Max Verstappen kende eindelijk weer eens een sterk weekend in de Formule 1. Vanaf de vijfde startplaats kwam de Nederlander als tweede over de streep tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Nadien oogde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing in tevreden stemming, al weet hij niet zo goed waar de RB22 momenteel staat.

Begin dit seizoen was het duidelijk dat Mercedes, Ferrari en ook McLaren een zekere voorsprong hadden op Red Bull. Het feit dat Verstappen in de eerste zeven races slechts één keer op het podium stond, spreekt dan ook voor zich. Na een updatepakket van de Oostenrijkse renstal en een zekere tweede plek op de Red Bull Ring, lijkt het erop dat er in Milton Keynes progressie is geboekt door Laurent Mekies en consorten.

Verstappen heeft vraagtekens

Verstappen, die als tweede finishte tussen George Russell en Andrea Kimi Antonelli, weet zelf niet of de Red Bull nu gelijk staat aan die van Mercedes. "Ik ben als vijfde begonnen en ik was elke keer de kloof aan het dichten dus, ik weet het niet", zo klonk het op de persconferentie. Het is moeilijk. Ik bedoel, ik liep in op George en Kimi liep weer in op mij. Ja, het was dichtbij."

Zoals altijd, zag de Nederlander dan nog steeds ruimte voor verbetering. "We hebben natuurlijk nog enkele gebieden waar we aan willen werken binnen de auto. Zoals ik al zei, de helft van de race reed ik een auto die niet in topvorm was. Bovendien werkten mijn remmen vandaag niet echt goed in vergelijking met de rest van het weekend. Dus dat is iets dat je natuurlijk voor elkaar kunt krijgen en je leert ermee te rijden, maar het is niet ideaal. Het zijn dus dingen waar we op terug zullen kijken en proberen te begrijpen."

'Dit is een stap voorwaarts'

Echter merkte Verstappen wel op dat zijn team de goede richting ingaat. "Voor ons was dit al een hele grote stap voorwaarts in vergelijking met de vorige races. Ik bedoel, kijk naar de laatste race. In de race was ik gewoon alleen, echt niets uitdagend. Dus, op een baan waar de banden instorten, dat is een goed teken."

Veel tijd om even na te genieten hebben Verstappen en Red Bull niet. Komend weekend belandt het F1-circus alweer op het circuit van Silverstone, waar dan de Grand Prix van Groot-Brittannië plaats gaat vinden.