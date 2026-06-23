Helmut Marko denkt dat Red Bull door de aankomende updates enorme stappen kan zetten. Het team zal in Spielberg een groot updatepakket gaan introduceren, en het lijkt erop dat hun auto voor het eerst op gewicht zal zijn. Volgens Marko is Red Bull niet de favoriet, maar kunnen ze wel vijf tienden pakken.

De Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring wordt een zeer belangrijk weekend. Red Bull-teambaas Laurent Mekies kondigde anderhalve week geleden in Barcelona het updatepakket aan, en de verwachtingen zijn hoog. Naar verwachting wordt het het grootste updatepakket van Red Bull van het jaar, en zullen de auto's van Max Verstappen en Isack Hadjar flink op dieet gaan. Red Bull hoopt dat ze voor het eerst echt op gewicht zijn, en dat ze dichterbij Mercedes, Ferrari en McLaren kunnen komen.

Wie is de grote favoriet?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft hoge verwachtingen van de updates. In een interview met Kleine Zeitung wijst Marko eerst de favoriet voor de zege aan: "Door de nieuwe regels is Mercedes overduidelijk de favoriet. Ze hebben echter al hun tweede motorprobleem gehad, wat echt ongebruikelijk is voor hen."

'Ze kunnen vijf tienden winnen'

De updates van Red Bull kunnen volgens Marko direct effect hebben: "Over het algemeen zijn updates in dit stadium van de reglementen wel effectiever. Je kunt in één klap vijf tienden van een seconde winnen. Red Bull gaat voor het eerst ook met een auto rijden die de gewichtslimiet haalt, dus ze zullen er zeker bij zijn. Ik hoop ook dat Max vooraan kan rijden. Mercedes is nu zeker de favoriet, maar de rest is meer dan interessant."

Hoe volgt Marko de races?

Voor Marko is het in ieder geval een rustig seizoen. Aangezien hij zich niet meer op de circuits hoeft te melden, kan hij elk weekend rustig neerploffen op zijn luie stoel: "Ik volg het nu regelmatig via de televisie, net als iedereen. Ik heb ook besloten om niet langer naar alle data te kijken. De races zijn over het algemeen best goed, ondanks die gecompliceerde regels met de batterijen. Maar voor de sport is het natuurlijk heel goedals Lewis Hamilton met Ferrari kan winnen."