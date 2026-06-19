Het team van Mercedes heeft een statement gedeeld na het intrekken van hun right to review tegen het terugdraaien van de straffen van Pierre Gasly. Mercedes zou aankomende zaterdag verschijnen op een hoorzitting, maar ze leggen nu uit waarom ze hebben besloten het protest toch niet door te zetten.

Het protest van Mercedes draaide om de situatie na afloop van de Grand Prix van Monaco. In deze race werden er veel tijdstraffen uitgedeeld voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Dit zorgde voor veel controverse, en Gasly verloor zijn derde plek door twee tijdstraffen. Alpine vroeg een right to review aan, leverde nieuw bewijs en kreeg tot verrassing van velen gelijk. Bij Mercedes reageerden ze vol verbazing, en ze besloten een right to review in te dienen tegen deze zaak.

Wat zegt Mercedes?

Gisteravond meldde de FIA dat Mercedes het protest had ingetrokken, en het team deelt nu een statement: "We kunnen bevestigen dat we onze right to review over de straffen die George Russell heeft ontvangen in Monaco hebben ingetrokken."

"Na het besluit om de tijdstraf van Pierre Gasly in te trekken, was het belangrijk voor ons om de mogelijkheden te onderzoeken over de straffen die George had ontvangen na het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane."

Mercedes moest snel handelen, en dat speelde volgens het team ook een rol: "We hadden gelimiteerd de tijd om een right to review in te dienen tijdens het raceweekend in Barcelona. We hebben dat uiteindelijk gedaan om onze positie in deze zaak te kunnen bekijken."

Wat leidde tot dit besluit?

Nu hebben ze toch besloten om niet in protest te gaan: "Onze gezamenlijke gesprekken met de FIA en de Formule 1 hebben hun vastberadenheid aangetoond om de unieke omstandigheden die voortvloeien uit de Grand Prix van Monaco te bekijken en proactief de factoren aan te pakken die deze hebben veroorzaakt. Gezien deze duidelijke vastberadenheid, hebben we besloten dat het doorgaan met onze right to review de sport en ons team niet goed doet, en daarom hebben we hem ingetrokken."

Wat dit betekent voor de rest van de protesten, is niet duidelijk. De teams van Red Bull en McLaren hebben immers ook een klacht ingediend, maar over deze zaken is verder nog niets bekend.