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Montoya kritisch op Red Bull: "Verstappen had kunnen winnen in Oostenrijk"

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Montoya kritisch op Red Bull: "Verstappen had kunnen winnen in Oostenrijk"

Max Verstappen reed afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk zijn beste race van het seizoen, maar volgens Juan Pablo Montoya had er zelfs nog meer ingezeten. De voormalig Formule 1-coureur is ervan overtuigd dat Red Bull Racing de Nederlander een reële kans op de overwinning heeft ontnomen door niet naar zijn opmerkingen over de strategie te luisteren.

Op de Red Bill Ring greep Verstappen zijn tweede podium van 2026. Het duidde erop dat zijn team progressie heeft geboekt met het ontwikkelen van de auto, al denkt Montoya dat er nog meer te halen viel dan een tweede plaats.

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'Red Bull wachtte simpelweg te lang'

Verstappen vocht op de Red Bull Ring een schitterend duel uit met Lewis Hamilton en leek zich na een sterke opmars zelfs in de strijd om de overwinning te mengen. Montoya was diep onder de indruk van de regerend wereldkampioen. "Niet alleen zijn inhaalacties, maar ook zijn snelheid en toewijding waren indrukwekkend. Op een gegeven moment dacht ik echt: hij gaat deze race gewoon winnen", zo klonk het in de F1-Show na afloop.

Volgens de Colombiaan maakte Red Bull echter een strategische fout. "Ze dachten dat ze een enorm bandenvoordeel zouden krijgen door langer door te rijden, maar ze hebben hun hand overspeeld. Ze wachtten twee à drie ronden te lang met de pitstop." Tijdens de race was via de boordradio al te horen dat Verstappen zijn twijfels uitte over de gekozen bandenstrategie en het lange doorrijden op de harde compound.

Montoya prijst koelbloedige Verstappen

Naast kritiek op Red Bull had Montoya ook lovende woorden over voor de manier waarop Verstappen profiteerde van de fouten van zijn concurrenten. "Als je met iemand aan het vechten bent, zet je vaak de deur open voor een derde auto. Max maakte daar optimaal gebruik van."

Ook het optreden van Kimi Antonelli kwam daarbij ter sprake. "In de eerste bocht dacht ik nog dat hij slim handelde door de uitloopstrook te gebruiken, maar in bocht drie remde hij veel te laat. Dat kostte hem uiteindelijk de positie aan Max. Hij probeerde Charles Leclerc agressief aan te vallen, maar dat pakte verkeerd uit." Volgens Montoya bewees Verstappen in Oostenrijk opnieuw waarom Red Bull er alles aan moet doen om hem ook de komende jaren aan boord te houden.

Larry Perkins

Posts: 66.010

Het was een trieste aftocht en Koeman mag na zijn opnieuw laffe tactiek met vervroegd pensioen!

  • 3
  • 30 jun 2026 - 10:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (16)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.036

    JPM, wat doe je nou? Nu moet ik het met je eens zijn...

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 08:23
  • Sander

    Posts: 1.813

    Achteraf kijk je een koe in z’n….

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 08:30
  • da_bartman

    Posts: 6.711

    wat ik eigenlijk niet begrijp: dat ze het weekend begonnen zijn met een extra set medium banden te bewaren voor de race ten koste van een set softs. Daarmee in Q2 echt een enorm risico te lopen en vervolgens in de race die Medium set niet te gebruiken.

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 09:26
    • RonHymer

      Posts: 203

      Spaarde hij die set niet zodat hij 2 nieuwe sets had in we?

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 09:30
    • RonHymer

      Posts: 203

      Q3

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 09:31
    • f(1)orum

      Posts: 10.169

      Het enige wat ik kan bedenken is dat ze op deze manier een keuze overhielden tijdens de wedstrijd. Zeker met deze grote update was het wellicht voor RBR helemaal onzeker hoe de degradatie zou zijn tijdens de race en op deze manier hielden ze iig een optie open om een andere compound strategie tijdens de laatste stint te kiezen?

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 09:39
    • da_bartman

      Posts: 6.711

      "Spaarde hij die set niet zodat hij 2 nieuwe sets had in Q3?" Nee, Voor de kwalificatie had hij (en ik meen Isaack ook) een set minder softs tot zijn beschikking dan alle andere coureurs doordat hij in VT1 een extra set softs gebruikte waar alle anderen op medium begonnen. Een strak plan om een set mediums te sparen voor de race, maar niet als je die set uiteindelijk niet gebruikt.

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 09:53
    • f(1)orum

      Posts: 10.169

      Een set uiteindelijk niet gebruiken is een logisch gevolg als je tijdens de race een optie wilt blijven hebben om een andere compound te kiezen. Wellicht dacht men bij RBR dat de dropoff van Max op hard minder snel zou optreden en hij dus langer door kon rijden, waardoor de window voor mediums tijdens de laatste stint zich opende en hem een voordeel zou kunnen bieden? Uiteindelijk kwam de dropoff toch snel(ler dan verwacht?) en was het verval per rondje ook wel erg groot.

      • + 3
      • 30 jun 2026 - 10:15
    • da_bartman

      Posts: 6.711

      @Forum, je zal gelijk hebben.... maar toch.... als je je eerste stint met volle tank 18 rondje op medium kan doen, dan kun je je laatste stint met veel minder brandstof in de tank ook wel 20 rondjes doen op medium. Dan had je iig iets anders gedaan dan de concurrentie, iets waar je vanaf de eerste meters in VT1 naartoe hebt gewerkt: een andere banden strategie .

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 11:04
    • f(1)orum

      Posts: 10.169

      Eens, maar ik vermoed dat de behoorlijk gewijzigde configuratie van de RB22 voor veel vraagtekens vooraf kan hebben gezorgd, vooral m.b.t. banden degradatie. Een groot deel van de VT's is gespendeerd aan het optimaal configureren van de auto, gelet op het excessief gebruik van de rode banden en dus is de verkregen info over gedrag van mediums en hards beperkter geweest. Bovendien heeft Pirelli aangegeven dat de mediums een agressievere thermische dropoff hebben dan de hards en een strategie van medium-hard-medium alleen gunstig zou uitpakken bij een late safetycar. In geval van Max moest hij, wellicht eerder dan gepland/gehoopt, de stint met de hards afbreken en dus vond men bij RBR het risico van de mediums tijdens de laatste stint misschien toch te risicovol?

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 11:59
  • Larry Perkins

    Posts: 66.012

    De genoemde F1-show...

    De ge[b] LIVE: Austrian Grand Prix Post-Race Show
    (FORMULA 1, 41,20 minuten)

    https://youtu.be/NvQ64-krrME

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 09:34
    • Pietje Bell

      Posts: 35.535

      Nou, je hoeft geen straatfeest te organiseren hè?!
      De oranje vlaggetjes alweer binnen gehaald?

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 10:07
    • Larry Perkins

      Posts: 66.012

      Het was een trieste aftocht en Koeman mag na zijn opnieuw laffe tactiek met vervroegd pensioen!

      • + 3
      • 30 jun 2026 - 10:13
    • Pietje Bell

      Posts: 35.535

      Dat zal hij zeer zeker ook aankondigen. Zijn contract was trouwens ook afgelopen. Komt goed uit.

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 10:34
  • Kubica

    Posts: 5.758

    En had Verstappen gewonnen dan was het volgens JPM weer geluk geweest

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 11:26
  • Larry Perkins

    Posts: 66.012

    snuifmafketel

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 13:07

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-
Bahrein
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Australië
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
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Bahrein
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Saoedi-Arabië
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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