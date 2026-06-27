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Red Bull weigert te reageren op geruchten over vertrek van kopstuk

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Red Bull weigert te reageren op geruchten over vertrek van kopstuk

Red Bull-teambaas Laurent Mekies weigert in te gaan op de geruchten over een aanstaand vertrek van Paul Monaghan. De chief engineer wordt in verband gebracht met een overstap naar Cadillac, en zou daarmee de volgende grote naam zijn die Red Bull verlaat. Mekies doet in Oostenrijk alsof zijn neus bloed.

Het team van Red Bull heeft in de afgelopen twee jaar al afscheid genomen van veel belangrijke kopstukken. Afgelopen weekend riep oud-coureur Ralf Schumacher dat ook Monaghan gaat vertrekken bij Red Bull, en op de vrijdag in Oostenrijk regende het geruchten. Al snel werd duidelijk dat Monaghan waarschijnlijk gaat vertrekken bij Red Bull, en dat hij een belangrijke rol gaat krijgen bij Cadillac.

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Hoe reageert Red Bull?

In Oostenrijk werd Red Bull-teambaas Mekies tijdens de persconferentie vanzelfsprekend gevraagd naar de verhalen over Monaghan: "Je hebt gelijk, er gaan veel geruchten rond over het team en het personeel. En hoewel we hebben gereageerd op het nieuws rondom Gianpiero Lambiase, omdat hij natuurlijk een heel prominent gezicht is, hij is een van onze meest zichtbare engineers en krijgt nu een nog prominentere rol, denk ik niet dat het goed is als ik op elk losstaand gerucht ga reageren."

Mekies wijst naar alle geruchten die rondgaan in de Formule 1-wereld: "Als ik kijk naar de namen die de afgelopen maanden de rondte hebben gedaan, dan staat het merendeel daarvan nog steeds bij ons in de garage. Sommigen hebben nooit willen vertrekken, anderen zijn van gedachten veranderd, dus ik vind het niet eerlijk tegenover onze mensen binnen de organisatie om op al deze geruchten in te gaan."

'Hij is hier gewoon'

Aan de geruchten over Monaghan wil Mekies niet te veel woorden vuil maken: "Paul is hier bijvoorbeeld gewoon. Hij heeft vanochtend al heel erg hard gewerkt om onze auto's de baan op te krijgen. En zoals ik eerder al zei, en zoals we ook heel duidelijk hebben gemaakt: er is voor ons niets belangrijker dan ervoor te zorgen dat we in een positie zijn om ons talent te behouden en het talent aan te trekken dat we nodig hebben. Dat blijft de hoogste prioriteit."

F1 Nieuws Laurent Mekies Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (6)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.961

    Ik denk er nog ff over na of ik hier wel op ga reageren...

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 09:19
  • Pietje Bell

    Posts: 35.473

    Vandaag op The Race een artikel over ADUO en het nadeel voor RBR.

    Red Bull fears F1 rivals will keep it in an ADUO 'trap'

    Stukje vertaald:

    "Red Bull vreest een "groot risico" om vast te komen te zitten in het nooit kunnen
    bijwerken van zijn Formule 1-motor als de FIA standhoudt in zijn ADUO-ranglijst.

    Er lopen gesprekken tussen Red Bull en de FIA over het eerste oordeel dat het de
    benchmark van de F1 is.

    De oproep (the call) die de FIA deed na zijn analyse van gegevens van de eerste vijf races, beoordeelde Red Bull als minstens 2% voorsprong op Mercedes met zijn verbrandingsmotor, en meer dan 4% vrij van alle anderen.

    Een van de slechtste scenario's is dat als rivalen het slim spelen, ze Red Bull in de val kunnen lokken in een situatie waarin het niet in staat is om prestatieontwikkelingen naar zijn motor te brengen.

    Dat komt omdat het ADUO-proces anderen niet dwingt om het interne verbrandingselement waarop de ranglijsten zijn gebaseerd te verbeteren – omdat ze in plaats daarvan kunnen kiezen om andere gebieden te ontwikkelen."

    Zo heeft Audi de upgrade gebruikt voor de drivability en niet om meer vermogen
    uit de ICE te kunnen halen ICE.

    urlr.me/Sucmmg

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 11:20

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Laurent Mekies -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 28 apr 1977 (49)
  • Geb. plaats Tours, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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