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Red Bull doet Verstappen bizarre aannbieding: VCARB-aandeel lonkt

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Red Bull doet Verstappen bizarre aannbieding: VCARB-aandeel lonkt

Red Bull Racing zou bereid zijn ver te gaan om Max Verstappen ook op lange termijn aan zich te binden. Volgens recente geluiden binnen de Formule 1-paddock behoort zelfs een meerderheidsbelang in Racing Bulls tot de mogelijkheden om de viervoudig wereldkampioen aan boord te houden.

Hoewel het scenario voorlopig als weinig waarschijnlijk wordt beschouwd, zou het voor Red Bull een manier kunnen zijn om Verstappen extra invloed te geven én tegelijkertijd de aanhoudende kritiek op het bezit van twee teams op de grid te temperen.

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Red Bull zoekt creatieve oplossing voor Verstappen-dossier

De toekomst van Verstappen blijft een van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1. Ondanks zijn langdurige contract bij Red Bull blijft de speculatie over zijn toekomst aanhouden, mede door de onrust binnen het team en de interesse van concurrenten.

Een constructie waarbij Verstappen een meerderheidsbelang krijgt in Racing Bulls zou daarom een opvallende, maar strategische zet zijn. Op die manier kan Red Bull zijn stercoureur meer zeggenschap geven, terwijl de Oostenrijkse renstal de kritiek rond het eigenaarschap van twee teams mogelijk kan verminderen.

Verstappen bouwt gestaag aan eigen imperium

Het idee dat Verstappen zijn invloed buiten de cockpit verder wil uitbreiden, komt allerminst uit de lucht vallen. De Nederlander investeert al langer in zijn activiteiten buiten de Formule 1 en zet nadrukkelijk in op de toekomst.

Met Verstappen Sim Racing en zijn eigen GT-team heeft de wereldkampioen al meerdere projecten opgezet. Een rol als mede-eigenaar van een Formule 1-team zou dan ook passen binnen zijn ambitie om een blijvende stempel op de autosport te drukken, ook voor de periode na zijn actieve carrière.

Red Bull moet alle zeilen bijzetten 

Het is duidelijk dat Red Bull alles op alles aan het zetten is om Verstappen te behouden. Raymond Vermeulen, de manager van de Nederlander, sudderde onlangs al door dat zij loyaal willen blijven aan de Oostenrijkse renstal, mits zij een winnende auto bouwen. 

En momenteel is dat totaal niet het geval. Van de eerste zeven races dit seizoen, stond Verstappen slechts één keer op het podium. Aangezien de Nederlander in de zomer een beslissing wil nemen over zijn toekomst, begint de tijd dus te dringen voor Red Bull.  

Pietje Bell

Posts: 35.383

Het team de Racing Bullls moet meer dan een miljard euro opbrengen.
En daarvan zou Max meer dan de helft krijgen?! Compleet broodje aap verhaal.

  • 11
  • 18 jun 2026 - 11:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (20)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.383

    Het team de Racing Bullls moet meer dan een miljard euro opbrengen.
    En daarvan zou Max meer dan de helft krijgen?! Compleet broodje aap verhaal.

    • + 11
    • 18 jun 2026 - 11:02
    • Pietert

      Posts: 68

      € 500.000.000,- dan zijn ze inderdaad wel héél wanhopig.
      Maar je weet het niet hoever ze bereid zijn te gaan.

      • + 1
      • 18 jun 2026 - 11:11
    • schwantz34

      Posts: 42.210

      Pff, die broodjes aap zijn ook al niet meer te betalen tegenwoordig...

      • + 6
      • 18 jun 2026 - 11:12
    • Golf-GTI

      Posts: 1.813

      Op papier hè

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 11:15
    • Pietje Bell

      Posts: 35.383

      Niks "op papier hè"!

      Die aandelen komen op Max zijn naam te staan. Op dat moment is
      Red Bull GmbH > €500 000 000 kwijt.
      Hij kan ze verkopen aan wie hij maar wil en dan is het cashen.

      • + 1
      • 18 jun 2026 - 11:24
    • Patrace

      Posts: 6.768

      @Pietje: ik zat ook al even te rekenen, maar no way dat Red Bull Verstappen aandelen ter waarde van honderden miljoenen euro’s gaat geven. Daar geloof ik ook helemaal niets van.
      Dat ze Verstappen een aandelenpakket willen aanbieden, geloof ik dan weer wel, maar dat zal zeker geen meerderheidsbelang zijn.
      Zelfs 10%-15% zou al een mooi pakket zijn en voor hem mogelijk een extra reden om nog even bij Red Bull te blijven.

      • + 1
      • 18 jun 2026 - 11:52
    • d@nny

      Posts: 3.622

      Als ze het wel doen zal er (zoals vrijwel altijd bij dit soort deals) een hele waslijst aan voorwaarden bijzitten. Hij zal ze dus niet “zomaar” kunnen verkopen.

      Maar zou het zelf ook bijzonder vinden als Red Bull zo ver zou gaan voor Verstappen.

      • + 2
      • 18 jun 2026 - 12:01
    • snailer

      Posts: 33.459

      Wat ik niet geloof in ieder geval is dat het een meerderheidsbelang gaat worden.

      Dan zou men alle zeggenschap verliezen over VCARB.

      • + 2
      • 18 jun 2026 - 12:35
    • snailer

      Posts: 33.459

      Er is trouwens ook nog iets met Italie en belasting. Mogelijk dat mensen met Italiaanse achtergronden hier iets meer van kunnen zeggen.

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 12:45
    • snailer

      Posts: 33.459

      "Zelfs 10%-15% zou al een mooi pakket zijn"

      Dat is voor Verstappen minder dan 2 basis jaarsalarissen. Als hij zich daarmee laat omkopen, dan heeft Vermeulen een slechte job gedaan.

      • + 1
      • 18 jun 2026 - 12:49
    • Snork

      Posts: 22.653

      snailer, wat ik weet over Italië en belastingen is dat Italianen een hekel aan belastingen hebben. Ik ook overigens, en ik ben geen Italiaan.
      Ik hoop dat dit jouw vraag beantwoordt :-).

      • + 1
      • 18 jun 2026 - 12:55
    • Joeppp

      Posts: 8.664

      Een aandeel is pas wat waard als het verkocht wordt. Maar ik geloof wel in deze constructie en heb het ook al eerder voorspelt. Max wil meer dan alleen in de F1 rijden dat zie je aan zijn uitstapjes in andere klasses en zijn eigen raceteam. Daarnaast is de naam Max Verstappen op dit moment nog meer waard dan RedBull, kijk naar de mania op de nurburgring. Max kan op deze manier door met zijn ambities en RedBull profiteert hier ook nog jaren van. Dit is dus wat Mercedes of Ferrari nooit kunnen bieden.

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 13:15
    • AUDI_F1

      Posts: 3.895

      Ik ben ook van mening dat een meerderheids belang best wel heel erg veel is. Maar hoorde dat Mervedes 150 miljoen had uitgekeerd aan hun (3) aandeel houders. Er is dus veel geld te verdienen in de F1 (vooral met de budget cap).

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 13:25
  • fdorp

    Posts: 127

    Volgens mij los je daarmee het twee teams principe nog niet mee op. Dan kan er nog steeds een team in dienst van een andere rijder gaan rijden.

    F1 Team Verstappen.com volgend jaar op de startgrid met Lulham als rijder?

    • + 1
    • 18 jun 2026 - 11:44
    • Patrace

      Posts: 6.768

      Nee, want Lulham heeft volgens mij geen superlicentie.

      • + 1
      • 18 jun 2026 - 11:53
    • snailer

      Posts: 33.459

      Het 5-teams principe bij Mercedes wordt er ook niet mee opgelost trouwens.

      • + 1
      • 18 jun 2026 - 12:47
  • gridiron

    Posts: 3.525

    En als ze dan samen aan het racen zijn moeten de (personeel)rijders van Racing Bull mooi langs de kant gaan als de baas er aankomt.

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 12:12
  • Bertrand Gachot

    Posts: 899

    Dit is (als er iets van waar is), alleen maar een bevestiging van hoe weinig vertrouwen RB er in heeft dat ze de auto op zowel de korte als de lange termijn competitief kunnen krijgen. Nog meer flappen tegen Verstappen aangooien ipv aan de auto besteden.

    • + 1
    • 18 jun 2026 - 12:52
    • Pietje Bell

      Posts: 35.383

      Ach, dit is een broodje aap verhaal, want het RB team wordt momenteel
      op 2,1 - 2,4 miljard geschat!! RB GmbH gaat Max echt niets iets van
      een miljard $$$ geven.

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 13:14
  • van lotje,g

    Posts: 1.260

    Raymond Vermeulen, de manager van de Nederlander, sudderde onlangs, en is hij al gaar?

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 13:34

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Ferrari
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Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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