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Newey kondigt grote Aston Martin-updates aan

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Newey kondigt grote Aston Martin-updates aan

Aston Martin-teambaas Adrian Newey heeft een groot updatepakket aangekondigd voor de Hongaarse Grand Prix. Aston Martin begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen, maar al snel werd duidelijk dat ze het lachertje van het veld zijn. Newey geeft toe dat ze problemen hebben, en legt uit wat er gaat veranderen.

Het team van Aston Martin werd voorafgaand aan het seizoen door veel mensen gezien als een outsider voor zeges en misschien wel meer. De Britse renstal had in de afgelopen jaren flinke investeringen gedaan. Ze bouwden een hypermoderne campus, sloten een deal met Honda voor krachtbronnen en trokken topontwerper Newey aan. Al snel werd duidelijk dat Aston Martin enorme problemen had, en ze rijden al het hele seizoen achter de feiten aan. Ook in Oostenrijk reden Lance Stroll en Fernando Alonso op grote achterstand.

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Updates in Hongarije

Het is duidelijk dat er iets moet veranderen, en Newey geeft in een uitgebreid interview op de website van Aston Martin toe dat ze kampen met grote problemen. Er gingen in de afgelopen weken al veel verhalen rond over een ingrijpend updatepakket, en Newey bevestigt dat nu: "We zijn van plan om onze updates in Hongarije te introduceren op beide auto's."

Wat gaat er veranderen?

Het gaat volgens Newey om een grote update, en hij legt uit wat er precies gaat veranderen: "De belangrijkste elementen blijven hetzelfde, het chassis en de architectuur van de versnellingsbak zullen niet fundamenteel veranderen, maar we hebben gewicht bespaard. Dat maakte een nieuwe homologatie en crashtests van het voorste chassis noodzakelijk."

Newey legt uit dat de Aston Martin vooral moet afvallen: "De voorwielophanging blijft onveranderd. De achterwielophanging wordt licht aangepast. We hebben een nieuwe neus ontwikkeld en we zullen de aerodynamische delen flink herzien. De basis blijft dus vergelijkbaar, maar het is een groot aerodynamisch pakket gecombineerd met een flinke gewichtsbesparing. Het is ons doel om zo dicht mogelijk bij de gewichtslimiet te komen."

Hoe ging het met Newey?

Ook Newey zelf was het onderwerp van gesprek, want er werd gesteld dat hij gezondheidsproblemen had waardoor hij minder kon werken. In het interview geeft hij dat nu toe: "Ik ben nu in orde, maar het was een moeilijke periode. Ik zei het al eerder; het ene probleem volgt het andere op. Om eerlijk te zijn, ik was niet honderd procent vorig jaar. Ik moest een balans vinden tussen de gezondheid en mijn werk."

"Het team heeft dat geweldig aangepakt. Ik heb een goede relatie met de engineers en ik denk niet dat het te veel problemen heeft veroorzaakt. Dit liet zien hoe flexibel en behulpzaam iedereen hier is."

Snork

Posts: 22.697

In haar jongere jaren moest tante Agaath ook op dieet. De achterpartij was te breed en leverde instabiliteit bij het zitten op. In combinatie met een te zware voorgevel was het hele bodywork niet in balans, wat vooral bij kantklossen kan leiden tot ongewenste opslingeringen van vetkwabben, waardo... [Lees verder]

  • 6
  • 30 jun 2026 - 11:48
F1 Nieuws Adrian Newey Aston Martin

Reacties (6)

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  • LEPPIE

    Posts: 132

    Alonso en Stroll op dieet.......weekje sla vreten....

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 10:54
    • d@nny

      Posts: 3.633

      Persoonlijk heb ik wel wat langer dan een weekje nodig maar net als AM denk ik dat afvallen alleen de problemen niet gaan oplossen.

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 12:07
  • Pietje Bell

    Posts: 35.535

    Het hele interview van de Aston Martin site: urlr.me/9ab4bP

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 10:55
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.039

    Een belangrijk onderdeel van het vertrouwen in de mensheid (en maatschappij) blijft vooralsnog overeind: "met geld is niet alles te koop". Gedurende dit reglement komt dit natuurlijk nooit meer goed met AM. Stel per wedstrijd gaat er 2 tienden vanaf, dan staan ze aan het eind van het seizoen nog op 1 a 2 seconden van de kop (op een baan van normale afmetingen), mits de rest niet sneller wordt.

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 11:44
  • Snork

    Posts: 22.697

    In haar jongere jaren moest tante Agaath ook op dieet. De achterpartij was te breed en leverde instabiliteit bij het zitten op. In combinatie met een te zware voorgevel was het hele bodywork niet in balans, wat vooral bij kantklossen kan leiden tot ongewenste opslingeringen van vetkwabben, waardoor ze regelmatig van haar kruk viel.
    Hoewel ze geen updates heeft gehad aan de voor en achterzijde, werd tanta Agaath kotsmisselijk van de plaatjes van DJ Ome Joop, waardoor ze toch wat gewicht verloor. En de rest is geschiedenis.

    • + 6
    • 30 jun 2026 - 11:48
    • f(1)orum

      Posts: 10.169

      Zo uit de losse pols hier over nadenkend waren er wellicht toch nog wel enige tweaks mogelijk geweest? Zo had zij een kleinere 'batterij' kunnen overwegen maar ook een active aero pakket koppelen aan de spijsvertering, waardoor alles wat door het open 'mondje' kwam direct weer verdween door het open 'kontje', waarmee in no time een aanzienlijk gewichtsverlies verkregen kon worden?

      • + 4
      • 30 jun 2026 - 12:34

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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8
Williams
11
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Audi
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10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Adrian Newey -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 26 dec 1958 (67)
  • Geb. plaats Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Aston Martin
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