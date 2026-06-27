Red Bull-teambaas Laurent Mekies weigert in te gaan op de geruchten over een aanstaand vertrek van Paul Monaghan. De chief engineer wordt in verband gebracht met een overstap naar Cadillac, en zou daarmee de volgende grote naam zijn die Red Bull verlaat. Mekies doet in Oostenrijk alsof zijn neus bloed.

Het team van Red Bull heeft in de afgelopen twee jaar al afscheid genomen van veel belangrijke kopstukken. Afgelopen weekend riep oud-coureur Ralf Schumacher dat ook Monaghan gaat vertrekken bij Red Bull, en op de vrijdag in Oostenrijk regende het geruchten. Al snel werd duidelijk dat Monaghan waarschijnlijk gaat vertrekken bij Red Bull, en dat hij een belangrijke rol gaat krijgen bij Cadillac.

Hoe reageert Red Bull?

In Oostenrijk werd Red Bull-teambaas Mekies tijdens de persconferentie vanzelfsprekend gevraagd naar de verhalen over Monaghan: "Je hebt gelijk, er gaan veel geruchten rond over het team en het personeel. En hoewel we hebben gereageerd op het nieuws rondom Gianpiero Lambiase, omdat hij natuurlijk een heel prominent gezicht is, hij is een van onze meest zichtbare engineers en krijgt nu een nog prominentere rol, denk ik niet dat het goed is als ik op elk losstaand gerucht ga reageren."

Mekies wijst naar alle geruchten die rondgaan in de Formule 1-wereld: "Als ik kijk naar de namen die de afgelopen maanden de rondte hebben gedaan, dan staat het merendeel daarvan nog steeds bij ons in de garage. Sommigen hebben nooit willen vertrekken, anderen zijn van gedachten veranderd, dus ik vind het niet eerlijk tegenover onze mensen binnen de organisatie om op al deze geruchten in te gaan."

'Hij is hier gewoon'

Aan de geruchten over Monaghan wil Mekies niet te veel woorden vuil maken: "Paul is hier bijvoorbeeld gewoon. Hij heeft vanochtend al heel erg hard gewerkt om onze auto's de baan op te krijgen. En zoals ik eerder al zei, en zoals we ook heel duidelijk hebben gemaakt: er is voor ons niets belangrijker dan ervoor te zorgen dat we in een positie zijn om ons talent te behouden en het talent aan te trekken dat we nodig hebben. Dat blijft de hoogste prioriteit."