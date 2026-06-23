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Marko verwacht veel van Red Bull-updates: "Kunnen vijf tienden winnen"

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Marko verwacht veel van Red Bull-updates: "Kunnen vijf tienden winnen"

Helmut Marko denkt dat Red Bull door de aankomende updates enorme stappen kan zetten. Het team zal in Spielberg een groot updatepakket gaan introduceren, en het lijkt erop dat hun auto voor het eerst op gewicht zal zijn. Volgens Marko is Red Bull niet de favoriet, maar kunnen ze wel vijf tienden pakken.

De Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring wordt een zeer belangrijk weekend. Red Bull-teambaas Laurent Mekies kondigde anderhalve week geleden in Barcelona het updatepakket aan, en de verwachtingen zijn hoog. Naar verwachting wordt het het grootste updatepakket van Red Bull van het jaar, en zullen de auto's van Max Verstappen en Isack Hadjar flink op dieet gaan. Red Bull hoopt dat ze voor het eerst echt op gewicht zijn, en dat ze dichterbij Mercedes, Ferrari en McLaren kunnen komen.

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Wie is de grote favoriet?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft hoge verwachtingen van de updates. In een interview met Kleine Zeitung wijst Marko eerst de favoriet voor de zege aan: "Door de nieuwe regels is Mercedes overduidelijk de favoriet. Ze hebben echter al hun tweede motorprobleem gehad, wat echt ongebruikelijk is voor hen."

'Ze kunnen vijf tienden winnen'

De updates van Red Bull kunnen volgens Marko direct effect hebben: "Over het algemeen zijn updates in dit stadium van de reglementen wel effectiever. Je kunt in één klap vijf tienden van een seconde winnen. Red Bull gaat voor het eerst ook met een auto rijden die de gewichtslimiet haalt, dus ze zullen er zeker bij zijn. Ik hoop ook dat Max vooraan kan rijden. Mercedes is nu zeker de favoriet, maar de rest is meer dan interessant."

Hoe volgt Marko de races?

Voor Marko is het in ieder geval een rustig seizoen. Aangezien hij zich niet meer op de circuits hoeft te melden, kan hij elk weekend rustig neerploffen op zijn luie stoel: "Ik volg het nu regelmatig via de televisie, net als iedereen. Ik heb ook besloten om niet langer naar alle data te kijken. De races zijn over het algemeen best goed, ondanks die gecompliceerde regels met de batterijen. Maar voor de sport is het natuurlijk heel goedals Lewis Hamilton met Ferrari kan winnen."

Pietje Bell

Posts: 35.429

Mooi stukje leesvoer over de Turbo en het hoger gelegen circuit op The Race.

[i]"Situated in the Styrian mountains at an altitude of 678 metres above sea level,
the thinner air is going to provide a bigger challenge than at lower altitude tracks
when it comes to the way the turbo hybrid power ... [Lees verder]

  • 1
  • 23 jun 2026 - 18:51
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Helmut Marko Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (6)

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  • Niels G60

    Posts: 230

    Ik had zo gehoopt dat die vent minder onzin zou uitkramen he... Haha

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 18:09
  • Pietje Bell

    Posts: 35.429

    Mooi stukje leesvoer over de Turbo en het hoger gelegen circuit op The Race.

    "Situated in the Styrian mountains at an altitude of 678 metres above sea level,
    the thinner air is going to provide a bigger challenge than at lower altitude tracks
    when it comes to the way the turbo hybrid power units work."

    New 2026 unknown will be a curveball at F1's Austrian GP

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 18:51
    • Flexwing

      Posts: 420

      Mooi gekopieerd .

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 19:19
    • Pietje Bell

      Posts: 35.429

      Heb je dat helemaal zelf uitgevogeld? Knap hoor! Hier, een 🍭, kun je
      verder zuigen.

      Ik begrijp dat jij liever alleen een link had gewild zonder te weten waar het artikel over gaat.
      Blijft 's avonds te lang in het filter hangen vent.

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 19:28
  • Flexwing

    Posts: 420

    Het gaat totaal niet meer over de coureur maar om de batterij het is een aansluiten om naar te kijken.

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 19:24

AT Grand Prix van Oostenrijk

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ATGrand Prix van Oostenrijk

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 27 apr 1943 (83)
  • Geb. plaats Graz, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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