Helmut Marko is opvallend enthousiast over de eerste seizoenshelft van het huidige Formule 1-seizoen. De Oostenrijkse voormalig Red Bull-adviseur heeft genoten van alle races, en prijst Max Verstappen de hemel in na diens spectaculaire inhaalactie op Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Hongarije.

De Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend was de laatste race voor de zomerstop in de Formule 1. De teams en coureurs kunnen nu even tot rust komen na een soort achtbaanrit. Er was in de afgelopen maanden veel kritiek op de nieuwe motorregels, waarbij de batterijen een zeer grote rol spelen. De coureurs zijn hierdoor niet langer in staat om vol te pushen, en ze verliezen op snelle circuits zoals Silverstone en Spa-Francorchamps veel vermogen. Voor de komende jaren zijn er wel veranderingen aangekondigd, maar coureurs zoals Max Verstappen zijn niet tevreden.

Hoe kijkt Marko naar het seizoen?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft genoten van de eerste seizoenshelft in de Formule 1. In een interview met het Zwitserse Blick kijkt Marko terug op de eerste helft van het seizoen: "Het enthousiasme van het publiek fascineert me. De races zijn meestal spannend. Zoals nu ook het geval was in Hongarije, waar het voorheen een soort optocht was met weinig inhaalacties."

Hoe keek Marko naar de actie van Verstappen?

Marko is nog altijd onder de indruk van de prestaties van zijn goede vriend Verstappen. De viervoudig wereldkampioen heeft dit seizoen nog geen Grand Prix gewonnen, en de frustratie bij de Limburger begint toe te nemen.

Toch liet Verstappen afgelopen weekend weer zien wat hij in huis heeft, door in Hongarije in de eerste bocht op spectaculaire wijze Lewis Hamilton in te halen. Marko vond het geweldig, en hij komt superlatieven tekort om het moment te beschrijven: "De manier waarop Max Lewis Hamilton twee keer uitremde op dit krappe circuit, is tot nu toe één van de hoogtepunten van 2026."

De zomerstop in de Formule 1 is ingegaan, en pas eind augustus staat de volgende race weer op het programma. Dat wordt de laatste editie van de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort.