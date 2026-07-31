Red Bull-teambaas Laurent Mekies is nog altijd niet te spreken over het feit dat de FIA hen heeft aangewezen als de renstal met de beste verbrandingsmotor. Volgens Mekies kan dit grote gevolgen hebben voor de rest van het jaar, en hij stelt dat ze nog steeds met de FIA om tafel zitten.

Tot verbazing van velen wees de FIA eerder dit jaar Red Bull aan als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Volgens de nieuwe ADUO-regels kunnen fabrikanten die achterlopen een voordeel krijgen als ze een grote achterstand hebben. Deze regels zijn in het leven geroepen om te voorkomen dat fabrikanten te ver achterlopen, maar de uitslag lijkt voor andere situaties te zorgen. Red Bull heeft op de baan immers een grote achterstand op Mercedes, dat dus wél een ADUO-token mag inzetten.

Wat wil Red Bull zien?

Bij Red Bull begrijpen ze er nog steeds niets van. Teambaas Laurent Mekies is allesbehalve tevreden, en waarschuwt in een interview met AutoHebdo voor de gevolgen: "We zijn nog steeds in gesprek met de FIA, omdat we heel erg verrast waren door hun beslissing."

Mekies waarschuwt voor de gevolgen: "Als deze voorlopige beoordeling definitief wordt bevestigd, namelijk dat wij de beste motor hebben, zou dat een enorme straf opleveren voor het programma in de tweede helft van 2026 en voor 2027. We zouden dan namelijk als enige geen updates mogen doorvoeren."

Voelt Red Bull nu al de gevolgen?

Red Bull hoopt dat er iets gaat veranderen, en Mekies stelt dat ze de gevolgen anders gaan voelen: "Gezien de grote gevolgen van deze beoordeling, nemen we daarom samen met de FIA de tijd om ervoor te zorgen dat de analyse zo goed mogelijk wordt uitgevoerd."

Mekies stelt dat ze nu al hinder ondervinden van de situatie: "Hieraan zijn kosten verbonden, en die betalen we elke dag. Onze prioriteit is om te voorkomen dat die kosten verder oplopen en ervoor te zorgen dat de gevolgen van deze beslissing niet doorwerken in de tweede helft van 2026 en in 2027. Daarom zetten we deze gesprekken met hen voort."