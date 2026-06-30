Aston Martin-teambaas Adrian Newey heeft een groot updatepakket aangekondigd voor de Hongaarse Grand Prix. Aston Martin begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen, maar al snel werd duidelijk dat ze het lachertje van het veld zijn. Newey geeft toe dat ze problemen hebben, en legt uit wat er gaat veranderen.

Het team van Aston Martin werd voorafgaand aan het seizoen door veel mensen gezien als een outsider voor zeges en misschien wel meer. De Britse renstal had in de afgelopen jaren flinke investeringen gedaan. Ze bouwden een hypermoderne campus, sloten een deal met Honda voor krachtbronnen en trokken topontwerper Newey aan. Al snel werd duidelijk dat Aston Martin enorme problemen had, en ze rijden al het hele seizoen achter de feiten aan. Ook in Oostenrijk reden Lance Stroll en Fernando Alonso op grote achterstand.

Updates in Hongarije

Het is duidelijk dat er iets moet veranderen, en Newey geeft in een uitgebreid interview op de website van Aston Martin toe dat ze kampen met grote problemen. Er gingen in de afgelopen weken al veel verhalen rond over een ingrijpend updatepakket, en Newey bevestigt dat nu: "We zijn van plan om onze updates in Hongarije te introduceren op beide auto's."

Wat gaat er veranderen?

Het gaat volgens Newey om een grote update, en hij legt uit wat er precies gaat veranderen: "De belangrijkste elementen blijven hetzelfde, het chassis en de architectuur van de versnellingsbak zullen niet fundamenteel veranderen, maar we hebben gewicht bespaard. Dat maakte een nieuwe homologatie en crashtests van het voorste chassis noodzakelijk."

Newey legt uit dat de Aston Martin vooral moet afvallen: "De voorwielophanging blijft onveranderd. De achterwielophanging wordt licht aangepast. We hebben een nieuwe neus ontwikkeld en we zullen de aerodynamische delen flink herzien. De basis blijft dus vergelijkbaar, maar het is een groot aerodynamisch pakket gecombineerd met een flinke gewichtsbesparing. Het is ons doel om zo dicht mogelijk bij de gewichtslimiet te komen."

Hoe ging het met Newey?

Ook Newey zelf was het onderwerp van gesprek, want er werd gesteld dat hij gezondheidsproblemen had waardoor hij minder kon werken. In het interview geeft hij dat nu toe: "Ik ben nu in orde, maar het was een moeilijke periode. Ik zei het al eerder; het ene probleem volgt het andere op. Om eerlijk te zijn, ik was niet honderd procent vorig jaar. Ik moest een balans vinden tussen de gezondheid en mijn werk."

"Het team heeft dat geweldig aangepakt. Ik heb een goede relatie met de engineers en ik denk niet dat het te veel problemen heeft veroorzaakt. Dit liet zien hoe flexibel en behulpzaam iedereen hier is."