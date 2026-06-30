Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas denkt dat Max Verstappen afgelopen weekend had kunnen winnen in Oostenrijk. De Brit wijst naar Verstappens crash in de kwalificatie, maar is vooral trots op het team. Hij stelt dat Red Bull steeds beter begint te presteren.

Verstappen kwam afgelopen weekend in Oostenrijk als tweede over de streep, achter racewinnaar George Russell. Hij joeg de Brit op in de slotfase van de race, en kon aan de zege ruiken. De tweede plaats was desalniettemin het beste resultaat van Verstappen en Red Bull dit jaar, en dat geeft de burger moed. Op de Red Bull Ring reed het team met een flink geüpdatete auto, en het tempo zat er goed in.

Hoe had Verstappen de race kunnen winnen?

Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas heeft genoten van de prestaties van Verstappen. Nicholas kent Verstappen goed, en geeft zijn mening in de podcast Talking Bull: "Het is een geweldig resultaat, maar de op één na snelste auto qua pace. Ik ben er echt van overtuigd dat Max die race had kunnen winnen als we dat incident tijdens de kwalificatie niet hadden gehad."

'Max wist dat het afhing van de updates'

Verstappen was tijdens de kwalificatie hard gecrasht, waardoor hij vanaf de vijfde plaats aan de race moest beginnen: "Ik denk dat Max, toen hij aan de race begon, wist hoezeer alles afhing van hoe deze updates zouden uitpakken. Ik denk dat ze dit weekend met een tevreden gevoel zullen afsluiten en dat Max behoorlijk blij zal zijn met het resultaat. Bovendien belooft dit ook veel goeds voor wat we in de toekomst kunnen verwachten."

Licht aan het einde van de tunnel?

Nicholas ziet dat er heel veel positieve aanknopingspunten zijn voor Red Bull: "Op dit moment gaat het zelfs nog veel verder dan dat. Want stonden alle auto's met krachtbronnen van Red Bull Ford Powertrains in de top tien en hebben ze allemaal punten gepakt? Ja, dat was opnieuw het geval. Nogmaals: dit was altijd een jaar van opbouw en vooruitgang. Dit was een race waarin we die vooruitgang echt tot uiting zagen komen. Ik denk ook dat dat gelukt is!"