De kans is zeer groot dat de Formule 1 voor aankomend weekend een hittewaarschuwing gaat afgeven. Net als in Nederland, wordt het in Oostenrijk in de komende dagen bloedheet. De FIA kiest dan vrijwel altijd voor een zogenaamd heat hazard, en daar is Max Verstappen niet de grootste fan van.

Het belooft een bloedheet raceweekend te worden op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg. Grote delen van Europa kampen deze week met een hittegolf, en dat zal ook de Formule 1 gaan treffen. Volgens de huidige weermodellen wordt het in de komende dagen zeer heet in Spielberg. Het is de verwachting dat het dik dertig graden Celsius gaat worden, en dat betekent dat de FIA een heat hazard gaat afgeven.

Wat gaat de FIA doen?

Volgens de FIA-regels wordt er een heat hazard afgegeven als het volgens de weersvoorspellingen 31 graden Celsius of warmer wordt. Vooralsnog lijkt het er dus op dat dit het geval is, en dat kan grote gevolgen hebben. De coureurs mogen bij een heat hazard een zogenaamd koelvest dragen. Dat betekent dat ze een speciaal vest mogen gebruiken, wat ze onder hun racepak dragen. Op het vest zijn buizen bevestigd waar een koele vloeistof door wordt gepompt.

De mening van Verstappen

Het dragen van het koelvest is niet verplicht, en één coureur gaf eerder al aan dat hij zo'n vest nooit zal dragen. Toen de regels enkele jaren geleden werden aangekondigd, stelde Max Verstappen dat hij het koelvest niet wil dragen. Viervoudig wereldkampioen Verstappen is er geen fan van, en is ook van mening dat het niet lekker zit in de cockpit.

Waarom bestaan deze regels?

De FIA werkt sinds vorig jaar met de heat hazard-regels, en de aanleiding voor deze aanpassingen was de Grand Prix van Qatar in 2023. Tijdens die race werden de coureurs geconfronteerd met extreem hoge temperaturen, en dat leidde tot gezondheidsproblemen. Toenmalig Williams-coureur Logan Sargeant moest opgeven met hitteklachten, terwijl Esteban Ocon tijdens de race moest overgeven en Lance Stroll bij het uitstappen van zijn auto bijna het bewustzijn verloor.

In Oostenrijk zullen de temperaturen niet zo hoog liggen als in Qatar, maar de teams, coureurs én fans moeten wel rekening houden met flinke hitte.