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Montoya ziet opvallend probleem bij Verstappen: "Red Bull had gewoon gelijk"

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Montoya ziet opvallend probleem bij Verstappen: "Red Bull had gewoon gelijk"

De frustraties van Max Verstappen na de Grand Prix van Groot-Brittannië blijven de gemoederen bezighouden. De Nederlander was woedend op Red Bull na zijn uitvalbeurt op Silverstone, maar volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya slaat de viervoudig wereldkampioen op één belangrijk punt de bal mis.

Verstappen crashte tijdens de race nadat zijn achtervleugel niet volledig sloot richting bocht vijftien. Daardoor verloor hij bij een snelheid van ruim 320 kilometer per uur de controle over zijn RB22 en belandde hij in de grindbak. Toch was dat niet de enige reden voor zijn frustratie. De Nederlander was ook ontevreden omdat teambaas Laurent Mekies zijn verzoek om vanuit de pitstraat te starten en een nieuwe motor te monteren afwees. Sindsdien klinkt steeds luider dat het vertrouwen tussen Verstappen en Red Bull een flinke knauw heeft gekregen.

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Montoya begrijpt beslissing van Red Bull

Montoya kan zich echter goed vinden in de keuze van Red Bull. Volgens de Colombiaan bewees Verstappen tijdens de race juist dat het team de juiste beslissing had genomen door geen ingrijpende wijzigingen door te voeren.

"Ik denk dat Max zelf niet had verwacht dat hij zo competitief zou zijn", stelt Montoya bij AS Colombia. "Hij reed op een gegeven moment gewoon op podiumkoers. Vanuit dat oogpunt hadden de ingenieurs van Red Bull gelijk om de motor niet te wisselen en hem niet vanuit de pitstraat te laten vertrekken. De wagen had voldoende snelheid om vooraan mee te doen en dat heeft hij ook laten zien."

Hoewel Verstappen profiteerde van de schade die Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli opliep, lag hij volgens Montoya zonder zijn uitvalbeurt nog altijd op koers voor een sterke klassering. Een vierde plaats had volgens de voormalig Grand Prix-winnaar een realistisch resultaat geweest.

'Dit is vooral pure pech'

Ook over het defect aan de achtervleugel is Montoya duidelijk. Volgens hem moet Verstappen daar niet direct grote conclusies aan verbinden, omdat dergelijke technische problemen nu eenmaal onderdeel zijn van de sport.

"Dit is hem nu twee keer overkomen, maar dat is vooral pure pech", aldus Montoya. "Het had evengoed Isack Hadjar kunnen overkomen. Kijk maar naar Mercedes: tot Barcelona viel George Russell nauwelijks uit en bleef Antonelli gespaard. Nu is het net andersom. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal in een lang seizoen."

Daarmee plaatst Montoya de recente spanningen binnen Red Bull in perspectief. Ondanks de geruchten over een mogelijke breuk met het team is de Colombiaan ervan overtuigd dat Red Bull op Silverstone de juiste strategische keuze maakte, ook al eindigde de race uiteindelijk in een teleurstellende uitvalbeurt voor Verstappen.

snailer

Posts: 33.846

Montoya moet de geheime relatie zijn geweest van de moeder van SennaS.

  • 5
  • 12 jul 2026 - 11:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • snailer

    Posts: 33.846

    Montoya moet de geheime relatie zijn geweest van de moeder van SennaS.

    • + 5
    • 12 jul 2026 - 11:58
    • F1jos

      Posts: 5.456

      Heeft ie een moeder?

      • + 1
      • 12 jul 2026 - 12:11
  • Need5Speed

    Posts: 4.074

    Verstappen was niet competitief. Dat hij op podiumkoers lag kwam puur door de problemen van anderen.
    Maar JPM hoef je niet op zijn fouten te wijzen, eerder aan te moedigen als hij het eens een keertje bij het rechte eind heeft. Deze keer dus alweer niet.

    • + 0
    • 12 jul 2026 - 13:28

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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