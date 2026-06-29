Max Verstappen lijkt zichzelf weinig kans te geven in de jacht op een eventuele wereldtitel. De viervoudig wereldkampioen reed afgelopen weekend een sterke Grand Prix van Oostenrijk, en kon eindelijk weer om de zege vechten. Verstappen stelt dat Red Bull nog te veel problemen heeft, en dat ze nog tekort komen.

Het team van Red Bull Racing introduceerde voor het raceweekend in Oostenrijk een groot updatepakket. De auto's van Verstappen en Isack Hadjar werden flink aangepakt, en ze leken weer veel competitiever te zijn. Verstappen crashte op zaterdag tijdens de kwalificatie, maar hij wist zich wel te herstellen tijdens de race. Hij kwam als tweede over de streep, en wist de uiteindelijke racewinnaar George Russell uit te dagen.

Is de titel nu definitief uit zicht?

Verstappen lijkt zich nu weer in de strijd te kunnen mengen. Het zorgt voor een goed gevoel, maar toen hij tijdens de persconferentie werd gevraagd of de titel nog mogelijk is, moest hij lachen: "Nou ja, ik denk dat er nu meer races te gaan zijn dan vorig jaar! Maar het is nog een groot gat. Ik denk dat wij een goede pace hadden, maar als we voor de titel willen vechten, moeten we meer allround zijn. Ik denk dat we nog steeds te veel problemen hebben, dat gaat van de start tot procedurele issues achter de schermen, waar zelfs jullie niets van weten. Ik denk gewoon dat we meer allround moeten zijn."

Verstappen benadrukt dat hij dit niet zegt om Red Bull af te vallen: "Dit is geen kritiekpunt. Ik denk dat iedereen het wel weet, maar we willen het altijd beter doen. We moeten jagen op het beste. We moeten ons focussen op dit soort dingen. En ja, als we weer wat stabieler kunnen zijn, zoals we in het verleden hebben laten zien, dan is het een ander verhaal. Hopelijk duurt dat niet te lang. We hebben nog steeds wat werk te doen."

Waarom denken mensen aan een comeback?

Verstappen wist zich vorig jaar ook uit een geslagen positie terug te vechten in de titelstrijd. Na de zomerstop begon hij aan een opmerkelijke opmars, en liet hij McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werken voor hun geld. Hij kwam uiteindelijk net te kort om Norris van de titel te houden.

Verstappen heeft nu een achterstand van 98 punten op WK-leider Andrea Kimi Antonelli. Verstappen staat nu op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 73 punten achter zijn naam, en hij begint langzaam maar zeker in de buurt te komen van nummer zes Charles Leclerc.