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Antonelli heeft veel te verliezen in titelstrijd: "Hij had lage verwachtingen"

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Antonelli heeft veel te verliezen in titelstrijd: "Hij had lage verwachtingen"

Jolyon Palmer merkt op dat Kimi Antonelli veel te verliezen heeft op dit moment. George Russell was voor velen de favoriet om de wereldtitel van dit seizoen te winnen, maar Antonelli maakt het zijn teamgenoot aardig lastig. Antonelli staat momenteel op een sterke positie in het wereldkampioenschap. 

Voormalig F1-kampioen Damon Hill denkt dat Antonelli niets te verliezen heeft, maar daar is volgens Palmer niets van waar. De Mercedes-coureur heeft juist erg veel te verliezen, want hij heeft een voorsprong van 43 punten op zijn teamgenoot. Als hij de wereldtitel van 2026 moet hij goed blijven presteren. 

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Hoge druk

De druk staat er dus vol op bij de Italiaan, maar ook in Monaco is hij de coureur die vooraan de grid staat. Hij start van pole position met Max Verstappen naast hem. Hoewel George Russell vanaf de zesde positie start kan Antonelli absoluut niet naar achter leunen. In Chequered Flag-podcast vertelt Palmer dat de polesitter in het prinsendom zijn absolute best moet blijven doen om zijn teamgenoot voor te blijven. 

Dat Antonelli zo goed zou starten in 2026 had vrijwel niemand gedacht en dat moet Hill ook toegeven. "Ik denk dat we, net als iedereen, eerlijk gezegd een beetje verbijsterd zijn. Hij was echt in topvorm en leek zijn rijstijl te hebben verbeterd." Hill denkt dat Antonelli dus niets te verliezen heeft.

Onenigheid over de Italiaan

De meningen zijn hierover verdeeld, zo blijkt het uit de redenen van Palmer. "Ik heb het gevoel dat hij nu wel iets te verliezen heeft. Hij heeft namelijk een voorsprong van 43 punten, dus ik denk dat hij lage verwachtingen had. George is de drijvende kracht geweest; we hebben hem toch in december tot winnaar gekroond?"

De voormalig Renault-coureur geeft toe dat hij dacht dat Russell fantastisch zou zijn met deze Mercedes. "Met deze ongelooflijke Mercedes-auto was het vanzelfsprekend dat George de volgende zou zijn die de titel zou pakken, maar Kimi heeft ineens een enorme snelheid en consistentie te pakken, en hij heeft ook nog eens doorzettingsvermogen."

Niets is minder waar, want Antonelli wint ook in Monaco van Russell in de kwalificatie. "Maar nu denk ik wel dat hij iets te verliezen heeft, want er is nu een realistische kans dat hij de titel kan winnen." Mocht Antonelli dit doen, is hij met twintig jaar de jongste F1-kampioen in de geschiedenis van de autosport.

F1 Nieuws Jolyon Palmer George Russell Damon Hill Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • schwantz34

    Posts: 42.118

    Ëén ding is wel 100& zeker, en dat is dat Max helemaal niks te verliezen heeft bij de start en Kimi juist een helebull!

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 14:16

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Jolyon Palmer -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 20 jan 1991 (35)
  • Geb. plaats Horsham, GB
  • Gewicht 78 kg
  • Lengte 1,79 m
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Mercedes
Mercedes
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