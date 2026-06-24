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FIA kan minst favoriete maatregel van Verstappen doorvoeren

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FIA kan minst favoriete maatregel van Verstappen doorvoeren

De kans is zeer groot dat de Formule 1 voor aankomend weekend een hittewaarschuwing gaat afgeven. Net als in Nederland, wordt het in Oostenrijk in de komende dagen bloedheet. De FIA kiest dan vrijwel altijd voor een zogenaamd heat hazard, en daar is Max Verstappen niet de grootste fan van.

Het belooft een bloedheet raceweekend te worden op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg. Grote delen van Europa kampen deze week met een hittegolf, en dat zal ook de Formule 1 gaan treffen. Volgens de huidige weermodellen wordt het in de komende dagen zeer heet in Spielberg. Het is de verwachting dat het dik dertig graden Celsius gaat worden, en dat betekent dat de FIA een heat hazard gaat afgeven.

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Wat gaat de FIA doen?

Volgens de FIA-regels wordt er een heat hazard afgegeven als het volgens de weersvoorspellingen 31 graden Celsius of warmer wordt. Vooralsnog lijkt het er dus op dat dit het geval is, en dat kan grote gevolgen hebben. De coureurs mogen bij een heat hazard een zogenaamd koelvest dragen. Dat betekent dat ze een speciaal vest mogen gebruiken, wat ze onder hun racepak dragen. Op het vest zijn buizen bevestigd waar een koele vloeistof door wordt gepompt.

De mening van Verstappen

Het dragen van het koelvest is niet verplicht, en één coureur gaf eerder al aan dat hij zo'n vest nooit zal dragen. Toen de regels enkele jaren geleden werden aangekondigd, stelde Max Verstappen dat hij het koelvest niet wil dragen. Viervoudig wereldkampioen Verstappen is er geen fan van, en is ook van mening dat het niet lekker zit in de cockpit. 

Waarom bestaan deze regels?

De FIA werkt sinds vorig jaar met de heat hazard-regels, en de aanleiding voor deze aanpassingen was de Grand Prix van Qatar in 2023. Tijdens die race werden de coureurs geconfronteerd met extreem hoge temperaturen, en dat leidde tot gezondheidsproblemen. Toenmalig Williams-coureur Logan Sargeant moest opgeven met hitteklachten, terwijl Esteban Ocon tijdens de race moest overgeven en Lance Stroll bij het uitstappen van zijn auto bijna het bewustzijn verloor.

In Oostenrijk zullen de temperaturen niet zo hoog liggen als in Qatar, maar de teams, coureurs én fans moeten wel rekening houden met flinke hitte.

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (3)

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  • The Wolf

    Posts: 1.080

    Wat maakt dat uit voor Max? De FIA laat de rijders toch vrij om dat vest te gebruiken. Verstappen is ervaren genoeg om de voors en tegens van dat ding af te wegen.

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 08:18
    • f(1)orum

      Posts: 10.150

      Ik snap Max wel. Is de RB22 na bijna een half jaar op dieet eindelijk op gewicht, moet je extra gewicht toevoegen als je dat ding niet draagt ;-)

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 08:22
    • Need5Speed

      Posts: 3.999

      Het kan Max niks schelen wat anderen doen zolang het optioneel is en hij dat pak zelf niet hoeft te dragen.
      Overigens werkt het systeem soms niet of niet goed en dan krijgt de coureur het juist warmer met zo'n pak aan dan zonder.

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 08:44

AT Grand Prix van Oostenrijk

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    Race / Startgrid

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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