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Red Bull waarschuwt de FIA voor gevolgen van motorbesluit

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Red Bull waarschuwt de FIA voor gevolgen van motorbesluit

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is nog altijd niet te spreken over het feit dat de FIA hen heeft aangewezen als de renstal met de beste verbrandingsmotor. Volgens Mekies kan dit grote gevolgen hebben voor de rest van het jaar, en hij stelt dat ze nog steeds met de FIA om tafel zitten.

Tot verbazing van velen wees de FIA eerder dit jaar Red Bull aan als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Volgens de nieuwe ADUO-regels kunnen fabrikanten die achterlopen een voordeel krijgen als ze een grote achterstand hebben. Deze regels zijn in het leven geroepen om te voorkomen dat fabrikanten te ver achterlopen, maar de uitslag lijkt voor andere situaties te zorgen. Red Bull heeft op de baan immers een grote achterstand op Mercedes, dat dus wél een ADUO-token mag inzetten.

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Bij Red Bull begrijpen ze er nog steeds niets van. Teambaas Laurent Mekies is allesbehalve tevreden, en waarschuwt in een interview met AutoHebdo voor de gevolgen: "We zijn nog steeds in gesprek met de FIA, omdat we heel erg verrast waren door hun beslissing."

Mekies waarschuwt voor de gevolgen: "Als deze voorlopige beoordeling definitief wordt bevestigd, namelijk dat wij de beste motor hebben, zou dat een enorme straf opleveren voor het programma in de tweede helft van 2026 en voor 2027. We zouden dan namelijk als enige geen updates mogen doorvoeren."

Voelt Red Bull nu al de gevolgen?

Red Bull hoopt dat er iets gaat veranderen, en Mekies stelt dat ze de gevolgen anders gaan voelen: "Gezien de grote gevolgen van deze beoordeling, nemen we daarom samen met de FIA de tijd om ervoor te zorgen dat de analyse zo goed mogelijk wordt uitgevoerd."

Mekies stelt dat ze nu al hinder ondervinden van de situatie: "Hieraan zijn kosten verbonden, en die betalen we elke dag. Onze prioriteit is om te voorkomen dat die kosten verder oplopen en ervoor te zorgen dat de gevolgen van deze beslissing niet doorwerken in de tweede helft van 2026 en in 2027. Daarom zetten we deze gesprekken met hen voort."

Mick34

Posts: 1.332

RBR zit in de hoek waar de klappen vallen en het lijkt alsof ze zelfs als ratten in de val zitten.

Andere teams kunnen ervoor kiezen alleen de elektronische aandrijving en accu's te verbeteren. De ICE blijft dan hetzelfde. RBR kan hiermee voor altijd in deze situatie blijven zitten. En de ander... [Lees verder]

  • 4
  • 31 jul 2026 - 10:34
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • Mick34

    Posts: 1.332

    RBR zit in de hoek waar de klappen vallen en het lijkt alsof ze zelfs als ratten in de val zitten.

    Andere teams kunnen ervoor kiezen alleen de elektronische aandrijving en accu's te verbeteren. De ICE blijft dan hetzelfde. RBR kan hiermee voor altijd in deze situatie blijven zitten. En de andere teams zullen deze regels nooit willen aanpassen.

    Deze regel is absurd! Compleet gestoord dat dit ooit door de teams is goedgekeurd.

    • + 4
    • 31 jul 2026 - 10:34
    • NicoS

      Posts: 21.106

      Je weet pas als iets werkt of niet, als het daadwerkelijk wordt toegepast…..

      • + 2
      • 31 jul 2026 - 10:49
    • Rimmer

      Posts: 13.421

      RBR is er zelf mee akooord gegaan. Het probleem is ook niet dat ze een goede ICE hebben. Dat is juist prima. Het probleem is dat ze met Ford in zee gegaan zijn voor het elektrische gedeelte en dat Ford zoals het een Ford betaamt gewoon Ford kwaliteit levert. Dat Ford ooit eens succesvol was in de autosport betekent niet dat ze nu ook kwaliteit leveren en dat blijkt wel weer.
      Max had dat kunnen weten en betaalt nu de prijs.

      • + 1
      • 31 jul 2026 - 12:09
    • Mick34

      Posts: 1.332

      @Rimmer Ik denk dat het elektrische deel van Ford niet dramatisch slecht is. Ze zitten in de mix met de top, maar net onvoldoende voor de overwinningen. Dat lukt niet als dat deel echt slecht is (zoals je bij Honda ziet).

      Maar een update van de elektrische aandrijving gaat juist hier wel helpen om als complete PU dichterbij te komen en uiteindelijk voor de overwinningen te vechten.

      Al denk ik dat het grootste euvel nog steeds in de Aero en chassis zit.

      • + 1
      • 31 jul 2026 - 13:15
  • Mailliw

    Posts: 122

    Mogen ze ondanks die regel de ICE niet aanpassen als ze kunnen aantonen ze betrouwbaarheid problemen hebben?

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 11:26
    • Rimmer

      Posts: 13.421

      Nee

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 12:06
    • mr.Monza

      Posts: 10.189

      Ja.
      Als je betrouwbaarheidsproblemen kunt aantonen of veiligheids gerelateerde issues, zelfs aantoonbare kostenbesparende maatregelen, dan mag je aan de ICE werken, je mag er alleen geen performance mee winnen.

      • + 1
      • 31 jul 2026 - 13:08
  • Wingleader

    Posts: 3.446

    RB heeft toch ook de snelste en beste PU! Ze wonnen toch iedere race tot nu toe? Wat een kul van de FIA, als er iets niet klopt is het deze regel. Sterkste ICE maar de zwakste batterij, dus gewoon straffen. MB eb Ferrari lachen zich de ballen uit de broek.

    • + 1
    • 31 jul 2026 - 12:15
  • OrangeArrows

    Posts: 3.411

    Er is gewoon een slim spel gespeeld door Mercedes wellicht ook door andere fabrikanten.

    • + 3
    • 31 jul 2026 - 12:39

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Team
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177
5
Alpine F1
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Racing Bulls
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Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
Circuit de Catalunya
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Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

FR Laurent Mekies -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 28 apr 1977 (49)
  • Geb. plaats Tours, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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