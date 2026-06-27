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Verstappen tot actie gemaand: "Hij gooit wereldtitels weg door loyaliteit aan Red Bull"

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Verstappen tot actie gemaand: "Hij gooit wereldtitels weg door loyaliteit aan Red Bull"

De toekomst van Max Verstappen blijft de gemoederen bezighouden. Volgens Ziggo Sport-presentatrice Shelly Sterk betaalt de Nederlander een hoge prijs voor zijn loyaliteit aan Red Bull Racing. Ze denkt zelfs dat Verstappen daardoor meerdere wereldtitels laat liggen, nu het Oostenrijkse team steeds verder lijkt af te brokkelen.

Sterk schoof aan bij Vandaag Inside in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk en sprak zich duidelijk uit over de situatie van Verstappen. Volgens haar blijft de viervoudig wereldkampioen te lang vasthouden aan Red Bull, terwijl concurrenten steeds dichterbij komen.

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'Red Bull loopt leeg en dat heeft gevolgen'

Sterk ziet dat Red Bull de afgelopen periode meerdere sleutelfiguren is kwijtgeraakt. Volgens haar is dat een ontwikkeling die niet zonder gevolgen blijft voor de prestaties van het team. "Verstappen is ontzettend loyaal aan Red Bull, maar daarmee laat hij uiteindelijk ook wereldtitels liggen. De ploeg raakt steeds meer belangrijke mensen kwijt en de auto wordt voorlopig niet sneller."

De presentatrice wijst onder meer op het vertrek van Adrian Newey naar Aston Martin, Jonathan Wheatley en voormalig teambaas Christian Horner. Ook race engineer Gianpiero Lambiase is op weg naar de uitgang en gaat aan de slag bij McLaren. "Geef Verstappen een competitieve auto en hij is nog altijd de beste coureur van het veld. Maar door alle mensen die vertrekken, wordt het steeds logischer om je af te vragen wat hij zelf gaat doen. Die vraag komt eigenlijk ieder jaar weer terug."

Nieuw vertrek bij Red Bull, Verstappen zwijgt over toekomst

Alsof de onrust nog niet groot genoeg was, werd vrijdagochtend ook bekend dat chief engineer Paul Monaghan Red Bull zal verlaten. De Brit lijkt na jarenlang trouwe dienst afscheid te nemen van de Oostenrijkse renstal.

Verstappen zelf wilde donderdag niet vooruitlopen op zijn toekomst. De Nederlander hield de focus op de updates waarmee Red Bull het gat naar de concurrentie wil dichten. Toch verwacht Sterk dat de Oostenrijkse renstal dit weekend een goed resultaat kan neerzetten. "Dit circuit past normaal gesproken goed bij Red Bull. De lange rechte stukken en het beperkte aantal bochten spelen de auto meestal in de kaart."

shakedown

Posts: 1.869

Volgens mij heeft Verstappen al meerdere malen gezegd: ik wil 1 keer kampioen worden. Alles wat erna komt is allemaal bonus. Verstappen wil gewoon meedoen. Titels halen is leuk, maar niet 100% noodzakelijk. Mee doen om overwinningen... Dat is wat hij wil.
Een stuk loyaliteit is in mijn beleving i... [Lees verder]

  • 9
  • 27 jun 2026 - 11:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (16)

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  • Erwinnaar

    Posts: 5.738

    Heel slordig dat men stelt dat Cadillac volgend seizoen zijn intrede doet..!

    • + 2
    • 27 jun 2026 - 11:31
    • Larry Perkins

      Posts: 65.965

      De schrijvert verwacht dat Cadillac pas haar intrede doet zodra Max Verstappen zijn vierde wereldtitel heeft behaald...

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 12:05
    • Golf-GTI

      Posts: 1.816

      De schrijvert is Sterk bezig

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 12:13
    • StevenQ

      Posts: 10.571

      @Larry

      Je moet ook geen Hamilton fans die artikelen laten schrijven

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 13:15
    • Larry Perkins

      Posts: 65.965

      Vermoed dat hij überhaupt geen F1-fan of serieuze volger is @StevenQ, gezien zijn beperkte F1-knowhow. Wellicht vindt hij stukjes plaatsen leuk en makkelijk geld verdienen prettig.

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 13:24
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.005

      Ik denk dat de tekst ook inhoudelijk is nagekeken door een huisvrouw voor publicatie, net als zo’n typische huisvrouwen opmerking van Shelly, alsof “Shell” nog maar 1 minuut naar de f1 kijkt wanneer Max met pensioen gaat

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 13:39
  • shakedown

    Posts: 1.869

    Volgens mij heeft Verstappen al meerdere malen gezegd: ik wil 1 keer kampioen worden. Alles wat erna komt is allemaal bonus. Verstappen wil gewoon meedoen. Titels halen is leuk, maar niet 100% noodzakelijk. Mee doen om overwinningen... Dat is wat hij wil.
    Een stuk loyaliteit is in mijn beleving iets wat veel mensen amper nog kennen. Dat is iets wat vooral bij ouderen (waaronder ik) belangrijk gevonden wordt. Jongeren boeien het allemaal niet. Geld, geld, geld. En dan verbaasd zijn dat je geen binding hebt met je collega's. (Sorry, dit in mijn stukje ergenis van tegenwoordig)

    Blijkbaar snappen veel journalisten dat niet. Verstappen laat geen titels liggen. Want dat is niet Ijn doel.

    • + 9
    • 27 jun 2026 - 11:49
    • snailer

      Posts: 33.602

      Daarbij. Verstappen moet toch zelf weten waar hij rijdt? Persoonlijk heb ik 1 belang als groot Verstappen fan.

      Als hij maar een keuze maakt waar hij endurance kan doen! Echt racen.

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 12:59
  • Williams_F1

    Posts: 1.468

    3 voudig wereldkampioen?

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 11:52
    • snailer

      Posts: 33.602

      Dat is om de Verstappen haters op te juinen.

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 13:00
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.538

    Huh, Shelly Sterk is eigenlijk onze goede vriend Rimmer?
    Of ze is flink gerimt door hem.....dat kan ook nog.
    Dat gezegd hebbende, Shelly mag ook bij mij in eva-kostuum op m'n gezicht komen zitten hoor....daar weet ik ook wel raad mee.

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 11:57
    • schwantz34

      Posts: 42.257

      Het lijkt me heel erg sterk dart Shelly zin heeft om met haar jonge kipfiletjes op een Sjagerijnige vieze-Ouw vleespet te gaan zitten...

      • + 5
      • 27 jun 2026 - 12:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.538

      Ze moet niet op m'n pet gaan zitten!!
      Op m'n gezicht ja...!

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 14:00
  • Larry Perkins

    Posts: 65.965

    Het lijkt me sterk dat meisje Sterk Max iets te manen heeft...

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 12:14
  • Dreumeltje

    Posts: 35

    "Die vraag komt eigenlijk ieder jaar terug"

    Huh ? Volgens mij toch eigenlijk iedere dag !

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 12:27
  • StevenQ

    Posts: 10.571

    Hij won verleden jaar bijna zijn 5e titel op rij

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 12:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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7
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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