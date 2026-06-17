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Verstappen kan deze zomer Red Bull verlaten: details uit intern overleg gelekt

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Verstappen kan deze zomer Red Bull verlaten: details uit intern overleg gelekt

De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing blijft voer voor speculatie. Volgens uitgelekte details van een intern overleg heeft de Nederlander geweigerd om zijn toekomst op korte termijn aan het team te verbinden. Dat zorgt voor onrust binnen de Oostenrijkse renstal, die haar stercoureur net langer aan boord wil houden.

Tijdens een recente vergadering met de top van Red Bull in Salzburg zou Verstappen gevraagd zijn om zijn engagement voor de komende seizoenen uit te spreken. De leiding van het team wil die duidelijkheid gebruiken om toonaangevende ingenieurs en technische kopstukken te overtuigen om de overstap naar Milton Keynes te maken.

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Red Bull vraagt om duidelijkheid, Verstappen zwijgt

Verstappen zou tijdens het gesprek echter geen garanties hebben gegeven over zijn toekomst. De viervoudig wereldkampioen hield de deur nadrukkelijk open en wilde zich niet vastpinnen op een langer verblijf bij Red Bull.

Die houding voedt de geruchten over een mogelijk vertrek. De voorbije maanden werd Verstappen al meermaals in verband gebracht met een overstap naar andere teams, terwijl ook de interne situatie bij Red Bull onder een vergrootglas ligt.

Exitclausule kan Verstappen deze zomer al vrijmaken

De positie van Verstappen in het wereldkampioenschap speelt daarbij mogelijk een cruciale rol. In zijn contract zou namelijk een prestatieclausule zijn opgenomen die hem toelaat om deze zomer een vertrek af te dwingen.

Volgens die clausule kan Verstappen zijn overeenkomst opzeggen als hij niet minstens tweede staat in de WK-stand. Daardoor hangt er de komende races meer dan ooit spanning rond zijn sportieve resultaten én zijn toekomst bij Red Bull.

Red Bull het vierde team tijdens GP Barcelona 

De Grand Prix van Barcelona afgelopen weekend heeft Red Bull niet geholpen om Verstappen meer te kunnen overtuigen. De Nederlander kwalificeerde zich als vijfde en kwam niet verder dan een vierde plaats. Met name Ferrari en Mercedes waren ongrijpbaar, waarna Verstappen zelfs stelde dat de Oostenrijkse renstal momenteel het vierde team is in de rangorde van de Formule 1

De tijd begint dus te dringen voor Red Bull. Volgende week, als de Grand Prix van Oostenrijk plaatsvindt, zal het team updates voor Verstappen meenemen naar de Red Bull-Ring. Wellicht dat de viervoudig wereldkampioen dan meer uitzicht op een podium heeft. 

The Wolf

Posts: 1.047

Denk dat Glibbervriend binnenkort met de daklozenkrant rondloopt

  • 3
  • 17 jun 2026 - 14:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (11)

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  • The Wolf

    Posts: 1.046

    Denk dat Glibbervriend binnenkort met de daklozenkrant rondloopt

    • + 3
    • 17 jun 2026 - 14:59
    • Larry Perkins

      Posts: 65.833

      Met groot op de voorpagina een foto van zijn 'T-bone Move', uiteraard met een zwart blokje over zijn lelijke kop geplakt...

      * hoofd

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 15:14
  • Bertrand Gachot

    Posts: 895

    Ik lees hier alleen "speculatie", "uitgelekte details van een intern overleg" en "dat zorgt voor onrust", het hele artikel vermeld niet eens een bron, ik negeer dit artikel dus verder.

    • + 2
    • 17 jun 2026 - 15:15
    • Pietje Bell

      Posts: 35.363

      Deze informatie komt van Peter Hardenacke werkzaam voor
      Sky Deutschland en ga er maar vanuit dat het klopt.

      • + 2
      • 17 jun 2026 - 15:20
    • Bertrand Gachot

      Posts: 895

      @Pietje, thanks, ik zal het bronbericht wel even lezen.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 15:22
    • BoerTeun

      Posts: 1.565

      te laat, je hebt al gereageerd

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 15:36
  • TylaHunter

    Posts: 10.754

    En dag geleden had hij nog de knoop doorgehakt om te blijven.

    Laatst een enorm artikel gewaagd over die belangrijke 10 jaar geleden op de Sayit en hoe trots men was op dat jullie het bij het juiste eind hadden...

    Als je dit probeert te herfabriceren door elke dag elke mogelijke uitkomst als losse flodder te gaan schieten is er weinig journalistieke kunde aan natuurlijk.

    Dan kan je net zo goed 3 artikelen schrijven over Herta:
    1. Herta tekent bij cadillac voor 2027
    2. Herta nog een jaar F2 in droom F1 2028
    3 Herta in 2027 terug naar Indycar bij Andretti

    • + 1
    • 17 jun 2026 - 15:17
  • Larry Perkins

    Posts: 65.833

    En dit zeggen de kenners dit keer…

    Honderden huiskatten in Vietnam: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    G7-landen: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Noorse kroonprinses Mette-Marit: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Ervaren chef de mission Ireen Wüst: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Messi, Ronaldo en talisman Harry Kane: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Schotse voetbalfans in Boston: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Ronald Koeman: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Marten de Roon en Crysencio Summerville: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    De Belarussische Aryna Sabalenka en de Japanse Naomi Osaka: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    AIVD: "Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Alle inwoners van Epe: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Drugslabs: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Lamine Yamal: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Ajax in het stadion van FC Volendam: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Bayern München en Lazio Roma: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Fräulein Mitgroßentitten aus Oberschleißheim, de woordvoerster van RTL Duitsland: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Fraulein Ohnebursten aus Wuperthal, de koffiejuffrouw van Mercedes: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Slachthuizen: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Het Britse Lagerhuis en Beertje Paddington: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Israël en Libanon: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Luke Littler en Gian van Veen: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    AZ en Sjachtar Donetsk: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    De nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    De koning en koningin na het Witte Huis: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Paus Leo XIV: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Wout van Aert: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    De Goffert: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Brian Brobbey: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Sarina Wiegman: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    De Pakistaanse premier Sharif: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Hezbollah: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Minister Berendsen: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Het Trimbos-instituut: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Tata Steel: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Demi Vollering: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Jerdy Schouten op krukken en Joey Veerman in Oranje: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Bosnische ballenjongen (14 jaar): “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Denzel Dumfries, Jeremia Frimpong, Lutsharel Geertruida en Teun Koopmeiners: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Ali B.: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Agent die op automobilist schoot in Leeuwarden: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Man die Douwe B o p bedreigde: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Giles Richards van The Guardian: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Formule E-oprichter Alberto Longo: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Mathieu van der Poel: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Robin van Persie: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Bryan Linssen: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Wout Weghorst: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Ome Ralf Schumacher: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Juan Pablo Montoya: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Jolyon Palmer: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    David Coulthard: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Martin Brundle: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Ted Kravitz: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Nico Rosberg: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Karun Chandhok: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    David Croft: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Mika Häkkinen: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Gerhard Berger: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Jean Alesi: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Erik van Haren: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Robert Doornbos: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Allard Kalf: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Tim Coronel: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Tom Coronel: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Giedo van der Garde: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Ho-Pin Tung: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    De tandarts met microfoon: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Olav Mol: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Ursula von der Leyen van de Europese Commissie: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    De Air Force One, het vliegtuig van de Amerikaanse president: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    ex-PVV'ers: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Quinten Timber: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Günther Steiner: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Bernie Ecclestone: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Cruella de Vil: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Donald J. Trump: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Elon Musk: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Vladimir Poetin: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Benjamin Netanyahu: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Xi Jinping: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Kim Jong-un: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Mohammed Ben Sulayem, de dictator van de Formule 1: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Gianni Infantino: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    ex-minister Faber: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Gordon: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Hannaaaaahhh: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Herman Finkers: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Michael van Gerwen: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Hans van Breukelen: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Fred Grim: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    De Oranje-handbalsters: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Mohamed Salah: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
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    Toffe Toto: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    De voormalige raketmotorkampioen van de armoe: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Tante Agaath uit Warmetuut: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
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    Geert-Jan en Carry Knoops: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
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    Abbas Araghchi: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Femke Kok, Jutta Leerdam en Suzanne Schulting: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Jenning de Boo en Kjeld Nuis: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Botic van de Zandschulp: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Angela de Jong: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    NAVO-chef Mark Rutte: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Jens-Frederik Nielsen, premier van Groenland: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Franse president Emmanuel Macron: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Ruziënde stokstaartjes: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Meteorologen: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Het Rode Kruis: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    Voedselbanken: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
    De blote tietenparade: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet.”
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    Gijs van Lennep was ‘Koken met Max’ aan het kijken. Bij het flamberen van zijn Crêpes Suzettes was zijn schort in de vlam gevlogen dat dus geblust moest worden en daarom was Gijs niet bereikbaar voor een reactie…

    • + 1
    • 17 jun 2026 - 16:01
    • The Wolf

      Posts: 1.046

      Michael Jackson: “Hiii hiii, als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet, AUW.”

      Elvis Presley: “Als Verstappen vertrekt bij RBR dan blijft hij niet. Thankyaverymuch.”

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 16:14
    • Aajd Flupke

      Posts: 222

      Larry, heb jij tijd teveel?

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 16:17

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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