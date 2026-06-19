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Mercedes deelt statement na intrekken spraakmakend protest

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Mercedes deelt statement na intrekken spraakmakend protest

Het team van Mercedes heeft een statement gedeeld na het intrekken van hun right to review tegen het terugdraaien van de straffen van Pierre Gasly. Mercedes zou aankomende zaterdag verschijnen op een hoorzitting, maar ze leggen nu uit waarom ze hebben besloten het protest toch niet door te zetten.

Het protest van Mercedes draaide om de situatie na afloop van de Grand Prix van Monaco. In deze race werden er veel tijdstraffen uitgedeeld voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Dit zorgde voor veel controverse, en Gasly verloor zijn derde plek door twee tijdstraffen. Alpine vroeg een right to review aan, leverde nieuw bewijs en kreeg tot verrassing van velen gelijk. Bij Mercedes reageerden ze vol verbazing, en ze besloten een right to review in te dienen tegen deze zaak.

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Wat zegt Mercedes?

Gisteravond meldde de FIA dat Mercedes het protest had ingetrokken, en het team deelt nu een statement: "We kunnen bevestigen dat we onze right to review over de straffen die George Russell heeft ontvangen in Monaco hebben ingetrokken."

"Na het besluit om de tijdstraf van Pierre Gasly in te trekken, was het belangrijk voor ons om de mogelijkheden te onderzoeken over de straffen die George had ontvangen na het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane."

Mercedes moest snel handelen, en dat speelde volgens het team ook een rol: "We hadden gelimiteerd de tijd om een right to review in te dienen tijdens het raceweekend in Barcelona. We hebben dat uiteindelijk gedaan om onze positie in deze zaak te kunnen bekijken."

Wat leidde tot dit besluit?

Nu hebben ze toch besloten om niet in protest te gaan: "Onze gezamenlijke gesprekken met de FIA en de Formule 1 hebben hun vastberadenheid aangetoond om de unieke omstandigheden die voortvloeien uit de Grand Prix van Monaco te bekijken en proactief de factoren aan te pakken die deze hebben veroorzaakt. Gezien deze duidelijke vastberadenheid, hebben we besloten dat het doorgaan met onze right to review de sport en ons team niet goed doet, en daarom hebben we hem ingetrokken."

Wat dit betekent voor de rest van de protesten, is niet duidelijk. De teams van Red Bull en McLaren hebben immers ook een klacht ingediend, maar over deze zaken is verder nog niets bekend.

ADN

Posts: 404

Dealtje achter de schermen gemaakt om de sport niet in discrediet te brengen. Het draait uiteindelijk allemaal om geld. De sport is bijzaak.

  • 4
  • 19 jun 2026 - 10:52
F1 Nieuws Mercedes

Reacties (6)

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  • ADN

    Posts: 404

    Dealtje achter de schermen gemaakt om de sport niet in discrediet te brengen. Het draait uiteindelijk allemaal om geld. De sport is bijzaak.

    • + 4
    • 19 jun 2026 - 10:52
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.453

    Was natuurlijk al 'n verloren zaak om te protesten.
    Was om vriend rustig te houden met de gedachte van, kijk eens George....wat we voor jou doen!

    • + 1
    • 19 jun 2026 - 10:53
    • f(1)orum

      Posts: 10.133

      Alles om Russell te pleasen en dat vindt George Best ;-)

      • + 3
      • 19 jun 2026 - 11:09
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.453

      Haha, George Best....wie kent hem niet.
      Was 'n icoon in zijn tijd.

      • + 2
      • 19 jun 2026 - 11:23
    • f(1)orum

      Posts: 10.133

      Yep, alle vrouwen sowieso....

      • + 1
      • 19 jun 2026 - 11:25
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.453

      "George Best dronk op zijn hoogtepunt extreme hoeveelheden alcohol. Naar verluidt consumeerde de Manchester United-legende soms tot wel 10 flessen wijn of tientallen glazen bier per dag. Zelf verklaarde hij later gekscherend dat hij in 1969 was gestopt met drinken en vrouwen, maar dat dit "de ergste twintig minuten van zijn leven" waren.".

      Bron internet.

      • + 2
      • 19 jun 2026 - 11:39

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Pos
Team
Punten
1
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262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
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Haas F1
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China
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
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Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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