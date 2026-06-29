user icon
icon

Verstappen twijfelt aan Red Bull: "Het is moeilijk"

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen twijfelt aan Red Bull: "Het is moeilijk"

Max Verstappen kende eindelijk weer eens een sterk weekend in de Formule 1. Vanaf de vijfde startplaats kwam de Nederlander als tweede over de streep tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Nadien oogde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing in tevreden stemming, al weet hij niet zo goed waar de RB22 momenteel staat. 

Begin dit seizoen was het duidelijk dat Mercedes, Ferrari en ook McLaren een zekere voorsprong hadden op Red Bull. Het feit dat Verstappen in de eerste zeven races slechts één keer op het podium stond, spreekt dan ook voor zich. Na een updatepakket van de Oostenrijkse renstal en een zekere tweede plek op de Red Bull Ring, lijkt het erop dat er in Milton Keynes progressie is geboekt door Laurent Mekies en consorten. 

Meer over Red Bull Racing Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

20 jun
 'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

24 jun

Verstappen heeft vraagtekens 

Verstappen, die als tweede finishte tussen George Russell en Andrea Kimi Antonelli, weet zelf niet of de Red Bull nu gelijk staat aan die van Mercedes. "Ik ben als vijfde begonnen en ik was elke keer de kloof aan het dichten dus, ik weet het niet", zo klonk het op de persconferentie. Het is moeilijk. Ik bedoel, ik liep in op George en Kimi liep weer in op mij. Ja, het was dichtbij." 

Zoals altijd, zag de Nederlander dan nog steeds ruimte voor verbetering. "We hebben natuurlijk nog enkele gebieden waar we aan willen werken binnen de auto. Zoals ik al zei, de helft van de race reed ik een auto die niet in topvorm was. Bovendien werkten mijn remmen vandaag niet echt goed in vergelijking met de rest van het weekend. Dus dat is iets dat je natuurlijk voor elkaar kunt krijgen en je leert ermee te rijden, maar het is niet ideaal. Het zijn dus dingen waar we op terug zullen kijken en proberen te begrijpen." 

'Dit is een stap voorwaarts' 

Echter merkte Verstappen wel op dat zijn team de goede richting ingaat. "Voor ons was dit al een hele grote stap voorwaarts in vergelijking met de vorige races. Ik bedoel, kijk naar de laatste race. In de race was ik gewoon alleen, echt niets uitdagend. Dus, op een baan waar de banden instorten, dat is een goed teken." 

Veel tijd om even na te genieten hebben Verstappen en Red Bull niet. Komend weekend belandt het F1-circus alweer op het circuit van Silverstone, waar dan de Grand Prix van Groot-Brittannië plaats gaat vinden. 

Larry Perkins

Posts: 66.002

Ja, Max liep in op George omdat Max een (veel) betere coureur is, en Kimi liep in op Max omdat Kimi een (veel) betere auto heeft.
Maar dat is wellicht een open deur...

  • 3
  • 29 jun 2026 - 19:45
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 66.002

    Ja, Max liep in op George omdat Max een (veel) betere coureur is, en Kimi liep in op Max omdat Kimi een (veel) betere auto heeft.
    Maar dat is wellicht een open deur...

    • + 3
    • 29 jun 2026 - 19:45
  • Larry Perkins

    Posts: 66.002

    Ook post 65.999 was weer een pareltje...

    • + 3
    • 29 jun 2026 - 19:46
    • Nomar

      Posts: 875

      66.000 posts, petje af. 🎉🎊 straatfeest?

      • + 1
      • 29 jun 2026 - 19:57
    • Larry Perkins

      Posts: 66.002

      Hopelijk vannacht om 05.00 uur @Nomar...

      • + 1
      • 29 jun 2026 - 20:44
  • F1 bekijker

    Posts: 406

    Net nu al die huisvrouwen weer schreeuwen?

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 20:49
  • Pleen

    Posts: 945

    Zolang Russel punten blijft afsnoepen van Kimi en Max blijft aanhaken, vind ik het best. RB moet zich wel blijven verbeteren. De eerste signalen zijn daar en dan kan Max met zijn consistentie er weer vol tegenaan. Het kost hem alleen weer zoveel energie om dat gat te gaan dichten net als vorig jaar.

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 22:23

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar