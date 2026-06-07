Jolyon Palmer merkt op dat Kimi Antonelli veel te verliezen heeft op dit moment. George Russell was voor velen de favoriet om de wereldtitel van dit seizoen te winnen, maar Antonelli maakt het zijn teamgenoot aardig lastig. Antonelli staat momenteel op een sterke positie in het wereldkampioenschap.

Voormalig F1-kampioen Damon Hill denkt dat Antonelli niets te verliezen heeft, maar daar is volgens Palmer niets van waar. De Mercedes-coureur heeft juist erg veel te verliezen, want hij heeft een voorsprong van 43 punten op zijn teamgenoot. Als hij de wereldtitel van 2026 moet hij goed blijven presteren.

Hoge druk

De druk staat er dus vol op bij de Italiaan, maar ook in Monaco is hij de coureur die vooraan de grid staat. Hij start van pole position met Max Verstappen naast hem. Hoewel George Russell vanaf de zesde positie start kan Antonelli absoluut niet naar achter leunen. In Chequered Flag-podcast vertelt Palmer dat de polesitter in het prinsendom zijn absolute best moet blijven doen om zijn teamgenoot voor te blijven.

Dat Antonelli zo goed zou starten in 2026 had vrijwel niemand gedacht en dat moet Hill ook toegeven. "Ik denk dat we, net als iedereen, eerlijk gezegd een beetje verbijsterd zijn. Hij was echt in topvorm en leek zijn rijstijl te hebben verbeterd." Hill denkt dat Antonelli dus niets te verliezen heeft.

Onenigheid over de Italiaan

De meningen zijn hierover verdeeld, zo blijkt het uit de redenen van Palmer. "Ik heb het gevoel dat hij nu wel iets te verliezen heeft. Hij heeft namelijk een voorsprong van 43 punten, dus ik denk dat hij lage verwachtingen had. George is de drijvende kracht geweest; we hebben hem toch in december tot winnaar gekroond?"

De voormalig Renault-coureur geeft toe dat hij dacht dat Russell fantastisch zou zijn met deze Mercedes. "Met deze ongelooflijke Mercedes-auto was het vanzelfsprekend dat George de volgende zou zijn die de titel zou pakken, maar Kimi heeft ineens een enorme snelheid en consistentie te pakken, en hij heeft ook nog eens doorzettingsvermogen."

Niets is minder waar, want Antonelli wint ook in Monaco van Russell in de kwalificatie. "Maar nu denk ik wel dat hij iets te verliezen heeft, want er is nu een realistische kans dat hij de titel kan winnen." Mocht Antonelli dit doen, is hij met twintig jaar de jongste F1-kampioen in de geschiedenis van de autosport.