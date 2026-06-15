Volgens Nico Rosberg kampt Red Bull nog altijd met interne problemen die zijn veroorzaakt door het vertrek van Adrian Newey. De Oostenrijkse renstal had het ook in Barcelona weer lastig, en volgens Rosberg missen ze nog elke dag de hand van Newey, die is overgestapt naar Aston Martin.

Red Bull-superster Max Verstappen reed in Barcelona rond in niemandsland. Hij kwam met een gelukje nog wel als vierde over de streep, maar het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Red Bull kondigde na de race updates aan, maar de vraag is of dat genoeg is. De Oostenrijkse renstal heeft het al zeker 2,5 jaar zwaar, en de problemen ontstonden nadat topontwerper Newey in de lente van 2024 zijn vertrek aankondigde. Vandaag de dag is hij werkzaam bij Aston Martin.

Vertrek van Newey

Volgens oud-wereldkampioen Nico Rosberg voelt Red Bull nog altijd de pijn van het vertrek van Newey. Na afloop van de Grand Prix van Barcelona stelde Rosberg in zijn analyse bij Sky Sports dat het niet lekker loopt: "Ik heb gehoord dat het vertrek van Adrian Newey intern echt een grote verandering was. Adrian zat namelijk zo diep in de details, zelfs op het circuit, ook op het gebied van de dynamiek van de auto en alles eigenlijk."

'Dit is geen goede situatie'

Rosberg stelt dat Red Bull nog steeds zoekt naar een nieuwe manier van werken. De Duitser gaat verder met zijn verhaal: "Newey is er ineens niet meer en ze zijn nog steeds aan het worstelen om hun vorm weer te vinden, en terug te komen op hun oude niveau. De andere teams ontwikkelen zich dit jaar zelfs sneller. Ze hebben helemaal geen moeite om echt bij te blijven. Dit is geen goede situatie voor hen op dit moment."

Hoe gaat het op de baan?

Red Bull is op dit moment het vierde team, met een ruime achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari. In Barcelona kon Verstappen niet met hen vechten, al leek zijn start deze keer wel beter te gaan. Door het uitvallen van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli schoof hij op naar de vierde plaats, maar daar was hij niet heel tevreden mee.

Newey werkt tegenwoordig bij Aston Martin, waar hij zijn technische functies combineert met de rol van teambaas. Aston Martin heeft een reusachtige achterstand op de rest van het veld, en ook in Barcelona waren ze met afstand het langzaamste.