Bij Red Bull zou grote onzekerheid bestaan over de toekomst van Max Verstappen. De prestaties van Red Bull vallen dit jaar tegen, en het gonst van de geruchten over de toekomst van Verstappen. De vraag blijft of Verstappen deze zomer voor het eerst gebruik gaat maken van zijn veelbesproken ontsnappingsclausule.

Verstappen en Red Bull zijn bezig met een frustrerend seizoen in de Formule 1. Ze kunnen nog niet meevechten om de zeges, en elke keer als Verstappen wél kans lijkt te maken, gooit een probleem roet in het eten. Toen Verstappen zich vorige week samen met zijn manager Raymond Vermeulen in Salzburg meldde voor overleg met de Red Bull-top, zorgde dat vanzelfsprekend voor geruchten. Volgens Verstappen stond het gesprek al langer op de planning, maar de geruchtenstroom is niet gaan liggen.

Wat speelt er achter de schermen?

De doorgaans goed ingevoerde De Telegraaf-verslaggever Erik van Haren bespreekt in een video op het YouTube-kanaal van Telesport de situatie: "Ook voor de beleidsbepalers van Red Bull geldt dat zij het liefst nu willen dat Max Verstappen zegt: 'Ik blijf bij Red Bull'. Dan kan er rust komen en kunnen ze, zo zeggen ze achter de schermen, nieuw personeel aantrekken. Dan worden ze interessanter, ook voor sponsoren. Verstappen is gewoon de grote man bij Red Bull, hij draagt dat team eigenlijk."

In de zomer kan er definitief een besluit worden genomen, en Verstappen kan zijn veelbesproken ontsnappingsclausule gebruiken: "Die kan hij dit jaar voor het eerst gaan triggeren. Hij staat op dit moment zevende in het wereldkampioenschap, en ik ga er niet vanuit dat hij tijdens de zomerstop ineens tweede staat. Als je een clausule kunt triggeren, betekent dat natuurlijk niet dat je dat meteen gaat doen, maar het is wel een vraag die Verstappen zich de komende weken gaat stellen."

'Dat heeft hij intern ook niet gedaan'

Het feit dat Verstappen nog geen enkele keer heeft gezegd dat hij sowieso bij Red Bull blijft, zorgt voor die twijfel: "Hij heeft intern niet aangegeven van: 'Ik blijf sowieso'. Er was vorige week een meeting met de Red Bull-top in Oostenrijk. Die stond al gepland en dat was meer een evaluatie. Natuurlijk hadden de beleidsbepalers gewild dat hij ergens in de afgelopen weken had gezegd dat hij sowieso blijft. Naar mijn informatie heeft hij dat intern ook niet gedaan."

Enorme achterstand

Verstappen kwam afgelopen weekend in Barcelona met veel geluk als vierde over de streep. Hij staat nog steeds op de zevende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap met 55 WK-punten achter zijn naam. Zijn achterstand op de kop is reusachtig, want WK-leider Andrea Kimi Antonelli heeft al 156 punten bij elkaar gereden.