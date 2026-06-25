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Weinig hoop voor Verstappen: "Red Bull-updates gaan niet werken"

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Weinig hoop voor Verstappen: "Red Bull-updates gaan niet werken"

Oud-coureur Juan Pablo Montoya heeft geen hoge verwachtingen van de veelbesproken updates van Red Bull. De Colombiaan sluit niet uit dat Red Bull stappen kan gaan zetten, maar hij vindt het veel te ver gaan om te stellen dat Max Verstappen een comeback gaat maken in de titelstrijd.

Het team van Red Bull Racing opent dit weekend de aanval met een groot updatepakket. De Oostenrijkse renstal neemt het grootste updatepakket van het seizoen mee naar de Red Bull Ring, en daarmee hopen ze het gat met Mercedes, Ferrari en McLaren te verkleinen. De auto van Red Bull is dit weekend naar verluidt voor het eerst op gewicht, en men hoopt met Max Verstappen eindelijk weer de aanval te kunnen openen.

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Gaan de updates helpen?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya weet dat allemaal niet zo zeker. De Colombiaan geeft zijn eerlijke mening over de zaak bij gokplatform BetVictor: "Red Bull komt met updates en ze zullen eindelijk een auto hebben die ook op het juiste gewicht is. We weten al dat ze de beste krachtbron hebben. Die twee dingen, gecombineerd met de Red Bull Ring, gaan het zeker interessant maken. De Red Bull Ring bestaat immers uit lange rechte stukken en bochten waar je goed voor moet aanremmen."

Hoeveel tijd kan Red Bull winnen?

Het verliezen van gewicht, kan volgens Montoya heel goed uitpakken. Hij voorspelt dat ze veel tijd kunnen winnen in het bloedhete Spielberg. Hij legt uit wat het aanpassen van het bodywork kan opleveren: "Als je daar nog eens een paar tienden aan downforce bovenop legt, dan zie je ineens een Red Bull die een halve seconde per ronde sneller is. Dan zitten ze ook in het juiste window."

Kan Verstappen nu toeslaan?

Ondanks deze positieve verwachtingen, denkt Montoya niet dat Verstappen het kan gaan omdraaien: "Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat ze dichtbij genoeg zitten voor Max om een comeback te maken. Het probleem is dat je al die updates meeneemt en op gelijke hoogte komt met de rest, maar dan zet iedereen weer een volgende stap en dan loop je nog steeds achter."

Hij sluit zijn verhaal met een positief geluid af: "Red Bull is geweldig geweest met hun motoren en wat ze hebben bereikt. Het is eigenlijk bizar als je erover nadenkt. Mercedes en Ferrari maken al decennia lang motoren voor de Formule 1. En Red Bull komt er dan met eentje die de beste is."

BoerTeun

Posts: 1.567

Maar hij zegt toch juist dat hij denkt dat ze wel werken?
Het zal wel aan mij liggen

  • 11
  • 25 jun 2026 - 08:58
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (10)

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  • StevenQ

    Posts: 10.562

    Als die updates er voor zorgen dat de auto 6 tot 7 kilo lichter wordt zoals verwacht wordt help dat altijd, de andere teams die vooraan rijden zaten al dichter bij het minimum gewicht dus die kunnen daar niet veel meer winnen

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 08:44
  • AUDI_F1

    Posts: 3.915

    Dat geeft ook weer aan hoe betrouwbaar de uitspraken van JPM zijn.
    We kunnen pas zondag zeggen of de updates werken en al helemaal nu niet.

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 08:50
  • BoerTeun

    Posts: 1.567

    Maar hij zegt toch juist dat hij denkt dat ze wel werken?
    Het zal wel aan mij liggen

    • + 11
    • 25 jun 2026 - 08:58
    • Pietje Bell

      Posts: 35.450

      Hij zegt idd dat hij denkt dat de updates wel gaan werken.

      • + 4
      • 25 jun 2026 - 09:11
  • RonHymer

    Posts: 181

    JPM bedoelt: Ik hoop dat de updates van rbr niet werken..

    • + 3
    • 25 jun 2026 - 09:06
  • Bertrand Gachot

    Posts: 965

    Als ik nog les zou geven (wat ik gelukkig niet meer doe!), dan zou ik mijn student een 1 geven voor deze titel / conclusie, tjonge jonge zeg. Een titel "kop" moet het artikel beschrijven, dit is gewoon diametraal het omgekeerde.

    • + 8
    • 25 jun 2026 - 09:18
    • BoerTeun

      Posts: 1.567

      Ik dacht dat je diareemateriaal wilde zeggen, want dat is precies wat dit is.

      • + 6
      • 25 jun 2026 - 10:58
  • shakedown

    Posts: 1.865

    Echt een top titel weer! De hele tekst gaat erover dat hij verwacht dat de updates werken... Als ze werken komen oze op gelijke hoogte en dan maak je simpelweg ee nkans. Of het een directe bedreiging is voor Mercedes?

    Voor een race overwinning: Jazeker, Voor het kampioenschap: Nope dat denk ik niet. Zij maken ook weer kleine stapjes.

    Als met al denk ik dat het kampioenschap inmiddels zo goed als zeker voor Mercedes is. Maar race overwinningen zijn wel degelijk mogelijk. en ik denk dat naarmate het seizoen vordert we meer en meer wisselende race winnaars gaan krijgen.

    • + 3
    • 25 jun 2026 - 09:46
  • meister

    Posts: 4.309

    Door het placebo effect gaat het werken.

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 10:08

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Spanje Circuit de Catalunya
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-
Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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