Oud-coureur Juan Pablo Montoya heeft geen hoge verwachtingen van de veelbesproken updates van Red Bull. De Colombiaan sluit niet uit dat Red Bull stappen kan gaan zetten, maar hij vindt het veel te ver gaan om te stellen dat Max Verstappen een comeback gaat maken in de titelstrijd.

Het team van Red Bull Racing opent dit weekend de aanval met een groot updatepakket. De Oostenrijkse renstal neemt het grootste updatepakket van het seizoen mee naar de Red Bull Ring, en daarmee hopen ze het gat met Mercedes, Ferrari en McLaren te verkleinen. De auto van Red Bull is dit weekend naar verluidt voor het eerst op gewicht, en men hoopt met Max Verstappen eindelijk weer de aanval te kunnen openen.

Gaan de updates helpen?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya weet dat allemaal niet zo zeker. De Colombiaan geeft zijn eerlijke mening over de zaak bij gokplatform BetVictor: "Red Bull komt met updates en ze zullen eindelijk een auto hebben die ook op het juiste gewicht is. We weten al dat ze de beste krachtbron hebben. Die twee dingen, gecombineerd met de Red Bull Ring, gaan het zeker interessant maken. De Red Bull Ring bestaat immers uit lange rechte stukken en bochten waar je goed voor moet aanremmen."

Hoeveel tijd kan Red Bull winnen?

Het verliezen van gewicht, kan volgens Montoya heel goed uitpakken. Hij voorspelt dat ze veel tijd kunnen winnen in het bloedhete Spielberg. Hij legt uit wat het aanpassen van het bodywork kan opleveren: "Als je daar nog eens een paar tienden aan downforce bovenop legt, dan zie je ineens een Red Bull die een halve seconde per ronde sneller is. Dan zitten ze ook in het juiste window."

Kan Verstappen nu toeslaan?

Ondanks deze positieve verwachtingen, denkt Montoya niet dat Verstappen het kan gaan omdraaien: "Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat ze dichtbij genoeg zitten voor Max om een comeback te maken. Het probleem is dat je al die updates meeneemt en op gelijke hoogte komt met de rest, maar dan zet iedereen weer een volgende stap en dan loop je nog steeds achter."

Hij sluit zijn verhaal met een positief geluid af: "Red Bull is geweldig geweest met hun motoren en wat ze hebben bereikt. Het is eigenlijk bizar als je erover nadenkt. Mercedes en Ferrari maken al decennia lang motoren voor de Formule 1. En Red Bull komt er dan met eentje die de beste is."