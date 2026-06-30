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'Strategie Red Bull heeft Verstappen een overwinning gekost'

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'Strategie Red Bull heeft Verstappen een overwinning gekost'

Max Verstappen boekte in Oostenrijk zijn beste resultaat van het seizoen met een tweede plaats, maar volgens Robert Doornbos had er zelfs meer ingezeten. De voormalig Formule 1-coureur is ervan overtuigd dat Red Bull Racing de overwinning uit handen gaf door een strategische fout, al ziet hij tegelijkertijd veel positieve signalen voor de rest van het seizoen.

Hoewel Verstappen na afloop wees op de remproblemen die hem parten speelden, denkt Doornbos dat vooral de tactische keuzes van Red Bull doorslaggevend waren. Volgens de oud-coureur had de Nederlander alles in huis om op de Red Bull Ring zijn eerste overwinning van het seizoen te boeken, maar liet het team die kans uiteindelijk zelf liggen.

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'Verstappen straalde ondanks tweede plaats'

Verstappen eindigde zondag als tweede op de Red Bull Ring en pakte daarmee pas zijn tweede podium van 2026. Toch oogde de viervoudig wereldkampioen volgens Doornbos opvallend tevreden. "Ik zag vooral opluchting bij Max. Normaal zie je hem na een tweede plaats nauwelijks lachen, omdat hij alleen genoegen neemt met winnen. Maar dit podium voelde anders. Hij wil vooraan meedoen en nu ziet hij eindelijk weer perspectief dat Red Bull hem de auto kan geven waarmee dat mogelijk is", zo klonk het in de The Pit Talk Podcast.

Volgens Doornbos bewezen de nieuwe upgrades bovendien hun waarde. De analist denkt zelfs dat Verstappen zonder een strategische misser de Grand Prix had kunnen winnen. "Halverwege de race zat hij nog op iets meer dan een seconde van de leider. Door de pitstop veel later te maken verloor hij uiteindelijk ongeveer tien seconden. Die achterstand reed hij aan het einde bijna helemaal dicht, waardoor je achteraf kunt concluderen dat de strategie waarschijnlijk de overwinning heeft gekost."

'Red Bull zet alles op alles voor Verstappen'

Doornbos verwacht dat Red Bull de stijgende lijn de komende races zal proberen door te trekken. Volgens hem wordt er achter de schermen hard gewerkt om de RB22 verder te verbeteren, zodat Verstappen ook in de rest van het seizoen weer structureel kan meedoen om de zeges.

"Ze hebben de auto opnieuw lichter gemaakt en dat levert in de Formule 1 meteen tijd op. Een paar kilo minder gewicht kan al één of twee tienden per ronde schelen. Daarnaast blijven ze werken aan de aerodynamica, de koeling en alle andere details die het verschil maken. Ook bij de starts zie je duidelijk vooruitgang. Red Bull begrijpt steeds beter wat de auto nodig heeft en dat is precies waar dit team altijd sterk in is geweest: gedurende het seizoen grote stappen zetten."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Robert Doornbos Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.037

    Wie deze keer - Robert Doornbos, bekend van smeuïg TV commentaar en pleziergevende apparaatjes.

    Wie volgt? Ik denk dat @Larry Perkins al een lijstje aan het uitzoeken is? Ik ken er ook een paar:
    Ronald Koeman: 'Strategie Red Bull heeft Verstappen een overwinning gekost'
    Femke Broeders-Bol: 'Strategie Red Bull heeft Verstappen een overwinning gekost'
    Hannah Schmitz: 'Strategie Red Bull heeft Verstappen een overwinning gekost'
    Het paard van Sinterklaas: 'Strategie Red Bull heeft Verstappen een overwinning gekost'
    Een alf uit Alphen: 'Strategie Red Bull heeft Verstappen een overwinning gekost'
    Bilbo Balings: 'Strategie Red Bull heeft Verstappen een overwinning gekost'
    (enzovoort)

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 16:38

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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