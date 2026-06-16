Bij Red Bull zou grote onzekerheid bestaan over de toekomst van Max Verstappen. De prestaties van Red Bull vallen dit jaar tegen, en het gonst van de geruchten over de toekomst van Verstappen. De vraag blijft of Verstappen deze zomer voor het eerst gebruik gaat maken van zijn veelbesproken ontsnappingsclausule.
Verstappen en Red Bull zijn bezig met een frustrerend seizoen in de Formule 1. Ze kunnen nog niet meevechten om de zeges, en elke keer als Verstappen wél kans lijkt te maken, gooit een probleem roet in het eten. Toen Verstappen zich vorige week samen met zijn manager Raymond Vermeulen in Salzburg meldde voor overleg met de Red Bull-top, zorgde dat vanzelfsprekend voor geruchten. Volgens Verstappen stond het gesprek al langer op de planning, maar de geruchtenstroom is niet gaan liggen.
Wat speelt er achter de schermen?
De doorgaans goed ingevoerde De Telegraaf-verslaggever Erik van Haren bespreekt in een video op het YouTube-kanaal van Telesport de situatie: "Ook voor de beleidsbepalers van Red Bull geldt dat zij het liefst nu willen dat Max Verstappen zegt: 'Ik blijf bij Red Bull'. Dan kan er rust komen en kunnen ze, zo zeggen ze achter de schermen, nieuw personeel aantrekken. Dan worden ze interessanter, ook voor sponsoren. Verstappen is gewoon de grote man bij Red Bull, hij draagt dat team eigenlijk."
In de zomer kan er definitief een besluit worden genomen, en Verstappen kan zijn veelbesproken ontsnappingsclausule gebruiken: "Die kan hij dit jaar voor het eerst gaan triggeren. Hij staat op dit moment zevende in het wereldkampioenschap, en ik ga er niet vanuit dat hij tijdens de zomerstop ineens tweede staat. Als je een clausule kunt triggeren, betekent dat natuurlijk niet dat je dat meteen gaat doen, maar het is wel een vraag die Verstappen zich de komende weken gaat stellen."
'Dat heeft hij intern ook niet gedaan'
Het feit dat Verstappen nog geen enkele keer heeft gezegd dat hij sowieso bij Red Bull blijft, zorgt voor die twijfel: "Hij heeft intern niet aangegeven van: 'Ik blijf sowieso'. Er was vorige week een meeting met de Red Bull-top in Oostenrijk. Die stond al gepland en dat was meer een evaluatie. Natuurlijk hadden de beleidsbepalers gewild dat hij ergens in de afgelopen weken had gezegd dat hij sowieso blijft. Naar mijn informatie heeft hij dat intern ook niet gedaan."
Enorme achterstand
Verstappen kwam afgelopen weekend in Barcelona met veel geluk als vierde over de streep. Hij staat nog steeds op de zevende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap met 55 WK-punten achter zijn naam. Zijn achterstand op de kop is reusachtig, want WK-leider Andrea Kimi Antonelli heeft al 156 punten bij elkaar gereden.
Reacties (7)Login om te reageren
Posts: 35.340
Niet Max zijn stijl, maar hij doet geheimzinnig:
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Posts: 35.340
Zal wel een nieuw helmdesign zijn voor Oostenrijk, Ned en België.
Posts: 1.851
Ik denk dat Verstappen gewoon blijft. En dat Red Bull vooral onder druk gezet is om het ontwerp team uit te breiden/te verbeteren. Qua faciliteiten en resources is alleen Mercedes een team wat op gelijke hoogte staat.
Dit is het eerste jaar dat Red Bull alles zelf doet en ze hebben net de nieuwe windtunnel in gebruik genomen, eigenlijk is er geen enkele reden om weg te gaan. Ja Mercedes heeft nu een betere auto, Ferrari heeft een betere auto, McLaren heeft een betere auto. Qua motoren ligt het allemaal enorm dicht bij elkaar in de buurt. Ik denk niet dat er 1 top team is welke 20 pk meer of minder heeft.
Het komt allemaal neer op het ontwerp team. Daar zit hem nu het grootste knel punt. En daar verwacht ik dat Red Bull met een soort van reorganisatie wel weer op niveau kan komen. Alles is aanwezig om binnen 1 a 2 jaar weer voor de titel te kunnen gaan. Er is dan geen echte lange termijn reden om weg te gaan.
Posts: 20.862
Ik denk dat er uit het hybride systeem best veel winst te halen is. Wanneer gebruik je de energie, wanneer sla je het op, hoeveel kun je opslaan of gebruiken…..
Allemaal zaken die nog in ontwikkeling zijn om beide componenten, ICE en hybride, optimaal te laten werken en te benutten.
Natuurlijk zal er ook op gebied van chassis e.d. het nodige te ontdekken zijn, maar onderschat de software niet die erg complex is. Mercedes heeft een aantal jaar in de FE best veel kunnen leren over het opslaan en gebruiken van energie, dus misschien hebben ze daar wel veel voordelen van op dit moment.
Andere teams leren snel bij, dus dan kruipt het ook weer dichterbij elkaar wat je eigenlijk nu al ziet gebeuren.
Posts: 1.851
@Nico Dat is zeker waar!
Posts: 5.379
De grote vraag is dan: als Max een exitclausule had kunnen activeren, heeft hij dan op het verkeerde paard gewed? Dat debat zal waarschijnlijk pas eind 2026 echt beantwoord kunnen worden.
Posts: 1.851
Wat is het verkeerde paard? Je zit bij het grootste F1 team, met alle mogelijkheden. We hebben Mercedes gezien. Die flopte een paar jaar. Zelfs zo erg dat het klanten team sneller was. Toch blijft Mercedes een absoluut top team.
Het is niet alsof alle rijders elk jaar kunnen kiezen voor welk team ze uitkomen...
In de F1 heb je nu 2 absolute top teams. Qua faciliteiten, resources en organisatie. Mercedes en Red Bull. Ferrari heeft de faciliteiten en resources, maar een veel minder organisatie. McLaren loopt echt achter op deze teams. Niet dat het slecht is, maar het is wel degelijk op een ander niveau.
De keuze voor Mercedes of Red Bull is geen gok. Dat is een keuze waarbij je een gevecht voor meerdere jaren aan gaat. Groeit met vallen en opstaan, ontwikkeld en resultaten behaald.
In mijn ogen maakt Verstappen de juiste keuze met het bij Red Bull blijven.