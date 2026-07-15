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Cruciaal verschil tussen Mercedes-coureurs: "Hij voelt zich onoverwinnelijk"

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Cruciaal verschil tussen Mercedes-coureurs: "Hij voelt zich onoverwinnelijk"

Anthony Davidson merkt een verschil op tussen de mentaliteit van Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Beide Mercedes-coureurs strijden om het wereldkampioenschap, maar de ex-coureur merkt dat Antonelli veel rustiger is als het gaat om de leiding in het WK. 

De Italiaan staat momenteel bovenaan het coureurskampioenschap met 179 punten en Russell volgt op de tweede plek met 154 punten. Davidson merkt op dat Antonelli veel minder stress en druk ervaart vergeleken met Russell. Dat kan wel eens de doorslaggevende factor zijn in het wereldkampioenschap. 

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Antonelli ervaart minder druk

De resultaten van Antonelli zakken de afgelopen weekenden in door pech. De Italiaan viel in de afgelopen drie races twee keer uit en eindigde één keer als derde. In de Sky Sports F1 Show vertelt Davidson dat Antonelli zich momenteel onoverwinnelijk voelt vanwege zijn leeftijd. Zijn Britse teamgenoot draagt een andere last op zijn schouders en voelt zich absoluut niet onoverwinnerlijk.

Davidson denkt echter wel dat de jonge Italiaan nerveus is, maar gestrest absoluut niet. "Ik denk dat je wel nerveus wordt. Natuurlijk, als je jong bent, denken Jenson en ik terug aan onze karttijd, waren we altijd wel nerveus voor een race, maar je was er niet gestrest over. En ik denk dat dat het verschil is, en dat is waar het probleem met de mentale gezondheid voor veel atleten om de hoek komt kijken, vooral in de latere jaren, wanneer je alles al hebt meegemaakt en gedaan, en veel nare momenten hebt doorstaan."

Mentaal verschil tussen Russell en Antonelli

Davidson ziet het daar dus ook mis gaan bij Russell. "Je probeert te bedenken wat er allemaal mis zou kunnen gaan, in plaats van er gewoon met een volledig open blik en enthousiasme in te stappen, puur omdat je hier bent om het te doen. Ik denk dat Kimi zich nu in die situatie bevindt; hij zit in die situatie waarin je je onoverwinnelijk voelt als je 19 bent. Je stapt gewoon in de auto, hebt een geweldige tijd, rijdt een race en ziet wel wat er gebeurt."

Door zijn leeftijd heeft Antonelli nog veel kansen om het wereldkampioenschap naar zich toe te trekken. "Mocht het niet lukken, nou ja, dan heb ik in ieder geval nog 20 jaar van mijn leven om dit te doen, want als ik dit jaar het kampioenschap niet win, dan heb ik daar in de toekomst vast nog wel tijd voor." Dat geldt voor Russell anders. "Maar als je Lando van vorig jaar bent of George van dit jaar, dan heeft dat een andere lading en rust er dus meer druk op je schouders; we kunnen ons dat allemaal wel voorstellen bij Lando van vorig jaar. Om met dat soort druk om te gaan is erg moeilijk."

Larry Perkins

Posts: 66.328

Engeland - Argentinië 2-1

  • 1
  • 15 jul 2026 - 18:38
F1 Nieuws George Russell Anthony Davidson Andrea Kimi Antonelli Mercedes

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.163
  • Podiums 28
  • Grand Prix 160
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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