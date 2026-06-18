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Mercedes verrast en trekt FIA-protest in

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Mercedes verrast en trekt FIA-protest in

Het team van Mercedes heeft hij right to review over het terugdraaien van de tijdstraffen van Pierre Gasly in Monaco ingetrokken. De Duitse renstal wilde het besluit aanvechten, en de FIA had voor aankomende zaterdag een hoorzitting gepland. Deze gaat nu dus niet door, het is niet duidelijk waarom Mercedes dit besluit heeft genomen.

In de Grand Prix van Monaco werden er opvallend veel tijdstraffen uitgedeeld voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Pierre Gasly verloor hierdoor zijn derde plaats, en zijn werkgever Alpine diende een right to review in bij de FIA. Tot verbazing van velen kregen ze gelijk, wat ervoor zorgde dat er een nieuw onderzoek werd geopend. De straffen werden teruggedraaid, en dat zorgde voor nog meer verbazing.

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Mercedes besloot daarop een right to review in te dienen tegen dit besluit van de FIA, al wisten ze dat dit een lastige opgave zou worden. De FIA liet vanavond weten dat Mercedes het right to review heeft ingetrokken, want betekent dat dit protest van de baan is.

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China
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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