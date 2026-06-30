Max Verstappen boekte in Oostenrijk zijn beste resultaat van het seizoen met een tweede plaats, maar volgens Robert Doornbos had er zelfs meer ingezeten. De voormalig Formule 1-coureur is ervan overtuigd dat Red Bull Racing de overwinning uit handen gaf door een strategische fout, al ziet hij tegelijkertijd veel positieve signalen voor de rest van het seizoen.

Hoewel Verstappen na afloop wees op de remproblemen die hem parten speelden, denkt Doornbos dat vooral de tactische keuzes van Red Bull doorslaggevend waren. Volgens de oud-coureur had de Nederlander alles in huis om op de Red Bull Ring zijn eerste overwinning van het seizoen te boeken, maar liet het team die kans uiteindelijk zelf liggen.

'Verstappen straalde ondanks tweede plaats'

Verstappen eindigde zondag als tweede op de Red Bull Ring en pakte daarmee pas zijn tweede podium van 2026. Toch oogde de viervoudig wereldkampioen volgens Doornbos opvallend tevreden. "Ik zag vooral opluchting bij Max. Normaal zie je hem na een tweede plaats nauwelijks lachen, omdat hij alleen genoegen neemt met winnen. Maar dit podium voelde anders. Hij wil vooraan meedoen en nu ziet hij eindelijk weer perspectief dat Red Bull hem de auto kan geven waarmee dat mogelijk is", zo klonk het in de The Pit Talk Podcast.

Volgens Doornbos bewezen de nieuwe upgrades bovendien hun waarde. De analist denkt zelfs dat Verstappen zonder een strategische misser de Grand Prix had kunnen winnen. "Halverwege de race zat hij nog op iets meer dan een seconde van de leider. Door de pitstop veel later te maken verloor hij uiteindelijk ongeveer tien seconden. Die achterstand reed hij aan het einde bijna helemaal dicht, waardoor je achteraf kunt concluderen dat de strategie waarschijnlijk de overwinning heeft gekost."

'Red Bull zet alles op alles voor Verstappen'

Doornbos verwacht dat Red Bull de stijgende lijn de komende races zal proberen door te trekken. Volgens hem wordt er achter de schermen hard gewerkt om de RB22 verder te verbeteren, zodat Verstappen ook in de rest van het seizoen weer structureel kan meedoen om de zeges.

"Ze hebben de auto opnieuw lichter gemaakt en dat levert in de Formule 1 meteen tijd op. Een paar kilo minder gewicht kan al één of twee tienden per ronde schelen. Daarnaast blijven ze werken aan de aerodynamica, de koeling en alle andere details die het verschil maken. Ook bij de starts zie je duidelijk vooruitgang. Red Bull begrijpt steeds beter wat de auto nodig heeft en dat is precies waar dit team altijd sterk in is geweest: gedurende het seizoen grote stappen zetten."