Max Verstappen heeft veel zin de WK-wedstrijd van het Nederlands Elftal van aankomende nacht. De Red Bull-coureur staat bekend als een groot voetbalfan, en hij gaat zeker zijn wekker zetten. Lachend adviseert hij zijn landgenoten om lekker de kroeg in te duiken voor de wedstrijd.

Verstappen heeft zijn liefde voor voetbal nooit onder stoelen of banken gestoken. De Red Bull-coureur houdt zich vanzelfsprekend veel bezig met zijn eigen sport, maar als het even kan deelt hij zijn kennis over het voetbal met de rest van de wereld. Nu het WK voetbal bezig is in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, kan Verstappen genieten van veel wedstrijden. Hij juicht vanzelfsprekend voor Nederland, al liet hij eerder al weten dat hij ook goede hoopt heeft voor zijn geboorteland België.

Heeft Verstappen er een beetje vertrouwen in?

In de paddock in Oostenrijk werd Verstappen door Viaplay vanzelfsprekend gevraagd naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Marokko. Hij schoot direct in de analysestand: "Kijk, nu om je natuurlijk tegen echt heel goede tegenstanders. En dan kan het natuurlijk een stuk lastiger worden. Maar aan de andere kant, ik heb er wel vertrouwen in, dat het een goede wedstrijd kan worden. Daarna heb je een ronde waar het misschien weer een beetje meevalt."

Kijken in de kroeg?

De wedstrijd tussen Nederland en Marokko wordt om 03:00 gespeeld, en dat betekent dat de Nederlandse fans diep in de nacht voor de televisie moeten zitten. Verstappen wordt om advies gevraagd, en reageert grappend: "Ik zou doorhalen. Ik zou gewoon naar de kroeg gaan, flink doortrekken en dan naar huis. Even wat water drinken, zodat je wel een beetje fris voor de tv zit."

Als er wordt gesteld dat hij de wedstrijd ook in de kroeg zelf kan kijken, komt Verstappen snel met een antwoord: "Ja, nee, het is beter thuis!" Hij vindt dat geen goed idee: "Dan mis je toch veel dingen!" Hij adviseert zijn landgenoten om snel nuchter te worden: "Dan de wedstrijd kijken en dan weer lekker naar bed!"