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Red Bull-kenner weet zeker dat Verstappen had kunnen winnen

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Red Bull-kenner weet zeker dat Verstappen had kunnen winnen

Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas denkt dat Max Verstappen afgelopen weekend had kunnen winnen in Oostenrijk. De Brit wijst naar Verstappens crash in de kwalificatie, maar is vooral trots op het team. Hij stelt dat Red Bull steeds beter begint te presteren.

Verstappen kwam afgelopen weekend in Oostenrijk als tweede over de streep, achter racewinnaar George Russell. Hij joeg de Brit op in de slotfase van de race, en kon aan de zege ruiken. De tweede plaats was desalniettemin het beste resultaat van Verstappen en Red Bull dit jaar, en dat geeft de burger moed. Op de Red Bull Ring reed het team met een flink geüpdatete auto, en het tempo zat er goed in.

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Hoe had Verstappen de race kunnen winnen?

Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas heeft genoten van de prestaties van Verstappen. Nicholas kent Verstappen goed, en geeft zijn mening in de podcast Talking Bull: "Het is een geweldig resultaat, maar de op één na snelste auto qua pace. Ik ben er echt van overtuigd dat Max die race had kunnen winnen als we dat incident tijdens de kwalificatie niet hadden gehad."

'Max wist dat het afhing van de updates'

Verstappen was tijdens de kwalificatie hard gecrasht, waardoor hij vanaf de vijfde plaats aan de race moest beginnen: "Ik denk dat Max, toen hij aan de race begon, wist hoezeer alles afhing van hoe deze updates zouden uitpakken. Ik denk dat ze dit weekend met een tevreden gevoel zullen afsluiten en dat Max behoorlijk blij zal zijn met het resultaat. Bovendien belooft dit ook veel goeds voor wat we in de toekomst kunnen verwachten."

Licht aan het einde van de tunnel?

Nicholas ziet dat er heel veel positieve aanknopingspunten zijn voor Red Bull: "Op dit moment gaat het zelfs nog veel verder dan dat. Want stonden alle auto's met krachtbronnen van Red Bull Ford Powertrains in de top tien en hebben ze allemaal punten gepakt? Ja, dat was opnieuw het geval. Nogmaals: dit was altijd een jaar van opbouw en vooruitgang. Dit was een race waarin we die vooruitgang echt tot uiting zagen komen. Ik denk ook dat dat gelukt is!"

Larry Perkins

Posts: 66.025

Calum Nicholas kan gewoon in de kop staan hoor! Denk da de meesten juist wel geïnteresseerd zijn in wat hij te vertellen heeft, dus dat levert een bull clicks op.

  • 4
  • 30 jun 2026 - 13:16
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (7)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.025

    Calum Nicholas kan gewoon in de kop staan hoor! Denk da de meesten juist wel geïnteresseerd zijn in wat hij te vertellen heeft, dus dat levert een bull clicks op.

    • + 4
    • 30 jun 2026 - 13:16
    • Golf-GTI

      Posts: 1.822

      Ja er is wind aan het einde van de windtunnel

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 15:06
  • snailer

    Posts: 33.667

    Absoluut verkeerde droom. De echte winnaarstypes dromen van ... ja..... zo simpel is het.. winnen.

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 13:29
    • snailer

      Posts: 33.667

      Hmmmm... dit was bedoeld als reactie op de droom van Russell.

      Vraag me af of ai slavin Trutta weer boos is op me.

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 13:31
    • Larry Perkins

      Posts: 66.025

      Ken een forumlid dat altijd droomt over een slavin...

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 15:10
  • Wingleader

    Posts: 3.437

    Kunnen zou moeten zijn. Verstappen had deze race moeten winnen. Een verkeerde tactische keuze heeft hem een 2e plek opgeleverd.

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 13:41
  • HarryLam

    Posts: 5.558

    Strol had ook kunnen winnen...

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 15:58

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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