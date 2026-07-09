user icon
icon

Kamp Piastri ziet Red Bull-transfer zitten: 'Webber wil ruilen met Verstappen'

<< Naar nieuwsoverzicht
Kamp Piastri ziet Red Bull-transfer zitten: 'Webber wil ruilen met Verstappen'

De geruchten rond de toekomst van Max Verstappen blijven zich opstapelen. Nu de Nederlander na zijn uitvalbeurt op Silverstone zijn ontsnappingsclausule bij Red Bull Racing mathematisch kan activeren tijdens de zomerstop, wordt ook volop gespeculeerd over de gevolgen voor McLaren-coureur Oscar Piastri. Mark Webber, de manager van de Australiër, heeft echter korte metten gemaakt met die verhalen.

Volgens verschillende buitenlandse media zou Verstappen dicht bij een overstap naar McLaren staan. Mocht de viervoudig wereldkampioen daadwerkelijk de overstap maken, dan wordt Piastri door sommigen genoemd als de ideale opvolger bij Red Bull Racing.

Meer over Red Bull Racing 'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

7 jul
 'Als Verstappen vertrekt bij Red Bull, ontploft de rijdersmarkt'

'Als Verstappen vertrekt bij Red Bull, ontploft de rijdersmarkt'

2 jul

Webber zet direct de rem op speculaties

Webber leek die mogelijkheid heel even open te laten toen hem werd gevraagd of Piastri naar Red Bull zou kunnen verkassen. "Wie weet?", reageerde de voormalig Formule 1-coureur aanvankelijk. Vrijwel direct kwam hij echter terug op die uitspraak en maakte hij zijn standpunt duidelijk. "De media hebben het mis", aldus de Australiër. Echter zou hij volgens F1-Insider wel oren hebben om Piastri onder te brengen bij Red Bull, zijn oude werkgever. 

De speculaties zijn mede ontstaan door de contractsituatie van beide coureurs. Verstappen zou zijn clausule kunnen activeren wanneer hij tijdens de zomerstop buiten de top twee van het kampioenschap staat, terwijl ook Piastri volgens diverse berichten over een vergelijkbare ontsnappingsmogelijkheid beschikt als hij buiten de top vijf blijft.

Spanning stijgt richting zomerstop

Met nog twee raceweekenden te gaan voor de zomerpauze zijn de posities in het kampioenschap belangrijker dan ooit. Verstappen staat momenteel zevende en voldoet daarmee aan de voorwaarden om zijn clausule te kunnen gebruiken, terwijl Piastri zesde staat en slechts vijftien punten achter teamgenoot Lando Norris, die de vijfde plaats bezet.

Daardoor kunnen de Grands Prix van België en Hongarije grote gevolgen hebben voor de rijdersmarkt richting 2027. Voorlopig blijft het echter bij speculaties, waarbij Webber duidelijk maakt dat hij weinig waarde hecht aan de verhalen over een mogelijke overstap van zijn pupil naar Red Bull Racing.

Larry Perkins

Posts: 66.160

Sssssttt, ze hebben voor vrijdag nog 25 speculaasberichten klaarliggen...

  • 3
  • 9 jul 2026 - 08:45
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Mark Webber Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 1.209

    komt Piastri ook al van het kamp?

    • + 2
    • 9 jul 2026 - 08:25
    • butch3225

      Posts: 50

      Buurman van Raf v.d Vaart

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 09:20
  • shakedown

    Posts: 1.898

    Om uiteindelijk allemaal als een plumpudding in elkaar te zakken als iedereen gewoon blijft zitten waar ze zitten...

    • + 2
    • 9 jul 2026 - 08:27
    • Larry Perkins

      Posts: 66.160

      Sssssttt, ze hebben voor vrijdag nog 25 speculaasberichten klaarliggen...

      • + 3
      • 9 jul 2026 - 08:45
    • The Wolf

      Posts: 1.209

      de goedheiligman gaat met de tijd mee en levert anno 2026 het hele jaar door speculaas!

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 09:30
  • Beri

    Posts: 6.984

    25

    • + 2
    • 9 jul 2026 - 10:18

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar