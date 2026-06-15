Max Verstappen is redelijk tevreden met de aangekondigde aanpassingen aan de motorregels. Verstappen is een uitgesproken tegenstander van de gelijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor, en stond dan ook achter de voorgestelde veranderingen van de FIA. Volgend jaar gaan er al een aantal zaken veranderen, maar Verstappen wil liever alleen een verbrandingsmotor.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels. Bij de huidige krachtbronnen is er een gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten, en dat zorgt voor problemen. Zo kunnen de coureurs niet voluit pushen, en ontstaan er allerlei nieuwe problemen zoals superclipping. De coureurs zijn niet tevreden, en de FIA wilde teruggrijpen naar een 60/40-verdeling. Na klachten van fabrikanten, is er een compromis gesloten en zal er volgend jaar eerst met een 58/42-verdeling worden gereden. In 2028 wordt de gewenste 60/40-verdeling pas geïntroduceerd.

'Beter dan deze onzin'

Verstappen is een felle tegenstander van de huidige motorregels, en dat mag iedereen weten. In Barcelona werd Verstappen in gesprek met Viaplay gevraagd wat hij van de nieuwe verdeling vindt: "Ik zou willen dat het gewoon honderd procent was..."

De viervoudig wereldkampioen maakt nogmaals duidelijk dat de huidige motoren hem niet kunnen bekoren: "Ja, dat het gewoon een normale motor was, in plaats van al deze onzin. Ik heb altijd met hybride motoren gereden, maar hiervoor hadden we een verhouding van 70/30 of van 75/25."

Hoe kijkt Verstappen naar de huidige veranderingen?

Over de aanpassingen voor volgend jaar is Verstappen redelijk positief: "Je accelereert dan net wat beter, hoop ik. Daardoor heb je iets minder last van clipping op het einde van het rechte stuk of hoef je minder te liften op bepaalde plekken, omdat je minder tijd volgas spendeert."

Het plan van Ben Sulayem

FIA-president Mohammed Ben Sulayem stelde enkele weken geleden dat de Formule 1 wat hem betreft teruggaat naar een V8-motor. Deze krachtbronnen moeten dan draaien op biobrandstoffen, en worden, wat Ben Sulayem betreft, in 2030 of 2031 geïntroduceerd.

Als Verstappen in het interview met deze plannen wordt geconfronteerd, reageert hij positief. Hij is het volledig eens met de FIA-president: "Dat is wel het juiste voor de sport."

Lastig jaar voor Verstappen

Voor Verstappen is het vooralsnog een lastig seizoen, en Red Bull is overduidelijk het vierde team van het veld. De viervoudig wereldkampioen kwam afgelopen weekend in Barcelona als vierde over de streep, en staat op de zevende plaats in het kampioenschap. Hij heeft tot nu toe 55 WK-punten bij elkaar gereden.