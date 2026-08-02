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Marko genoot van Verstappen: "Het hoogtepunt van het jaar"

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Marko genoot van Verstappen: "Het hoogtepunt van het jaar"

Helmut Marko is opvallend enthousiast over de eerste seizoenshelft van het huidige Formule 1-seizoen. De Oostenrijkse voormalig Red Bull-adviseur heeft genoten van alle races, en prijst Max Verstappen de hemel in na diens spectaculaire inhaalactie op Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Hongarije.

De Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend was de laatste race voor de zomerstop in de Formule 1. De teams en coureurs kunnen nu even tot rust komen na een soort achtbaanrit. Er was in de afgelopen maanden veel kritiek op de nieuwe motorregels, waarbij de batterijen een zeer grote rol spelen. De coureurs zijn hierdoor niet langer in staat om vol te pushen, en ze verliezen op snelle circuits zoals Silverstone en Spa-Francorchamps veel vermogen. Voor de komende jaren zijn er wel veranderingen aangekondigd, maar coureurs zoals Max Verstappen zijn niet tevreden.

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Hoe kijkt Marko naar het seizoen?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft genoten van de eerste seizoenshelft in de Formule 1. In een interview met het Zwitserse Blick kijkt Marko terug op de eerste helft van het seizoen: "Het enthousiasme van het publiek fascineert me. De races zijn meestal spannend. Zoals nu ook het geval was in Hongarije, waar het voorheen een soort optocht was met weinig inhaalacties."

Hoe keek Marko naar de actie van Verstappen?

Marko is nog altijd onder de indruk van de prestaties van zijn goede vriend Verstappen. De viervoudig wereldkampioen heeft dit seizoen nog geen Grand Prix gewonnen, en de frustratie bij de Limburger begint toe te nemen.

Toch liet Verstappen afgelopen weekend weer zien wat hij in huis heeft, door in Hongarije in de eerste bocht op spectaculaire wijze Lewis Hamilton in te halen. Marko vond het geweldig, en hij komt superlatieven tekort om het moment te beschrijven: "De manier waarop Max Lewis Hamilton twee keer uitremde op dit krappe circuit, is tot nu toe één van de hoogtepunten van 2026."

De zomerstop in de Formule 1 is ingegaan, en pas eind augustus staat de volgende race weer op het programma. Dat wordt de laatste editie van de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.858

"Marko genoot van Verstappen: "Het hoogtepunt van het jaar"

Nou wist ik wel dat hun 'n speciale relatie/band hadden....maar ik wist niet dat dat zo diep ging...brrr!

  • 3
  • 2 aug 2026 - 15:21
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (8)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.857

    "Marko genoot van Verstappen: "Het hoogtepunt van het jaar"

    Nou wist ik wel dat hun 'n speciale relatie/band hadden....maar ik wist niet dat dat zo diep ging...brrr!

    • + 3
    • 2 aug 2026 - 15:21
    • HarryLam

      Posts: 5.631

      Marko vind met zijn ene oog alles spannend, zolang het maar beweegt.

      • + 1
      • 2 aug 2026 - 19:12
    • F1 bekijker

      Posts: 487

      Kijk maar naar zijn mond.

      • + 1
      • 2 aug 2026 - 19:30
  • Larry Perkins

    Posts: 66.822

    Off-topic:

    Herlings soeverein in Vlaams zand en breidt voorsprong verder uit in MXGP
    Jeffrey Herlings heeft zijn voorsprong in het wereldkampioenschap MXGP verder uitgebreid. De 31-jarige Brabander reed in zijn geliefde zandcross van Lommel soeverein naar de winst in de eerste manche.
    Herlings nam vorige week de leiding in de WK-stand over, schrijft nu weer 25 punten bij en staat 84 punten voor op Lucas Coenen. De Belg kwam wederom niet in actie door een beknelde heupzenuw in zijn linkerbeen. Later vanmiddag staat de tweede race op het programma in het Vlaamse zand.

    Met het vertrouwen zit het goed bij Herlings. "Ik heb zin om opnieuw te gaan, ik houd van deze baan en ben opgegroeid met crossen in het zand", sprak hij na de zege.

    De Wolf tweede
    Op gepaste afstand (44 seconden) van de dominante Herlings werd zijn tien jaar jongere landgenoot Kaj de Wolf tweede. Het Nederlandse talent bleef meervoudig wereldkampioenen Tim Gajser en Romain Febvre knap voor.
    De Sloveen Gajser werd derde en kan vanmiddag in de WK-stand de tweede plaats overnemen van Coenen.

    • + 1
    • 2 aug 2026 - 16:56
    • Larry Perkins

      Posts: 66.822

      WK-leider Herlings soeverein in Vlaams zand, breidt voorsprong verder uit in MXGP

      Jeffrey Herlings heeft zijn voorsprong in het wereldkampioenschap MXGP verder uitgebreid. De 31-jarige Brabander reed in zijn geliefde zandcross van Lommel soeverein in beide manches naar de winst.

      Herlings nam vorige week de leiding in de WK-stand over, schrijft nu weer 60 punten bij (hij won zaterdag ook al de kwalificatierace) en staat 104 punten voor op de Fransman Romain Febvre en 109 op de Belg Lucas Coenen.
      De pas 21-jarige Coenen stond drie grands prix geleden nog 68 punten voor, maar kwam in Lommel wederom niet in actie door een in Engeland opgelopen beknelde heupzenuw in zijn linkerbeen.

      Crossen in het zand
      Met het vertrouwen zit het goed bij Herlings. "Ik houd van deze baan en ben opgegroeid met crossen in het zand", sprak hij na zijn zege in de eerste manche, waarin hij met 45 seconden voorsprong op nummer twee Kai de Wolf over de finish kwam.
      Ook in de tweede manche was de vijfvoudig wereldkampioen als snelste weg, maar kreeg hij te maken met een haperende koppeling, een probleem dat eerder dit seizoen in Letland nog tot een uitvalbeurt leidde. Nu kon Herlings wel door blijven rijden en kwam hij toch nog 39 seconden voor De Wolf over de finish.

      Harde val
      De slotfase van de tweede manche werd ontsierd door een harde val van de op dat moment nog tweede liggende Febvre, die maar net door de aanstormende De Wolf werd ontweken.
      Zodoende werd de 21-jarige Nederlander tweede achter Herlings in de daguitslag. De Sloveen Tim Gasjer ging als nummer drie mee naar het podium.

      Voor Herlings was de Grand Prix-zege in Lommel zijn derde op rij, zijn achtste van het seizoen en de 120ste uit zijn carrière.
      Er zijn nog vijf GP's te rijden. Over twee weken staat de Grand Prix van Zweden op het programma, gevolgd door de Grand Prix van Nederland op 23 augustus in Arnhem.

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 18:47
    • Pietje Bell

      Posts: 36.055

      Ook zo'n ongekend talent. Jammer dat hij in ons land niet de nodige erkenning krijgt. Moet je op buitenlandse sites lezen dat hij de vorige race in Tsjechië ook heeft gewonnen.
      Hij heeft van de laatste 6 races er 5 gewonnen en een keer de 2e plaats.

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 18:49
    • F1jos

      Posts: 5.528

      De suprematie van de bullet is back, met zijn Honda.

      Arnhem zal een gekkenhuis worden.

      • + 1
      • 2 aug 2026 - 20:15
    • Larry Perkins

      Posts: 66.822

      Als hij weer wereldkampioen wordt dan moeten ze hem dit jaar ein-de-lijk eens tot 'Sportman van het Jaar' uitroepen!

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 20:22

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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