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Verstappen in positieve stemming bij Red Bull: "Stemt hem tevreden"

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Verstappen in positieve stemming bij Red Bull: "Stemt hem tevreden"

De Grand Prix van Spanje leverde voor Max Verstappen geen podiumplaats op, maar volgens David Coulthard was er wel degelijk reden tot optimisme bij Red Bull Racing. De voormalig Formule 1-coureur zag dat de Nederlander na een moeizaam weekend vooral positief was over één belangrijk aspect: de strategie van zijn team.

Verstappen kende geen ideale aanloop naar het raceweekend in Barcelona. De viervoudig wereldkampioen klaagde meermaals over een gebrek aan balans in zijn RB-auto, waardoor Red Bull aanvankelijk moeite had om aansluiting te vinden bij de concurrentie. Toch wist de Oostenrijkse renstal de situatie deels om te draaien, met een vijfde startplaats als resultaat.

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Coulthard geniet van strijd tussen topteams

Coulthard keek met bewondering naar de onderlinge verschillen tussen de topteams, die volgens hem momenteel dichter bij elkaar zitten dan ooit. De Schot zag in Barcelona hoe McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull elkaar voortdurend onder druk zetten.

"De Formule 1 profiteert op dit moment van een unieke situatie. McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull zitten allemaal op een paar tienden van elkaar, ondanks hun totaal verschillende aanpak. Elk team heeft zijn eigen ontwerpfilosofie, cultuur en werkwijze. Dat maakt duidelijk hoeveel innovatie en talent er in de sport aanwezig is."

Volgens Coulthard dwingt die onderlinge concurrentie de teams om op elk vlak beter te presteren. Niet alleen de snelheid op de baan maakt het verschil, maar ook de keuzes vanaf de pitmuur worden steeds belangrijker.

Verstappen ziet ondanks vierde plek positief punt bij Red Bull

Hoewel Verstappen in Barcelona een relatief eenzame race reed en uiteindelijk als vierde over de finish kwam, zag Coulthard dat de Nederlander niet alleen oog had voor de teleurstellingen.

"Max moest zijn race grotendeels in zijn eentje afwerken, maar hij bleef focussen op de positieve elementen. Vooral de strategie van Red Bull zat volgens hem goed in elkaar."

Verstappen eindigde achter de top drie, met Oscar Piastri tussen hem en teamgenoot Isack Hadjar op de zesde plaats. Ondertussen blijft ook de toekomst van de Nederlander een belangrijk gespreksonderwerp in de paddock. Zo meldde Sport Bild onlangs dat Red Bull overweegt om de vertrekclausule in zijn contract af te kopen. Tegelijkertijd liet manager Raymond Vermeulen weten dat een langer verblijf nog geen uitgemaakte zaak is. De intentie is om Verstappen aan boord te houden, maar de prestaties van Red Bull zullen uiteindelijk bepalend zijn voor de beslissing.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen David Coulthard Red Bull Racing

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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
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Gilles Villeneuve
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Monaco
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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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