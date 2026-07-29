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Veranderingen aan F1-kalender mogelijk voordeel voor Verstappen

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Veranderingen aan F1-kalender mogelijk voordeel voor Verstappen

Volgens Juan Pablo Montoya is het toevoegen van het circuit van Sepang een mogelijk voordeel voor Max Verstappen. De F1-organisatie maakte afgelopen weekend bekend dat de race in Bahrein definitief wordt geschrapt, en dat de Maleisische baan terugkeert. Montoya denkt dat dit Verstappen in de kaart kan spelen.

Door de onrust in het Midden-Oosten moest de F1-leiding ingrijpen bij de racekalender. Begin dit jaar werden de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Bahrein al geschrapt, al was het wel het plan om één van die twee races door te laten gaan. Afgelopen weekend werden ook deze plannen in de prullenbak gegooid en werd Sepang toegevoegd aan de kalender. De race zal echter wel op de kalender staan onder de naam Grand Prix van Bahrein.

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Is dit een goede keuze?

De eerste reacties op het besluit zijn enthousiast. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya reageerde vrolijk bij F1 TV: "Het is echt geweldig! Ik heb daar ook geracet en het is echt ongelooflijk. Het is één van mijn favoriete circuits, als ik eerlijk ben. Als je mij vraagt wat mijn favoriete circuit is, dan is het Sepang wel! Je moet extra moed hebben om daar snel te kunnen zijn."

Montoya wijst naar de aard van het circuit en de uitdagende bochten: "Dat is niet zozeer omdat de heel snelle bochten niet plat zijn, maar juist omdat ze dat wel zijn als je denkt dat je moedig of dom genoeg bent om het te proberen. Ik heb het vaak voor elkaar gekregen door die bochten heen te komen, maar ik heb ook vaak genoeg meegemaakt dat ik er in die bochten vanaf vloog."

Waarom heeft Verstappen een voordeel?

Verstappen won de laatste F1-race op Sepang in 2017, en volgens Montoya heeft hij nu weer een voordeel: "Het is één van die circuits waar je je auto flink kan uitdagen. Ik denk dat het een geweldige baan is voor coureurs zoals Max, die er wel van houden de auto aan de tand te voelen. Ik denk dat Antonelli daar ook goed kan presteren, dus het wordt heel erg gaaf."

Nicky666

Posts: 118

Maleisië is een supercircuit, leuk dat die dit jaar weer op de kalender komt.
Vraag me wel af wat het nut is dat die race onder de naam Grand Prix van Bahrein komt te staan.

  • 2
  • 29 jul 2026 - 11:03
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing GP Maleisië 2026

Reacties (5)

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  • Nicky666

    Posts: 118

    Maleisië is een supercircuit, leuk dat die dit jaar weer op de kalender komt.
    Vraag me wel af wat het nut is dat die race onder de naam Grand Prix van Bahrein komt te staan.

    • + 2
    • 29 jul 2026 - 11:03
    • rwinn2893

      Posts: 219

      Wel een greep uit de goud oudes met de luxemburg gp op de nurburgring of gp van zwitserland op dijon

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 12:05
    • Larry Perkins

      Posts: 66.706

      Het blijft evengoed sportswashing. Bahrein wordt evengoed nog talloze keren op een positieve manier genoemd in verband met een groot, sportief event. Het mag van de schurkenstaatbewoners wat kosten...

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 12:49
    • Larry Perkins

      Posts: 66.706

      En Bahrein draait natuurlijk ook op voor de kosten.

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 12:50
    • snailer

      Posts: 34.032

      Money talks Nicky. Zal waarschijnlijk in een duur contract staan dat er een GP van Bahrein is.

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 12:53

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Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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