Johnny Herbert is enorm onder de indruk van wat Isack Hadjar laat zien bij Red Bull. De Franse coureur is sinds dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen, en hij lijkt de viervoudig wereldkampioen aardig bij te kunnen houden. Herbert en Damon Hill stellen dat hij iets bijzonders doet.

Het tweede zitje naast Verstappen bij Red Bull is één van de lastigste plekjes in de Formule 1. De sterke Verstappen zette zijn teamgenoten in de afgelopen jaren regelmatig op een enorme achterstand, waarna ze bezweken aan de druk. In de afgelopen jaren gingen Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda ten onder naast Verstappen. Hadjar lijkt het nu wel onder controle te hebben, en hij kan vooralsnog in het spoor van de viervoudig wereldkampioen blijven.

'Sommige coureurs zijn emotioneler'

In de podcast Stay On Track bespreken Hill en Herbert de mentale druk waarmee de coureurs moeten omgaan. Hill wijst vrijwel direct naar Verstappen: "Er zijn coureurs die waarschijnlijk nog nooit zoiets hebben meegemaakt zoals Max Verstappen, hij is mentaal zo sterk. Hij hoeft zichzelf niet te overtuigen van zijn eigen kunnen, maar sommige andere coureurs moeten dat wel doen. Sommige coureurs zijn gewoon wat emotionelere wezens."

Zet Hadjar Verstappen onder druk?

Herbert is het deels met Hill eens, maar hij wijst wel naar het feit dat Hadjar dichter en dichterbij begint te komen: "Ik denk dat je alsnog aan jezelf gaat twijfelen, want als je bijvoorbeeld naar Hadjar kijkt, in Barcelona zat hij enorm dichtbij Max in de kwalificatie."

Herbert zag dat het gat kleiner was dan eerst: "Ik denk dat het maar een paar honderdsten scheelde. Dus hij twijfelt zeker wel aan zichzelf, en hij zal denken: 'Zo, die komt wel heel erg dichtbij.' Hij heeft dit immers nog nooit gehad."

"Hij is altijd degene geweest die een enorme voorsprong had op zijn teamgenoten. En nu ineens heeft hij iemand naast zich die, niet in elke Grand Prix, maar vrijwel altijd dichtbij hem zit."

'Hij klaagt te veel'

Hill geeft toe dat Hadjar zeker mooie dingen laat zien, maar dat hij nog steeds te emotioneel reageert: "Hij heeft zeker indruk gemaakt. Dat moeten we zeker vermelden. Hij is nog niet afgeschreven zoals alle anderen, hé? Hij klaagt wel veel over de radio, dat is me al vaker opgevallen. Ik zou eigenlijk tegen hem willen zeggen: 'Laat het los, man. Concentreer je op het racen.' Maar zo is hij nu eenmaal."

De stand van zaken

Verstappen en Hadjar staan ook in het wereldkampioenschap bij elkaar in de buurt. Viervoudig wereldkampioen Verstappen staat nu op de zevende plaats met 55 WK-punten achter zijn naam, terwijl Hadjar negende staat met 34 punten.