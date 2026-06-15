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'Red Bull voelt gevolgen van vertrek Newey nog steeds'

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'Red Bull voelt gevolgen van vertrek Newey nog steeds'

Volgens Nico Rosberg kampt Red Bull nog altijd met interne problemen die zijn veroorzaakt door het vertrek van Adrian Newey. De Oostenrijkse renstal had het ook in Barcelona weer lastig, en volgens Rosberg missen ze nog elke dag de hand van Newey, die is overgestapt naar Aston Martin.

Red Bull-superster Max Verstappen reed in Barcelona rond in niemandsland. Hij kwam met een gelukje nog wel als vierde over de streep, maar het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Red Bull kondigde na de race updates aan, maar de vraag is of dat genoeg is. De Oostenrijkse renstal heeft het al zeker 2,5 jaar zwaar, en de problemen ontstonden nadat topontwerper Newey in de lente van 2024 zijn vertrek aankondigde. Vandaag de dag is hij werkzaam bij Aston Martin.

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Vertrek van Newey

Volgens oud-wereldkampioen Nico Rosberg voelt Red Bull nog altijd de pijn van het vertrek van Newey. Na afloop van de Grand Prix van Barcelona stelde Rosberg in zijn analyse bij Sky Sports dat het niet lekker loopt: "Ik heb gehoord dat het vertrek van Adrian Newey intern echt een grote verandering was. Adrian zat namelijk zo diep in de details, zelfs op het circuit, ook op het gebied van de dynamiek van de auto en alles eigenlijk."

'Dit is geen goede situatie'

Rosberg stelt dat Red Bull nog steeds zoekt naar een nieuwe manier van werken. De Duitser gaat verder met zijn verhaal: "Newey is er ineens niet meer en ze zijn nog steeds aan het worstelen om hun vorm weer te vinden, en terug te komen op hun oude niveau. De andere teams ontwikkelen zich dit jaar zelfs sneller. Ze hebben helemaal geen moeite om echt bij te blijven. Dit is geen goede situatie voor hen op dit moment."

Hoe gaat het op de baan?

Red Bull is op dit moment het vierde team, met een ruime achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari. In Barcelona kon Verstappen niet met hen vechten, al leek zijn start deze keer wel beter te gaan. Door het uitvallen van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli schoof hij op naar de vierde plaats, maar daar was hij niet heel tevreden mee.

Newey werkt tegenwoordig bij Aston Martin, waar hij zijn technische functies combineert met de rol van teambaas. Aston Martin heeft een reusachtige achterstand op de rest van het veld, en ook in Barcelona waren ze met afstand het langzaamste.

nr 76

Posts: 7.530

'En Aston Martin ook"

  • 2
  • 15 jun 2026 - 12:09
F1 Nieuws Nico Rosberg Adrian Newey Red Bull Racing Aston Martin GP Barcelona 2026

Reacties (6)

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  • nr 76

    Posts: 7.530

    'En Aston Martin ook"

    • + 2
    • 15 jun 2026 - 12:09
  • Schumi86

    Posts: 622

    Had gewoon gebleven.

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 12:52
  • snailer

    Posts: 33.390

    Vind Rosberg echt helemaal niets. Die gooit er vaak metaforen uit. Sommigen mogelijk waar. Maar dan vind ik ze moreel vaak verwerpelijk.

    Hoe dan ook heeft hij nu uiteraard gelijk. Alleen is de vraag of de Newey die ze missen er nog wel is.

    Maar om dan op Wache terug te komen. Wederom is te zien geweest (in data) dat hij de auto niet stabiel krijgt onder de meeste omstandigheden. En die trend is eigenlijk langzaam aan begonnen in 2023, waar Wache al de nummer 1 ontwerper werd. Newey was netjes aan de kant gezet. Weet nog dat Newey het bijvoorbeeld niet eens was met de nieuwe ophanging en Wache heeft die er doorheen gedrukt. Dat kon Wache doen omdat hij de baas was.
    Uiteraard is dat de belangrijkste reden geweest dat Newey weg wilde.

    En die issues werden al begin 2023 door zowel Perez als door Verstappen aangegeven. Verstappen na de races via de pers. En Verstappen na een vrij dominante overwinning: "Sterke prestatoe van het team, maar we moeten hard door blijven werken en een paar issues aanpakken.

    In de pers werd er lacherig over gedaan. Maar toen al waren er licht instabiliteiten.

    Het is van kwaad tot erger geworden. Elk weekend is het een worsteling om de auto goed te krijgen. Dat viel de eerste paar races van 2024 nog niet op. Maar de issues waren er al overduidelijk.
    En het is er niet beter op geworden.

    Wache moet wat mij betreft vervangen worden. Door wie? Geen idee verder.

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 13:01
  • StevenQ

    Posts: 10.533

    Aston Martin rijd met een Newey auto nog steeds stijf achteraan, Newey kan het ook niet alleen en er waren veel meer mensen bij Red Bull die bijdroegen aan het succes

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 13:02
  • The Wolf

    Posts: 1.011

    Nou dat treft, RBR mist hun Newey, en Lawrence wil van z'n Newey af, ik ruik 'n deal

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 13:05
  • Bertrand Gachot

    Posts: 867

    Wees blij dat die mafkees met een zak bloed geld is opgehoepeld! Hij is een voormalig top ontwerper en een huidige top, sport white washer ( disclaimer geen fan van Saudie Arabië)

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 13:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

DE Nico Rosberg -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 27 jun 1985 (40)
  • Geb. plaats Wiesbaden, Duitsland
  • Gewicht 71 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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