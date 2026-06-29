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Verstappen heeft zin in Nederland-Marokko: "Heb er vertrouwen in!"

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Verstappen heeft zin in Nederland-Marokko: "Heb er vertrouwen in!"

Max Verstappen heeft veel zin de WK-wedstrijd van het Nederlands Elftal van aankomende nacht. De Red Bull-coureur staat bekend als een groot voetbalfan, en hij gaat zeker zijn wekker zetten. Lachend adviseert hij zijn landgenoten om lekker de kroeg in te duiken voor de wedstrijd.

Verstappen heeft zijn liefde voor voetbal nooit onder stoelen of banken gestoken. De Red Bull-coureur houdt zich vanzelfsprekend veel bezig met zijn eigen sport, maar als het even kan deelt hij zijn kennis over het voetbal met de rest van de wereld. Nu het WK voetbal bezig is in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, kan Verstappen genieten van veel wedstrijden. Hij juicht vanzelfsprekend voor Nederland, al liet hij eerder al weten dat hij ook goede hoopt heeft voor zijn geboorteland België.

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Heeft Verstappen er een beetje vertrouwen in?

In de paddock in Oostenrijk werd Verstappen door Viaplay vanzelfsprekend gevraagd naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Marokko. Hij schoot direct in de analysestand: "Kijk, nu om je natuurlijk tegen echt heel goede tegenstanders. En dan kan het natuurlijk een stuk lastiger worden. Maar aan de andere kant, ik heb er wel vertrouwen in, dat het een goede wedstrijd kan worden. Daarna heb je een ronde waar het misschien weer een beetje meevalt."

Kijken in de kroeg?

De wedstrijd tussen Nederland en Marokko wordt om 03:00 gespeeld, en dat betekent dat de Nederlandse fans diep in de nacht voor de televisie moeten zitten. Verstappen wordt om advies gevraagd, en reageert grappend: "Ik zou doorhalen. Ik zou gewoon naar de kroeg gaan, flink doortrekken en dan naar huis. Even wat water drinken, zodat je wel een beetje fris voor de tv zit."

Als er wordt gesteld dat hij de wedstrijd ook in de kroeg zelf kan kijken, komt Verstappen snel met een antwoord: "Ja, nee, het is beter thuis!" Hij vindt dat geen goed idee: "Dan mis je toch veel dingen!" Hij adviseert zijn landgenoten om snel nuchter te worden: "Dan de wedstrijd kijken en dan weer lekker naar bed!"

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.582

"Lachend adviseert Max zijn landgenoten om lekker de kroeg in te duiken voor de wedstrijd."

Ten eerste, welke landgenoten.... Belgen of Nederlanders.

Ten tweede, ik maak zelf uit wat ik ga doen tijdens die wedstrijd.

Ten derde, ik kijk helemaal niet naar die paupersport.

En ten vierde, waar b... [Lees verder]

  • 3
  • 29 jun 2026 - 17:15
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.996

    Max die over voetbal praat...

    "Wat kan die Max geweldig autoracen hè..."

    • + 1
    • 29 jun 2026 - 16:53
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.032

    Volgens mijn deeltijd landgenoten hier in Baskenland (Spanje) zijn de vooruitzichten op het binnenhalen van de Worldcup voor "onze" Kylian Mbappé erg gunstig, daarom :

    "Ramenez la coupe à la maison, allez les Bleus, allez
    Vingt ans après, c'est le moment, allez les Bleus, allez
    Ramenez la coupe à la maison, allez les Bleus, allez
    Vingt ans après, on est champions, allez les Bleus, allez"

    • + 2
    • 29 jun 2026 - 16:57
    • mr.Monza

      Posts: 10.125

      Yo no llamaría al dictador "nuestro", porque antes de que te des cuenta, su madre te enviará una factura.

      • + 1
      • 29 jun 2026 - 17:05
    • Larry Perkins

      Posts: 65.996

      Frankrijk heeft de beste spelers, helaas hebben ze een schijterige k*ttrainer die ze veel te weinig (aanvallend) laat voetballen...

      • + 1
      • 29 jun 2026 - 17:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.582

    "Lachend adviseert Max zijn landgenoten om lekker de kroeg in te duiken voor de wedstrijd."

    Ten eerste, welke landgenoten.... Belgen of Nederlanders.

    Ten tweede, ik maak zelf uit wat ik ga doen tijdens die wedstrijd.

    Ten derde, ik kijk helemaal niet naar die paupersport.

    En ten vierde, waar bemoeit Max zich mee.

    En als laatste......

    • + 3
    • 29 jun 2026 - 17:15
    • F1 bekijker

      Posts: 405

      Heb geen tijd morgen naar controle voor mijn nieuwe lens.

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 17:48
  • Rocks

    Posts: 1.105

    En nou maar hopen dat marokko wint, zijn we ook weer van dat gejank af 🍺😎

    • + 2
    • 29 jun 2026 - 17:17
    • Joeppp

      Posts: 8.680

      Ben bang dat juist dan het gejank gaat beginnen.

      • + 1
      • 29 jun 2026 - 17:44

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
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8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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