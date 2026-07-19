Red Bull Racing heeft de opvolger van Helmut Marko gevonden. Volgens de BBC maakt Gwen Lagrue de overstap van Mercedes naar de Oostenrijkse renstal, waar hij de leiding krijgt over het talentenprogramma. De Fransman verruilt daarmee na jarenlang dienstverband het kamp van Mercedes voor Red Bull.

Met het aantrekken van Lagrue vult Red Bull een belangrijke vacature in. Sinds het vertrek van Marko was de renstal op zoek naar een nieuwe verantwoordelijke voor de opleiding en begeleiding van jong talent. Die rol lijkt nu te worden ingevuld door de huidige Driver Development Advisor van Mercedes.

Lagrue krijgt leiding over Red Bull-talenten

Lagrue zal zich bij Red Bull gaan bezighouden met de ontwikkeling van de jonge coureurs die deel uitmaken van het opleidingsprogramma. Daaronder vallen onder meer Nikola Tsolov en de Nederlander Rocco Coronel, die beiden namens Red Bull actief zijn in de opstapklassen.

De Fransman geldt als een gerespecteerde naam binnen de Formule 1. Bij Mercedes speelde hij jarenlang een belangrijke rol binnen het managementteam en was hij verantwoordelijk voor de begeleiding van jong talent. Met zijn komst hoopt Red Bull de succesvolle opleiding van toekomstige Formule 1-coureurs voort te zetten.

Overstap nog niet definitief afgerond

Hoewel de overstap volgens de BBC in kannen en kruiken is, is nog niet duidelijk wanneer Lagrue daadwerkelijk aan de slag gaat bij Red Bull Racing. De renstal en Mercedes zijn momenteel nog met elkaar in gesprek over de afhandeling van zijn contract.

Daardoor is nog onbekend vanaf welk moment Lagrue de leiding krijgt over het Red Bull Junior Team. Wel lijkt vast te staan dat Red Bull met de komst van de Fransman een ervaren kracht binnenhaalt die zijn sporen in de talentontwikkeling ruimschoots heeft verdiend.

Al jarenlang kenmerkt Red Bull zich door talenten op te leiden voor hun Formule 1-team. Max Verstappen en Isack Hadjar, de huidige rijders van de Oostenrijkse renstal, doorliepen de programma's voordat zij hun opwachting maakten bij het topteam.