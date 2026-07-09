De geruchten rond de toekomst van Max Verstappen blijven zich opstapelen. Nu de Nederlander na zijn uitvalbeurt op Silverstone zijn ontsnappingsclausule bij Red Bull Racing mathematisch kan activeren tijdens de zomerstop, wordt ook volop gespeculeerd over de gevolgen voor McLaren-coureur Oscar Piastri. Mark Webber, de manager van de Australiër, heeft echter korte metten gemaakt met die verhalen.

Volgens verschillende buitenlandse media zou Verstappen dicht bij een overstap naar McLaren staan. Mocht de viervoudig wereldkampioen daadwerkelijk de overstap maken, dan wordt Piastri door sommigen genoemd als de ideale opvolger bij Red Bull Racing.

Webber zet direct de rem op speculaties

Webber leek die mogelijkheid heel even open te laten toen hem werd gevraagd of Piastri naar Red Bull zou kunnen verkassen. "Wie weet?", reageerde de voormalig Formule 1-coureur aanvankelijk. Vrijwel direct kwam hij echter terug op die uitspraak en maakte hij zijn standpunt duidelijk. "De media hebben het mis", aldus de Australiër. Echter zou hij volgens F1-Insider wel oren hebben om Piastri onder te brengen bij Red Bull, zijn oude werkgever.

De speculaties zijn mede ontstaan door de contractsituatie van beide coureurs. Verstappen zou zijn clausule kunnen activeren wanneer hij tijdens de zomerstop buiten de top twee van het kampioenschap staat, terwijl ook Piastri volgens diverse berichten over een vergelijkbare ontsnappingsmogelijkheid beschikt als hij buiten de top vijf blijft.

Spanning stijgt richting zomerstop

Met nog twee raceweekenden te gaan voor de zomerpauze zijn de posities in het kampioenschap belangrijker dan ooit. Verstappen staat momenteel zevende en voldoet daarmee aan de voorwaarden om zijn clausule te kunnen gebruiken, terwijl Piastri zesde staat en slechts vijftien punten achter teamgenoot Lando Norris, die de vijfde plaats bezet.

Daardoor kunnen de Grands Prix van België en Hongarije grote gevolgen hebben voor de rijdersmarkt richting 2027. Voorlopig blijft het echter bij speculaties, waarbij Webber duidelijk maakt dat hij weinig waarde hecht aan de verhalen over een mogelijke overstap van zijn pupil naar Red Bull Racing.