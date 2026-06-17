Volgens Ralf Schumacher heeft Max Verstappen een aanbod van Mercedes afgeslagen. Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en Mercedes wordt gezien als een logisch alternatief. Maar volgens Schumacher heeft Mercedes hem een financieel slecht bod gedaan.

De geruchten over de toekomst van Verstappen zijn niet nieuw. Vorig jaar gonsde het de hele zomer van de geruchten, en flirtte Mercedes-teambaas Toto Wolff met de komst van Verstappen. Nu de resultaten bij Red Bull tegenvallen en er veel vertrouwelingen zijn vertrokken, wordt Verstappen weer in verband gebracht met een vertrek. Er lijkt echter weinig plek te zijn voor Verstappen, en veel mensen blijven naar Mercedes wijzen. Bij de Duitse renstal stellen ze echter dat ze blij zijn met Andrea Kimi Antonelli en George Russell.

'Mercedes heeft hem een aanbod gedaan'

Volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher heeft Mercedes wél aangeklopt bij het kamp Verstappen. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports doet Schumacher een opvallende bewering: "Op dit moment is er geen plek bij Ferrari. En bij Mercedes; we horen dat Toto Wolff hem achter de schermen een aanbod heeft gedaan. Maar dat aanbod was blijkbaar zo slecht, financieel gezien, dat het volstrekt onhaalbaar is."

Waarom het geen goed plan is

Schumacher denkt dat Wolff met opzet een slecht aanbod heeft gedaan: "Ik denk dat dit opzettelijk is, want, zoals ik al eerder heb gezegd, waarom zou Toto Wolff, als alles volgens plan verloopt, een dure Max Verstappen naast de toekomstige superster Antonelli zetten?"

Als Mercedes Verstappen en Antonelli samen in één team zou zetten, zorgt dat volgens Schumacher alleen maar voor problemen: "Dan heeft hij twee coureurs in het team die alleen maar met elkaar gaan vechten. Hij kent dat gevoel uit het tijdperk van Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Dat geeft je echt grote kopzorgen, en bovendien breng je op die manier ook Kimi in gevaar. Dus dat slaat eigenlijk helemaal nergens op."

Wat is de stand van zaken?

Antonelli is bezig met een opvallend sterk seizoen in de Formule 1, en hij heeft al vijf Grands Prix gewonnen. Hij voert het wereldkampioenschap aan, en heeft een flinke voorsprong op zijn eerste achtervolger, Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Antonelli's huidige Mercedes-teamgenoot George Russell heeft het veel zwaarder, en wist nog maar één keer te winnen. Verstappen stond op zijn beurt alleen in Canada op het podium, en worstelt met zijn Red Bull.