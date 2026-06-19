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Hadjar zorgt voor verbazing naast Verstappen

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Hadjar zorgt voor verbazing naast Verstappen

Johnny Herbert is enorm onder de indruk van wat Isack Hadjar laat zien bij Red Bull. De Franse coureur is sinds dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen, en hij lijkt de viervoudig wereldkampioen aardig bij te kunnen houden. Herbert en Damon Hill stellen dat hij iets bijzonders doet.

Het tweede zitje naast Verstappen bij Red Bull is één van de lastigste plekjes in de Formule 1. De sterke Verstappen zette zijn teamgenoten in de afgelopen jaren regelmatig op een enorme achterstand, waarna ze bezweken aan de druk. In de afgelopen jaren gingen Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda ten onder naast Verstappen. Hadjar lijkt het nu wel onder controle te hebben, en hij kan vooralsnog in het spoor van de viervoudig wereldkampioen blijven.

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'Sommige coureurs zijn emotioneler'

In de podcast Stay On Track bespreken Hill en Herbert de mentale druk waarmee de coureurs moeten omgaan. Hill wijst vrijwel direct naar Verstappen: "Er zijn coureurs die waarschijnlijk nog nooit zoiets hebben meegemaakt zoals Max Verstappen, hij is mentaal zo sterk. Hij hoeft zichzelf niet te overtuigen van zijn eigen kunnen, maar sommige andere coureurs moeten dat wel doen. Sommige coureurs zijn gewoon wat emotionelere wezens."

Zet Hadjar Verstappen onder druk?

Herbert is het deels met Hill eens, maar hij wijst wel naar het feit dat Hadjar dichter en dichterbij begint te komen: "Ik denk dat je alsnog aan jezelf gaat twijfelen, want als je bijvoorbeeld naar Hadjar kijkt, in Barcelona zat hij enorm dichtbij Max in de kwalificatie."

Herbert zag dat het gat kleiner was dan eerst: "Ik denk dat het maar een paar honderdsten scheelde. Dus hij twijfelt zeker wel aan zichzelf, en hij zal denken: 'Zo, die komt wel heel erg dichtbij.' Hij heeft dit immers nog nooit gehad."

"Hij is altijd degene geweest die een enorme voorsprong had op zijn teamgenoten. En nu ineens heeft hij iemand naast zich die, niet in elke Grand Prix, maar vrijwel altijd dichtbij hem zit."

'Hij klaagt te veel'

Hill geeft toe dat Hadjar zeker mooie dingen laat zien, maar dat hij nog steeds te emotioneel reageert: "Hij heeft zeker indruk gemaakt. Dat moeten we zeker vermelden. Hij is nog niet afgeschreven zoals alle anderen, hé? Hij klaagt wel veel over de radio, dat is me al vaker opgevallen. Ik zou eigenlijk tegen hem willen zeggen: 'Laat het los, man. Concentreer je op het racen.' Maar zo is hij nu eenmaal."

De stand van zaken

Verstappen en Hadjar staan ook in het wereldkampioenschap bij elkaar in de buurt. Viervoudig wereldkampioen Verstappen staat nu op de zevende plaats met 55 WK-punten achter zijn naam, terwijl Hadjar negende staat met 34 punten.

Q3FI

Posts: 830

Wat een gezwatel van die twee. Perez dacht ook dat hij het Max moeilijk kon maken in '22. We weten hoe dat afgelopen is. Als de auto beter wordt en Max voelt zich er senang in, dan verwacht ik dat het gat tussen Max en Hadjar weer groter wordt.

  • 3
  • 19 jun 2026 - 10:02
F1 Nieuws Max Verstappen Johnny Herbert Damon Hill Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • Q3FI

    Posts: 830

    Wat een gezwatel van die twee. Perez dacht ook dat hij het Max moeilijk kon maken in '22. We weten hoe dat afgelopen is. Als de auto beter wordt en Max voelt zich er senang in, dan verwacht ik dat het gat tussen Max en Hadjar weer groter wordt.

    • + 3
    • 19 jun 2026 - 10:02
    • F1 bekijker

      Posts: 389

      Je zegt het al als de auto bij Max past.

      • + 3
      • 19 jun 2026 - 10:07
  • da_bartman

    Posts: 6.675

    Die auto is nu nog niet goed genoeg, er is nog te weinig balans. Daardoor kun je de auto nog niet vertrouwen en rijden beide coureurs zo rond de zelfde limiet. Wordt de balans beter dan pas kunnen de limieten worden verlegd en dan zul je zien dat die limiet bij Max stukken verder zal liggen dan bij Isaack.

    • + 1
    • 19 jun 2026 - 10:26
    • Hagueian

      Posts: 8.772

      Daar zit het verschil ook met al die andere jaren inderdaad. Hoe meer potentie in de auto hoe groter het verschil.

      • + 1
      • 19 jun 2026 - 12:02
  • Dale U

    Posts: 1.957

    Zeker een podcast ? Dat is tegenwoordig modern, anders hoor je er niet bij. Als de auto beter bij Max past en daar zorgt RB en Max wel voor, dan zal het verschil groter worden.
    Tenzij Hadjar ook met dat soort "Max" auto's kan rijden.... laten we het hopen.

    • + 2
    • 19 jun 2026 - 10:52
  • StevenQ

    Posts: 10.545

    Ondertussen heeft Max dus 55 punten en Hadjar 34 , beiden met 2x een DNF

    En het gemiddelde gat bij de kwalificatie is meer dan 3 tiende, het op 1 na grootste gat tussen teamgenoten dit jaar(met Alonso-Stroll als grootste verschil)

    • + 1
    • 19 jun 2026 - 11:54
  • gridiron

    Posts: 3.528

    Het verbaast mij dat ze het niet hebben over de video die rond gaat op Instagram over de verborgen camera stunt met Hadjar en Max.

    • + 0
    • 19 jun 2026 - 12:12
    • gridiron

      Posts: 3.528

      https://www(.)instagram(.)com/reel/DZuLQKYM1Dr/?igsh=MXRoemZxc2s5bHdxNA==

      • + 0
      • 19 jun 2026 - 12:19

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Bahrein
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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