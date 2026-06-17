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'Verstappen slaat slecht aanbod van Mercedes af'

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'Verstappen slaat slecht aanbod van Mercedes af'

Volgens Ralf Schumacher heeft Max Verstappen een aanbod van Mercedes afgeslagen. Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en Mercedes wordt gezien als een logisch alternatief. Maar volgens Schumacher heeft Mercedes hem een financieel slecht bod gedaan.

De geruchten over de toekomst van Verstappen zijn niet nieuw. Vorig jaar gonsde het de hele zomer van de geruchten, en flirtte Mercedes-teambaas Toto Wolff met de komst van Verstappen. Nu de resultaten bij Red Bull tegenvallen en er veel vertrouwelingen zijn vertrokken, wordt Verstappen weer in verband gebracht met een vertrek. Er lijkt echter weinig plek te zijn voor Verstappen, en veel mensen blijven naar Mercedes wijzen. Bij de Duitse renstal stellen ze echter dat ze blij zijn met Andrea Kimi Antonelli en George Russell.

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'Mercedes heeft hem een aanbod gedaan'

Volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher heeft Mercedes wél aangeklopt bij het kamp Verstappen. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports doet Schumacher een opvallende bewering: "Op dit moment is er geen plek bij Ferrari. En bij Mercedes; we horen dat Toto Wolff hem achter de schermen een aanbod heeft gedaan. Maar dat aanbod was blijkbaar zo slecht, financieel gezien, dat het volstrekt onhaalbaar is."

Waarom het geen goed plan is

Schumacher denkt dat Wolff met opzet een slecht aanbod heeft gedaan: "Ik denk dat dit opzettelijk is, want, zoals ik al eerder heb gezegd, waarom zou Toto Wolff, als alles volgens plan verloopt, een dure Max Verstappen naast de toekomstige superster Antonelli zetten?"

Als Mercedes Verstappen en Antonelli samen in één team zou zetten, zorgt dat volgens Schumacher alleen maar voor problemen: "Dan heeft hij twee coureurs in het team die alleen maar met elkaar gaan vechten. Hij kent dat gevoel uit het tijdperk van Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Dat geeft je echt grote kopzorgen, en bovendien breng je op die manier ook Kimi in gevaar. Dus dat slaat eigenlijk helemaal nergens op."

Wat is de stand van zaken?

Antonelli is bezig met een opvallend sterk seizoen in de Formule 1, en hij heeft al vijf Grands Prix gewonnen. Hij voert het wereldkampioenschap aan, en heeft een flinke voorsprong op zijn eerste achtervolger, Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Antonelli's huidige Mercedes-teamgenoot George Russell heeft het veel zwaarder, en wist nog maar één keer te winnen. Verstappen stond op zijn beurt alleen in Canada op het podium, en worstelt met zijn Red Bull.

Need5Speed

Posts: 3.971

"Dan heeft hij twee coureurs in het team die alleen maar met elkaar gaan vechten. Hij kent dat gevoel uit het tijdperk van Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Dat geeft je echt grote kopzorgen, en bovendien breng je op die manier ook Kimi in gevaar. Dus dat slaat eigenlijk helemaal nergens op."

Ik w... [Lees verder]

  • 10
  • 17 jun 2026 - 10:54
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Toto Wolff Red Bull Racing Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (21)

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  • Need5Speed

    Posts: 3.971

    "Dan heeft hij twee coureurs in het team die alleen maar met elkaar gaan vechten. Hij kent dat gevoel uit het tijdperk van Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Dat geeft je echt grote kopzorgen, en bovendien breng je op die manier ook Kimi in gevaar. Dus dat slaat eigenlijk helemaal nergens op."

    Ik weet niet wat Ralf gezien heeft de laatste tijd (ik wil het ook niet allemaal weten) maar het probleem van twee met elkaar vechtende coureurs heeft Wolff nu al. Beide willen graag wereldkampioen worden en ik denk dat vooral George bereid is om daar heel ver in te gaan. Max en Kimi lijken meer respect voor elkaar te hebben dan George met wie dan ook.
    Dus, Ralf, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op.

    • + 10
    • 17 jun 2026 - 10:54
    • NicoS

      Posts: 20.877

      Men doet kennelijk alsof Russell zich als tweede coureur laat wegzetten, maar dat zal hij nooit accepteren.

      • + 6
      • 17 jun 2026 - 11:01
    • hupholland

      Posts: 10.002

      klopt, maar daarom gaan ze ipv Verstappen Lance Stroll halen.
      Nee, afgelopen weekend heeft wel laten zien dat ze Max zo maar heel hard nodig kunnen hebben. Russell was zaterdag goed, Antonelli kwam zondag langzaam op stoom. Met Verstappen heb je iemand die beide werelden combineert, op waarschijnlijk een nog wat hoger niveau en veel constanter. Marketingtechnisch krijg je ook een veel interessanter team als je Russell vervangt door Verstappen. Het is jammer dat het niet per direct kan, dan zou het echt een no-brainer voor beide partijen zijn.

      • + 2
      • 17 jun 2026 - 11:10
    • Robin

      Posts: 3.265

      Dat gedoe over respect altijd….
      Ook het respect tussen Max en Kimi wordt minder als ze beide kans maken op de titel Come on.

      • + 3
      • 17 jun 2026 - 11:43
    • Need5Speed

      Posts: 3.971

      Max heeft al 4 titels en wil er graag nog een, maar hij kan ermee leven als dat niet lukt, dat zagen we vorig jaar toen hij 'm op 2 punten mis liep.
      Ik denk dat George daar meer moeite mee zou hebben.

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 13:36
  • Pietje Bell

    Posts: 35.356

    Wat Ralf een slecht aanbod vindt hoeft Max nog geen slecht aanbod te vinden.
    Opvallend dat hij een dag later de hoge heren in Salzburg niet kon vertellen dat
    hij volgend jaar nog bij RBR werkt. Hij heeft bedenktijd nodig.

    Wat ook opvallend is dat er niemand vaan Mercedes voor Russell zijn podium stond
    en ook niemand hem opwachtte om hem te feliciteren toen hij uit zijn wagen stapte.

    Misschien is deze compilatie van een Russell fan (hoeft niet natuurlijk), maar daarin
    wordt het gedrag van Toto tov Kimi en Russell vrij duidelijk gemaakt.
    Kimi die in San Marino woont vloog net als Russell ook met Wolf mee in zijn jet.
    Alle aandacht is voor Kimi. Kimi een hug van Toto, Russell een handje en Lewis een hug.

    www.instagram.com/p/DZpidB2QoLF/

    • + 2
    • 17 jun 2026 - 10:59
    • The Wolf

      Posts: 1.042

      "Kimi die in San Marino woont vloog net als Russell ook met Wolf mee in zijn jet."

      ik heb geen jet...

      • + 4
      • 17 jun 2026 - 11:09
    • Larry Perkins

      Posts: 65.823

      Het zou kunnen kloppen @Pietje, en ik zou het me kunnen voorstellen.
      Aan de andere kant heeft Kimi, die net kind-af is, een klein ventje is en uit een warmhartige cultuur komt, van nature een veel grotere knuffelgehalte dan kille, gluiperige George uit het stijve Engeland...

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 11:59
    • Pietje Bell

      Posts: 35.356

      "Aan de andere kant heeft Kimi, die net kind-af is, een klein ventje is en uit een warmhartige cultuur komt,
      van nature een veel grotere knuffelgehalte dan kille, gluiperige George uit het stijve Engeland..."


      Wat heeft dat met het feit te maken dat Toto Kimi knuffelt, Toto Lewis knuffelt, maar Toto Russell een handje geeft.
      Het gaat er hier om wat Toto doet en niet wat Russell doet.
      Dat Russell niet knuffelig is is bekend.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 12:05
    • Larry Perkins

      Posts: 65.823

      Uiteraard wordt jouw zeppelin bedoelt @The Wolf, of is de Hindenburg nog niet gerepareerd na het ongelukje in mei 1937?

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 12:05
    • Larry Perkins

      Posts: 65.823

      Als iemand niet 'knuffelig' is (lees: lever niet teveel geknuffeld wil worden) zoels Russell, dan geef je zo'n persoon minder snel een knuffel dan iemand die kennelijk best graag knuffelt, zoals Kimi...

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 12:11
    • Pietje Bell

      Posts: 35.356

      Oké. En dus ook maar niet feliciteren en toejuichen waar ik het over had.
      Valt nog wel mee dat Russell niet graag geknuffeld wil worden.
      5 sec zoeken:

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      • + 0
      • 17 jun 2026 - 12:28
  • The Wolf

    Posts: 1.042

    Nou weten we ondertussen dat Ralf nogal van de vergezochte theorieën is, maar dit broodje aap slaat alles.
    Als er op dit moment (nog) geen intentie is om Max in te lijven dan klopt Wolff niet bij kamp verstappen aan, en een onhaalbaar slecht bod waarvan al op voorhand vaststaat dat het afgewezen wordt is niet alleen zinloos, maar beledigend en daarmee torpedeert Wolff de warme band met de Verstappens die hij zo graag wil onderhouden. Mercedes weet goed wat Verstappen waard is en als ze met een bod komen dan kun je ervan uitgaan dat het serieus is

    • + 8
    • 17 jun 2026 - 11:04
  • Sluweslager

    Posts: 241

    "Schumacher denkt dat Wolff met opzet een slecht aanbod heeft gedaan: "Ik denk dat dit opzettelijk is, want, zoals ik al eerder heb gezegd, waarom zou Toto Wolff, als alles volgens plan verloopt, een dure Max Verstappen naast de toekomstige superster Antonelli zetten?""

    Waarom zou er bewust een slecht aanbod gedaan worden?
    Je weet zelf het antwoord dan al en kan je net zo goed geen aanbod doen.

    • + 4
    • 17 jun 2026 - 11:09
    • Robin

      Posts: 3.265

      Nee hoor want stel je kunt hem wel voor (bijvoorbeeld)
      30 miljoen per jaar binnenhengelen…

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 11:45
    • NicoS

      Posts: 20.877

      Jij gelooft ook nog in sprookjes @Robin?….;)

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 12:50
    • schwantz34

      Posts: 42.206

      @NicoS Robin gaat er kennelijk vanuit dat Toto Max per half jaar gaat betalen...

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 13:25
    • The Wolf

      Posts: 1.042

      30 miljoen, dat is minder dan de helft van wat hij nu verdient, als Toto daarmee aanklopt dan slaat Jos 'm linea recta de intensive care op

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 13:41
  • Larry Perkins

    Posts: 65.823

    "Verstappen slaat slecht aanbod van Mercedes af."

    "En @Perkins slaat slecht aanbod van waardeloze ome Ralf-berichtjes af..."

    • + 1
    • 17 jun 2026 - 11:51
  • Schumi86

    Posts: 623

    80a100 miljoen toch kom op mercedes.

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 11:54
  • ElSalvador

    Posts: 1

    Goedemiddag peeps, Yep..we leven nog. Ik wilde bij uitzondering hierop reageren.

    Onzin

    Als jezelf een beetje na ka denken, ontbreekt de logica volledig.

    Als Toto Wolff Verstappen niet wil vanwege Antonelli, dan doet hij geen aanbod.

    Als Toto Wolff Verstappen wél wil, dan doet hij geen bewust onaantrekkelijk aanbod. Je kunt niet tegelijk zeggen dat Mercedes hem niet wil én dat Mercedes hem een aanbod heeft gedaan.

    Kortom...dit is een onzin verhaal. De "nabije" toekomst zal ons laten weten wat er echt is gebeurd behind the scenes.

    Grtx, ES

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 12:56

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Datum
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Spanje
-
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-
Bahrein
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Australië
Albert Park
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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