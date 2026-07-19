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'Red Bull strikt Mercedes-topman als vervanger van Marko'

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'Red Bull strikt Mercedes-topman als vervanger van Marko'

Red Bull Racing heeft de opvolger van Helmut Marko gevonden. Volgens de BBC maakt Gwen Lagrue de overstap van Mercedes naar de Oostenrijkse renstal, waar hij de leiding krijgt over het talentenprogramma. De Fransman verruilt daarmee na jarenlang dienstverband het kamp van Mercedes voor Red Bull.

Met het aantrekken van Lagrue vult Red Bull een belangrijke vacature in. Sinds het vertrek van Marko was de renstal op zoek naar een nieuwe verantwoordelijke voor de opleiding en begeleiding van jong talent. Die rol lijkt nu te worden ingevuld door de huidige Driver Development Advisor van Mercedes.

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Lagrue krijgt leiding over Red Bull-talenten

Lagrue zal zich bij Red Bull gaan bezighouden met de ontwikkeling van de jonge coureurs die deel uitmaken van het opleidingsprogramma. Daaronder vallen onder meer Nikola Tsolov en de Nederlander Rocco Coronel, die beiden namens Red Bull actief zijn in de opstapklassen.

De Fransman geldt als een gerespecteerde naam binnen de Formule 1. Bij Mercedes speelde hij jarenlang een belangrijke rol binnen het managementteam en was hij verantwoordelijk voor de begeleiding van jong talent. Met zijn komst hoopt Red Bull de succesvolle opleiding van toekomstige Formule 1-coureurs voort te zetten.

Overstap nog niet definitief afgerond

Hoewel de overstap volgens de BBC in kannen en kruiken is, is nog niet duidelijk wanneer Lagrue daadwerkelijk aan de slag gaat bij Red Bull Racing. De renstal en Mercedes zijn momenteel nog met elkaar in gesprek over de afhandeling van zijn contract.

Daardoor is nog onbekend vanaf welk moment Lagrue de leiding krijgt over het Red Bull Junior Team. Wel lijkt vast te staan dat Red Bull met de komst van de Fransman een ervaren kracht binnenhaalt die zijn sporen in de talentontwikkeling ruimschoots heeft verdiend.

Al jarenlang kenmerkt Red Bull zich door talenten op te leiden voor hun Formule 1-team. Max Verstappen en Isack Hadjar, de huidige rijders van de Oostenrijkse renstal, doorliepen de programma's voordat zij hun opwachting maakten bij het topteam. 

schwantz34

Posts: 42.460

Ho ho ho dit zaakje stinkt aan alle kanten natuurlijk! Het is toch juist de bedoeling dat er alleen maar kopstukken vertrekken bij Red Bull ofwat?

  • 3
  • 19 jul 2026 - 18:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 Helmut Marko Mercedes Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • schwantz34

    Posts: 42.458

    Ho ho ho dit zaakje stinkt aan alle kanten natuurlijk! Het is toch juist de bedoeling dat er alleen maar kopstukken vertrekken bij Red Bull ofwat?

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 18:34
    • Knalpijp

      Posts: 2.511

      Klopt helemaal.dat het stinkt, die Fransen zijn niet zo hygiënisch.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 18:58
    • Larry Perkins

      Posts: 66.460

      Dit is slechts een "top-man" @Schwantz, die staat in hiërarchie een stuk lager dan een kopstuk.

      Een "top-vrouw" is overigens ook hoger in rang dan een "top-man", want een vrouw mag geen "kopstuk" worden genoemd, dat vindt men vrouwtjesonvriendelijk. Best vermoeiend al die bureaucratische regeltjes...

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 21:17
  • Knalpijp

    Posts: 2.511

    Snel wegwezen daar Max, binnenkort wordt er daar niet meer gewerkt in de middag met al die Fransen.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 18:56
  • AUDI_F1

    Posts: 3.975

    Verstappen heeft niet echt daar een talentenprogramma doorlopen. Hij is opgepikt door Dr. Helmut Marko en in een F1 auto gezet. De rest is geschiedenis.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 19:32
  • StevenQ

    Posts: 10.663

    "Red Bull contracteert kopstuk"

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 20:09
  • monzaron

    Posts: 1.107

    Vanaf 2028 heet Red Bull - Taureau Rouge 😉

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 20:25

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 27 apr 1943 (83)
  • Geb. plaats Graz, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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