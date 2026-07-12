De frustraties van Max Verstappen na de Grand Prix van Groot-Brittannië blijven de gemoederen bezighouden. De Nederlander was woedend op Red Bull na zijn uitvalbeurt op Silverstone, maar volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya slaat de viervoudig wereldkampioen op één belangrijk punt de bal mis.

Verstappen crashte tijdens de race nadat zijn achtervleugel niet volledig sloot richting bocht vijftien. Daardoor verloor hij bij een snelheid van ruim 320 kilometer per uur de controle over zijn RB22 en belandde hij in de grindbak. Toch was dat niet de enige reden voor zijn frustratie. De Nederlander was ook ontevreden omdat teambaas Laurent Mekies zijn verzoek om vanuit de pitstraat te starten en een nieuwe motor te monteren afwees. Sindsdien klinkt steeds luider dat het vertrouwen tussen Verstappen en Red Bull een flinke knauw heeft gekregen.

Montoya begrijpt beslissing van Red Bull

Montoya kan zich echter goed vinden in de keuze van Red Bull. Volgens de Colombiaan bewees Verstappen tijdens de race juist dat het team de juiste beslissing had genomen door geen ingrijpende wijzigingen door te voeren.

"Ik denk dat Max zelf niet had verwacht dat hij zo competitief zou zijn", stelt Montoya bij AS Colombia. "Hij reed op een gegeven moment gewoon op podiumkoers. Vanuit dat oogpunt hadden de ingenieurs van Red Bull gelijk om de motor niet te wisselen en hem niet vanuit de pitstraat te laten vertrekken. De wagen had voldoende snelheid om vooraan mee te doen en dat heeft hij ook laten zien."

Hoewel Verstappen profiteerde van de schade die Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli opliep, lag hij volgens Montoya zonder zijn uitvalbeurt nog altijd op koers voor een sterke klassering. Een vierde plaats had volgens de voormalig Grand Prix-winnaar een realistisch resultaat geweest.

'Dit is vooral pure pech'

Ook over het defect aan de achtervleugel is Montoya duidelijk. Volgens hem moet Verstappen daar niet direct grote conclusies aan verbinden, omdat dergelijke technische problemen nu eenmaal onderdeel zijn van de sport.

"Dit is hem nu twee keer overkomen, maar dat is vooral pure pech", aldus Montoya. "Het had evengoed Isack Hadjar kunnen overkomen. Kijk maar naar Mercedes: tot Barcelona viel George Russell nauwelijks uit en bleef Antonelli gespaard. Nu is het net andersom. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal in een lang seizoen."

Daarmee plaatst Montoya de recente spanningen binnen Red Bull in perspectief. Ondanks de geruchten over een mogelijke breuk met het team is de Colombiaan ervan overtuigd dat Red Bull op Silverstone de juiste strategische keuze maakte, ook al eindigde de race uiteindelijk in een teleurstellende uitvalbeurt voor Verstappen.