Max Verstappen reed afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk zijn beste race van het seizoen, maar volgens Juan Pablo Montoya had er zelfs nog meer ingezeten. De voormalig Formule 1-coureur is ervan overtuigd dat Red Bull Racing de Nederlander een reële kans op de overwinning heeft ontnomen door niet naar zijn opmerkingen over de strategie te luisteren.

Op de Red Bill Ring greep Verstappen zijn tweede podium van 2026. Het duidde erop dat zijn team progressie heeft geboekt met het ontwikkelen van de auto, al denkt Montoya dat er nog meer te halen viel dan een tweede plaats.

'Red Bull wachtte simpelweg te lang'

Verstappen vocht op de Red Bull Ring een schitterend duel uit met Lewis Hamilton en leek zich na een sterke opmars zelfs in de strijd om de overwinning te mengen. Montoya was diep onder de indruk van de regerend wereldkampioen. "Niet alleen zijn inhaalacties, maar ook zijn snelheid en toewijding waren indrukwekkend. Op een gegeven moment dacht ik echt: hij gaat deze race gewoon winnen", zo klonk het in de F1-Show na afloop.

Volgens de Colombiaan maakte Red Bull echter een strategische fout. "Ze dachten dat ze een enorm bandenvoordeel zouden krijgen door langer door te rijden, maar ze hebben hun hand overspeeld. Ze wachtten twee à drie ronden te lang met de pitstop." Tijdens de race was via de boordradio al te horen dat Verstappen zijn twijfels uitte over de gekozen bandenstrategie en het lange doorrijden op de harde compound.

Montoya prijst koelbloedige Verstappen

Naast kritiek op Red Bull had Montoya ook lovende woorden over voor de manier waarop Verstappen profiteerde van de fouten van zijn concurrenten. "Als je met iemand aan het vechten bent, zet je vaak de deur open voor een derde auto. Max maakte daar optimaal gebruik van."

Ook het optreden van Kimi Antonelli kwam daarbij ter sprake. "In de eerste bocht dacht ik nog dat hij slim handelde door de uitloopstrook te gebruiken, maar in bocht drie remde hij veel te laat. Dat kostte hem uiteindelijk de positie aan Max. Hij probeerde Charles Leclerc agressief aan te vallen, maar dat pakte verkeerd uit." Volgens Montoya bewees Verstappen in Oostenrijk opnieuw waarom Red Bull er alles aan moet doen om hem ook de komende jaren aan boord te houden.