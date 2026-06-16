Het team van Mercedes lijkt later dit jaar tegen een flink probleem aan te lopen. Afgelopen weekend in Barcelona viel Andrea Kimi Antonelli uit met een motorprobleem, en het was zeker niet de eerste keer dat een Mercedes-motor plots de geest gaf. Juan Pablo Montoya waarschuwt Mercedes voor gridstraffen.

Het team van Mercedes is dit jaar oppermachtig in de Formule 1, maar ze lijken een grote achilleshiel te hebben: de betrouwbaarheid van de motor. In Canada viel George Russell uit het niets stil met motorproblemen, afgelopen weekend was het de beurt aan Antonelli en bij klantenteam McLaren ging het ook al meerdere keren fout. Zo liep Lando Norris in Monaco in zowel de vrije training als de race tegen een motorprobleem aan.

Montoya ziet een probleem

Het team van Mercedes kan de gevolgen van deze problemen gaan voelen, zo stelt Juan Pablo Montoya. Bij F1 TV legt Montoya uit wat er aan de hand is: "Aan het einde van het jaar moet je nieuwe onderdelen gaan installeren, en dan loop je tegen gridstraffen aan. Wanneer je gridstraffen gaat incasseren, kunnen de punten gaan draaien."

De Mercedes-coureurs kunnen dan volgens Montoya flink worden gehinderd in de strijd om de wereldtitel: "Als je voor de titel gaat, en je krijgt een gridstraf van vijf of tien plaatsen, dan wordt het allemaal een stuk lastiger. Ik garandeer je, dat zodra we naar Spa en dat soort plekken gaan, Mercedes een straf gaat pakken. Gewoon om ervoor te zorgen dat ze er beter voorstaan voor het einde van het jaar."

Wat is de stand van zaken?

De vraag is nu hoe Mercedes-coureurs Antonelli en Russell ervoor staan. Volgens de Formule 1-regels mogen teams per auto een gelimiteerd aantal motoronderdelen gebruiken zonder een straf te ontvangen. Overschrijden ze deze limiet, dan ontvangen ze vaak een gridstraf.

Dit jaar geldt er bij de ICE, de turbocharger en het uitlaatsysteem een limiet van maximaal drie onderdelen per jaar. Russell en Antonelli hebben tot nu toe elk twee van de drie toegestane componenten gebruikt in dit lijstje. Bij de MGU-K, de Energy Store en de PU-CE mogen de teams er maximaal twee per jaar gebruiken. Russell zit bij deze onderdelen al aan de limiet, terwijl Antonelli slechts één MGU-K heeft gebruikt. Bij de PU-ANC geldt er een limiet van maximaal vijf exemplaren. Russell staat nu op vier, terwijl Antonelli er nog maar vier heeft gebruikt.

De regels omtrent het maximum aantal motoronderdelen werden begin dit jaar aangepast. Waar er in 2025 bijvoorbeeld nog maximaal vier exemplaren van de ICE mochten worden gebruikt, is dat voor dit jaar verlaagd naar drie exemplaren. Er is wel een overgangsmaatregel ingesteld, aangezien er dit jaar nieuwe motorregels gelden, die ervoor zorgen dat er in theorie een extra motoronderdeel mag worden gebruikt.