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Mercedes speelt met vuur: gridstraffen dreigen

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Mercedes speelt met vuur: gridstraffen dreigen

Het team van Mercedes lijkt later dit jaar tegen een flink probleem aan te lopen. Afgelopen weekend in Barcelona viel Andrea Kimi Antonelli uit met een motorprobleem, en het was zeker niet de eerste keer dat een Mercedes-motor plots de geest gaf. Juan Pablo Montoya waarschuwt Mercedes voor gridstraffen.

Het team van Mercedes is dit jaar oppermachtig in de Formule 1, maar ze lijken een grote achilleshiel te hebben: de betrouwbaarheid van de motor. In Canada viel George Russell uit het niets stil met motorproblemen, afgelopen weekend was het de beurt aan Antonelli en bij klantenteam McLaren ging het ook al meerdere keren fout. Zo liep Lando Norris in Monaco in zowel de vrije training als de race tegen een motorprobleem aan.

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Montoya ziet een probleem

Het team van Mercedes kan de gevolgen van deze problemen gaan voelen, zo stelt Juan Pablo Montoya. Bij F1 TV legt Montoya uit wat er aan de hand is: "Aan het einde van het jaar moet je nieuwe onderdelen gaan installeren, en dan loop je tegen gridstraffen aan. Wanneer je gridstraffen gaat incasseren, kunnen de punten gaan draaien."

De Mercedes-coureurs kunnen dan volgens Montoya flink worden gehinderd in de strijd om de wereldtitel: "Als je voor de titel gaat, en je krijgt een gridstraf van vijf of tien plaatsen, dan wordt het allemaal een stuk lastiger. Ik garandeer je, dat zodra we naar Spa en dat soort plekken gaan, Mercedes een straf gaat pakken. Gewoon om ervoor te zorgen dat ze er beter voorstaan voor het einde van het jaar."

Wat is de stand van zaken?

De vraag is nu hoe Mercedes-coureurs Antonelli en Russell ervoor staan. Volgens de Formule 1-regels mogen teams per auto een gelimiteerd aantal motoronderdelen gebruiken zonder een straf te ontvangen. Overschrijden ze deze limiet, dan ontvangen ze vaak een gridstraf.

Dit jaar geldt er bij de ICE, de turbocharger en het uitlaatsysteem een limiet van maximaal drie onderdelen per jaar. Russell en Antonelli hebben tot nu toe elk twee van de drie toegestane componenten gebruikt in dit lijstje. Bij de MGU-K, de Energy Store en de PU-CE mogen de teams er maximaal twee per jaar gebruiken. Russell zit bij deze onderdelen al aan de limiet, terwijl Antonelli slechts één MGU-K heeft gebruikt. Bij de PU-ANC geldt er een limiet van maximaal vijf exemplaren. Russell staat nu op vier, terwijl Antonelli er nog maar vier heeft gebruikt.

De regels omtrent het maximum aantal motoronderdelen werden begin dit jaar aangepast. Waar er in 2025 bijvoorbeeld nog maximaal vier exemplaren van de ICE mochten worden gebruikt, is dat voor dit jaar verlaagd naar drie exemplaren. Er is wel een overgangsmaatregel ingesteld, aangezien er dit jaar nieuwe motorregels gelden, die ervoor zorgen dat er in theorie een extra motoronderdeel mag worden gebruikt.

Pietje Bell

Posts: 35.339

[i]"Dit jaar geldt er bij de ICE, de turbocharger en het uitlaatsysteem een limiet van maximaal drie onderdelen per jaar.
Bij de MGU-K, de Energy Store en de PU-CE mogen de teams er maximaal twee per jaar gebruiken."[/i]

Ehm ......

Onderdeel Maximum in 2026
ICE (verbrandingsmotor) 4
Turbocharg... [Lees verder]

  • 4
  • 16 jun 2026 - 12:13
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Juan Pablo Montoya Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (3)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.339

    "Dit jaar geldt er bij de ICE, de turbocharger en het uitlaatsysteem een limiet van maximaal drie onderdelen per jaar.
    Bij de MGU-K, de Energy Store en de PU-CE mogen de teams er maximaal twee per jaar gebruiken."

    Ehm ......

    Onderdeel Maximum in 2026
    ICE (verbrandingsmotor) 4
    Turbocharger (TC) 4
    Uitlaatsysteem (EX) 4
    MGU-K 3
    Energy Store (ES) 3
    Control Electronics (CE) 3

    • + 4
    • 16 jun 2026 - 12:13
  • skibeest

    Posts: 2.097

    Wanner krijgt die JP nu eens een straf?

    • + 3
    • 16 jun 2026 - 12:37
    • Pietje Bell

      Posts: 35.339

      Nu nog niet, want die heeft nog steeds geen 3 ICEs, 3 TCs, 3 EXs,
      2 MGU-Ks, 2CEs en 2 ESs gebruikt dit seizoen.
      Dan pas volgt er nl volgens de schrijver pas een straf.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 12:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

CO Juan Pablo Montoya -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land CO
  • Geb. datum 20 sep 1975 (50)
  • Geb. plaats Bogotá, Colombia, CO
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,68 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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