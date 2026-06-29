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Verstappen lacht om vraag over titelkansen: "Het is een groot gat!"

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Verstappen lacht om vraag over titelkansen: "Het is een groot gat!"

Max Verstappen lijkt zichzelf weinig kans te geven in de jacht op een eventuele wereldtitel. De viervoudig wereldkampioen reed afgelopen weekend een sterke Grand Prix van Oostenrijk, en kon eindelijk weer om de zege vechten. Verstappen stelt dat Red Bull nog te veel problemen heeft, en dat ze nog tekort komen.

Het team van Red Bull Racing introduceerde voor het raceweekend in Oostenrijk een groot updatepakket. De auto's van Verstappen en Isack Hadjar werden flink aangepakt, en ze leken weer veel competitiever te zijn. Verstappen crashte op zaterdag tijdens de kwalificatie, maar hij wist zich wel te herstellen tijdens de race. Hij kwam als tweede over de streep, en wist de uiteindelijke racewinnaar George Russell uit te dagen.

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Is de titel nu definitief uit zicht?

Verstappen lijkt zich nu weer in de strijd te kunnen mengen. Het zorgt voor een goed gevoel, maar toen hij tijdens de persconferentie werd gevraagd of de titel nog mogelijk is, moest hij lachen: "Nou ja, ik denk dat er nu meer races te gaan zijn dan vorig jaar! Maar het is nog een groot gat. Ik denk dat wij een goede pace hadden, maar als we voor de titel willen vechten, moeten we meer allround zijn. Ik denk dat we nog steeds te veel problemen hebben, dat gaat van de start tot procedurele issues achter de schermen, waar zelfs jullie niets van weten. Ik denk gewoon dat we meer allround moeten zijn."

Verstappen benadrukt dat hij dit niet zegt om Red Bull af te vallen: "Dit is geen kritiekpunt. Ik denk dat iedereen het wel weet, maar we willen het altijd beter doen. We moeten jagen op het beste. We moeten ons focussen op dit soort dingen. En ja, als we weer wat stabieler kunnen zijn, zoals we in het verleden hebben laten zien, dan is het een ander verhaal. Hopelijk duurt dat niet te lang. We hebben nog steeds wat werk te doen."

Waarom denken mensen aan een comeback?

Verstappen wist zich vorig jaar ook uit een geslagen positie terug te vechten in de titelstrijd. Na de zomerstop begon hij aan een opmerkelijke opmars, en liet hij McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werken voor hun geld. Hij kwam uiteindelijk net te kort om Norris van de titel te houden.

Verstappen heeft nu een achterstand van 98 punten op WK-leider Andrea Kimi Antonelli. Verstappen staat nu op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 73 punten achter zijn naam, en hij begint langzaam maar zeker in de buurt te komen van nummer zes Charles Leclerc.

Joeppp

Posts: 8.679

Het was gisteren een vermakelijke race maar wat heb ik mij weer geërgerd aan deze F1 auto's. Hoe Antonelli in het begin Leclerc voorbij ging omdat Leclrec ( of was het Hamilton...) zijn batterij leeg was. Het staat echt racen in de weg. Het gebeurde nog een aantal keren dat er inhaalacties op pl... [Lees verder]

  • 4
  • 29 jun 2026 - 09:35
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (6)

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  • Joeppp

    Posts: 8.679

    Het was gisteren een vermakelijke race maar wat heb ik mij weer geërgerd aan deze F1 auto's. Hoe Antonelli in het begin Leclerc voorbij ging omdat Leclrec ( of was het Hamilton...) zijn batterij leeg was. Het staat echt racen in de weg. Het gebeurde nog een aantal keren dat er inhaalacties op plekken waren wat alleen kan als je enorme vermogensverschillen hebt. Natuurlijk valt het niet zo op als je een goede regie hebt maar ik denk dat het voor de coureurs verschrikkelijk is. Er valt niet meer te racen voor types als Verstappen en Leclerc. Nu had Verstappen zijn auto mee dit weekend maar voor Leclerc moet het een hel geweest zijn om zo voorbij gereden te worden na een prachtige verdedigende actie.

    En Max zal nog wel tweede of derde worden in het kampioenschap als RedBull deze lijn door kan trekken.

    • + 4
    • 29 jun 2026 - 09:35
    • Sander

      Posts: 1.803

      Volgende week komt onze grote vriend Super Clipping weer om de hoek kijken. Lange stukken, snelle bochten, geen momenten om die accu's vol te pompen. Voordeel is dat dan niemand extra energie over heeft. Allemaal superclippend de bocht induiken.

      • + 2
      • 29 jun 2026 - 09:42
    • Pietje Bell

      Posts: 35.520

      Volgens de FIA heeft RB/Ford de beste ICE dus die zouden dan in het voordeel moeten zijn.

      • + 1
      • 29 jun 2026 - 09:44
    • NicoS

      Posts: 20.901

      Als je te aanvallend of te verdedigend rijdt, dan betaal je helaas de prijs met deze motoren.
      Het haasje over was weliswaar niet zo erg als in de eerste races, maar was wel weer aanwezig.
      Op Silverstone zullen weer bochten als oplaadpunten gebruikt moeten worden, en dus weer langzamer genomen gaan worden om genoeg energie op te slaan. Superclipping zal ook weer terugkomen, ik kijk er eigenlijk nu al niet naar uit……;)
      Verwacht dat Mercedes daar weer zal domineren…..

      • + 2
      • 29 jun 2026 - 11:49
    • Pietje Bell

      Posts: 35.520

      @Nico, waarom Mercedes daar domineren? Hun ICE schijnt 2% minder te zijn dan die van RBR, maar hun elektrische gedeelte een klap beter, maar daar hebben ze in Silverstone niet zo veel aan toch?
      Weinig bochten om de boel op te laden voor de snelle bochten achter elkaar. In bocht 6 en 7 de boel opladen waarmee ze helemaal naar bocht 15, misschien wel 16 moeten rijden.

      • + 1
      • 29 jun 2026 - 11:58
  • Dale U

    Posts: 1.975

    MB haalt mensen van buitenaf om te kijken naar hun motor problemen......wat bij MB en de verschillende klantenteams nogal voorkomt. Nou komt dit ook voor bij RB en hun zusterteam dus hier moet Max het niet van hebben, maar het kan raar lopen, kijken waar Ferrari mee op de proppen komt, met hun nieuwe engine.

    • + 1
    • 29 jun 2026 - 09:35

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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