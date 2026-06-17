De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing blijft voer voor speculatie. Volgens uitgelekte details van een intern overleg heeft de Nederlander geweigerd om zijn toekomst op korte termijn aan het team te verbinden. Dat zorgt voor onrust binnen de Oostenrijkse renstal, die haar stercoureur net langer aan boord wil houden.

Tijdens een recente vergadering met de top van Red Bull in Salzburg zou Verstappen gevraagd zijn om zijn engagement voor de komende seizoenen uit te spreken. De leiding van het team wil die duidelijkheid gebruiken om toonaangevende ingenieurs en technische kopstukken te overtuigen om de overstap naar Milton Keynes te maken.

Red Bull vraagt om duidelijkheid, Verstappen zwijgt

Verstappen zou tijdens het gesprek echter geen garanties hebben gegeven over zijn toekomst. De viervoudig wereldkampioen hield de deur nadrukkelijk open en wilde zich niet vastpinnen op een langer verblijf bij Red Bull.

Die houding voedt de geruchten over een mogelijk vertrek. De voorbije maanden werd Verstappen al meermaals in verband gebracht met een overstap naar andere teams, terwijl ook de interne situatie bij Red Bull onder een vergrootglas ligt.

Exitclausule kan Verstappen deze zomer al vrijmaken

De positie van Verstappen in het wereldkampioenschap speelt daarbij mogelijk een cruciale rol. In zijn contract zou namelijk een prestatieclausule zijn opgenomen die hem toelaat om deze zomer een vertrek af te dwingen.

Volgens die clausule kan Verstappen zijn overeenkomst opzeggen als hij niet minstens tweede staat in de WK-stand. Daardoor hangt er de komende races meer dan ooit spanning rond zijn sportieve resultaten én zijn toekomst bij Red Bull.

Red Bull het vierde team tijdens GP Barcelona

De Grand Prix van Barcelona afgelopen weekend heeft Red Bull niet geholpen om Verstappen meer te kunnen overtuigen. De Nederlander kwalificeerde zich als vijfde en kwam niet verder dan een vierde plaats. Met name Ferrari en Mercedes waren ongrijpbaar, waarna Verstappen zelfs stelde dat de Oostenrijkse renstal momenteel het vierde team is in de rangorde van de Formule 1.

De tijd begint dus te dringen voor Red Bull. Volgende week, als de Grand Prix van Oostenrijk plaatsvindt, zal het team updates voor Verstappen meenemen naar de Red Bull-Ring. Wellicht dat de viervoudig wereldkampioen dan meer uitzicht op een podium heeft.