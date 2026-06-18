Red Bull Racing zou bereid zijn ver te gaan om Max Verstappen ook op lange termijn aan zich te binden. Volgens recente geluiden binnen de Formule 1-paddock behoort zelfs een meerderheidsbelang in Racing Bulls tot de mogelijkheden om de viervoudig wereldkampioen aan boord te houden.

Hoewel het scenario voorlopig als weinig waarschijnlijk wordt beschouwd, zou het voor Red Bull een manier kunnen zijn om Verstappen extra invloed te geven én tegelijkertijd de aanhoudende kritiek op het bezit van twee teams op de grid te temperen.

Red Bull zoekt creatieve oplossing voor Verstappen-dossier

De toekomst van Verstappen blijft een van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1. Ondanks zijn langdurige contract bij Red Bull blijft de speculatie over zijn toekomst aanhouden, mede door de onrust binnen het team en de interesse van concurrenten.

Een constructie waarbij Verstappen een meerderheidsbelang krijgt in Racing Bulls zou daarom een opvallende, maar strategische zet zijn. Op die manier kan Red Bull zijn stercoureur meer zeggenschap geven, terwijl de Oostenrijkse renstal de kritiek rond het eigenaarschap van twee teams mogelijk kan verminderen.

Verstappen bouwt gestaag aan eigen imperium

Het idee dat Verstappen zijn invloed buiten de cockpit verder wil uitbreiden, komt allerminst uit de lucht vallen. De Nederlander investeert al langer in zijn activiteiten buiten de Formule 1 en zet nadrukkelijk in op de toekomst.

Met Verstappen Sim Racing en zijn eigen GT-team heeft de wereldkampioen al meerdere projecten opgezet. Een rol als mede-eigenaar van een Formule 1-team zou dan ook passen binnen zijn ambitie om een blijvende stempel op de autosport te drukken, ook voor de periode na zijn actieve carrière.

Red Bull moet alle zeilen bijzetten

Het is duidelijk dat Red Bull alles op alles aan het zetten is om Verstappen te behouden. Raymond Vermeulen, de manager van de Nederlander, sudderde onlangs al door dat zij loyaal willen blijven aan de Oostenrijkse renstal, mits zij een winnende auto bouwen.

En momenteel is dat totaal niet het geval. Van de eerste zeven races dit seizoen, stond Verstappen slechts één keer op het podium. Aangezien de Nederlander in de zomer een beslissing wil nemen over zijn toekomst, begint de tijd dus te dringen voor Red Bull.