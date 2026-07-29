Volgens Juan Pablo Montoya is het toevoegen van het circuit van Sepang een mogelijk voordeel voor Max Verstappen. De F1-organisatie maakte afgelopen weekend bekend dat de race in Bahrein definitief wordt geschrapt, en dat de Maleisische baan terugkeert. Montoya denkt dat dit Verstappen in de kaart kan spelen.

Door de onrust in het Midden-Oosten moest de F1-leiding ingrijpen bij de racekalender. Begin dit jaar werden de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Bahrein al geschrapt, al was het wel het plan om één van die twee races door te laten gaan. Afgelopen weekend werden ook deze plannen in de prullenbak gegooid en werd Sepang toegevoegd aan de kalender. De race zal echter wel op de kalender staan onder de naam Grand Prix van Bahrein.

Is dit een goede keuze?

De eerste reacties op het besluit zijn enthousiast. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya reageerde vrolijk bij F1 TV: "Het is echt geweldig! Ik heb daar ook geracet en het is echt ongelooflijk. Het is één van mijn favoriete circuits, als ik eerlijk ben. Als je mij vraagt wat mijn favoriete circuit is, dan is het Sepang wel! Je moet extra moed hebben om daar snel te kunnen zijn."

Montoya wijst naar de aard van het circuit en de uitdagende bochten: "Dat is niet zozeer omdat de heel snelle bochten niet plat zijn, maar juist omdat ze dat wel zijn als je denkt dat je moedig of dom genoeg bent om het te proberen. Ik heb het vaak voor elkaar gekregen door die bochten heen te komen, maar ik heb ook vaak genoeg meegemaakt dat ik er in die bochten vanaf vloog."

Waarom heeft Verstappen een voordeel?

Verstappen won de laatste F1-race op Sepang in 2017, en volgens Montoya heeft hij nu weer een voordeel: "Het is één van die circuits waar je je auto flink kan uitdagen. Ik denk dat het een geweldige baan is voor coureurs zoals Max, die er wel van houden de auto aan de tand te voelen. Ik denk dat Antonelli daar ook goed kan presteren, dus het wordt heel erg gaaf."