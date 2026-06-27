De toekomst van Max Verstappen blijft de gemoederen bezighouden. Volgens Ziggo Sport-presentatrice Shelly Sterk betaalt de Nederlander een hoge prijs voor zijn loyaliteit aan Red Bull Racing. Ze denkt zelfs dat Verstappen daardoor meerdere wereldtitels laat liggen, nu het Oostenrijkse team steeds verder lijkt af te brokkelen.

Sterk schoof aan bij Vandaag Inside in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk en sprak zich duidelijk uit over de situatie van Verstappen. Volgens haar blijft de viervoudig wereldkampioen te lang vasthouden aan Red Bull, terwijl concurrenten steeds dichterbij komen.

'Red Bull loopt leeg en dat heeft gevolgen'

Sterk ziet dat Red Bull de afgelopen periode meerdere sleutelfiguren is kwijtgeraakt. Volgens haar is dat een ontwikkeling die niet zonder gevolgen blijft voor de prestaties van het team. "Verstappen is ontzettend loyaal aan Red Bull, maar daarmee laat hij uiteindelijk ook wereldtitels liggen. De ploeg raakt steeds meer belangrijke mensen kwijt en de auto wordt voorlopig niet sneller."

De presentatrice wijst onder meer op het vertrek van Adrian Newey naar Aston Martin, Jonathan Wheatley en voormalig teambaas Christian Horner. Ook race engineer Gianpiero Lambiase is op weg naar de uitgang en gaat aan de slag bij McLaren. "Geef Verstappen een competitieve auto en hij is nog altijd de beste coureur van het veld. Maar door alle mensen die vertrekken, wordt het steeds logischer om je af te vragen wat hij zelf gaat doen. Die vraag komt eigenlijk ieder jaar weer terug."

Nieuw vertrek bij Red Bull, Verstappen zwijgt over toekomst

Alsof de onrust nog niet groot genoeg was, werd vrijdagochtend ook bekend dat chief engineer Paul Monaghan Red Bull zal verlaten. De Brit lijkt na jarenlang trouwe dienst afscheid te nemen van de Oostenrijkse renstal.

Verstappen zelf wilde donderdag niet vooruitlopen op zijn toekomst. De Nederlander hield de focus op de updates waarmee Red Bull het gat naar de concurrentie wil dichten. Toch verwacht Sterk dat de Oostenrijkse renstal dit weekend een goed resultaat kan neerzetten. "Dit circuit past normaal gesproken goed bij Red Bull. De lange rechte stukken en het beperkte aantal bochten spelen de auto meestal in de kaart."