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Opinie: Verstappen moet na dit seizoen weg bij Red Bull

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<b> Opinie: </b> Verstappen moet na dit seizoen weg bij Red Bull

De Grand Prix van Barcelona voelde als een kantelpunt voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Waar de Nederlander de voorbije seizoenen nog regelmatig het verschil kon maken met zijn uitzonderlijke kwaliteiten, lijkt ook hij de structurele problemen van de RB22 niet langer te kunnen maskeren. De achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren is fors en een snelle ommekeer lijkt voorlopig niet in zicht.

Misschien is het nog te vroeg om conclusies te trekken over een vertrek, maar één ding is na Barcelona wel duidelijk: Verstappen moet serieus nadenken over zijn toekomst bij Red Bull.

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Red Bull zakt weg richting middenmoot

Verstappen waarschuwde voorafgaand aan het raceweekend in Spanje al dat Barcelona een belangrijke graadmeter zou worden voor de rest van het seizoen. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya, een baan die traditioneel de sterke en zwakke punten van een auto blootlegt, moest Red Bull laten zien of de updates aan de RB22 effect hadden.

Dat antwoord viel tegen. Verstappen kwalificeerde zich als vijfde en eindigde uiteindelijk als vierde, mede dankzij de uitvalbeurten van Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Op pure snelheid kwam Red Bull opnieuw tekort ten opzichte van Ferrari, Mercedes en McLaren.

Vorig seizoen wist Verstappen de beperkingen van zijn auto nog geregeld te compenseren. Hij bleef tot de laatste race van het jaar in de titelstrijd met Lando Norris, ondanks de opmars van McLaren. Dit seizoen is de situatie fundamenteel anders. Met slechts één podiumplaats in de eerste zeven races en een achterstand van 101 punten op WK-leider Antonelli lijkt de strijd om de wereldtitel al vroeg beslist.

Tijd voor Verstappen om verder te kijken?

Niet alleen de prestaties op de baan baren zorgen. Red Bull oogt minder stabiel dan in de jaren van dominantie. De technische voorsprong is verdwenen en de concurrentie ontwikkelt zich sneller. Bovendien erkent Verstappen zelf inmiddels openlijk dat Red Bull momenteel slechts het vierde team op de grid is.

Een coureur van het kaliber van Verstappen zal nooit gebrek aan opties hebben. Ferrari lijkt door de langlopende verbintenis van Charles Leclerc geen realistische bestemming, maar Mercedes wordt al geruime tijd genoemd als serieuze kandidaat. Toto Wolff heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij Verstappen graag naar Brackley wil halen.

Ook McLaren zou een interessante optie kunnen zijn, al liggen Oscar Piastri en Lando Norris daar voorlopig vast. Toch leert de Formule 1 dat machtsverhoudingen snel kunnen veranderen wanneer een coureur van het niveau van Verstappen beschikbaar komt.

Verstappen ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull, maar zijn contract zou verschillende prestatieclausules bevatten. Barcelona heeft in ieder geval één ding duidelijk gemaakt: als Red Bull de komende maanden geen overtuigende stap zet, wordt de vraag niet óf Verstappen vertrekt, maar wanneer.

Damon Hill

Posts: 19.806

Jawel, hij kon dit jaar naar Mercedes, maar dat wilde hij (nog) niet. Maar het kon dus wel degelijk.

En zelfs als hij na dit jaar weg wil kan dat gewoon. We hebben het wel over Verstappen en bijna ieder team zou daar een plaats voor maken. Als hij morgen Mercedes of McLaren belt zijn Russell/P... [Lees verder]

  • 13
  • 16 jun 2026 - 08:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (37)

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  • Knalpijp

    Posts: 2.450

    Hij kan nergens heen.

    • + 1
    • 16 jun 2026 - 07:48
    • Damon Hill

      Posts: 19.806

      Jawel, hij kon dit jaar naar Mercedes, maar dat wilde hij (nog) niet. Maar het kon dus wel degelijk.

      En zelfs als hij na dit jaar weg wil kan dat gewoon. We hebben het wel over Verstappen en bijna ieder team zou daar een plaats voor maken. Als hij morgen Mercedes of McLaren belt zijn Russell/Piastri gewoon klaar, zo simpel is het.

      • + 13
      • 16 jun 2026 - 08:31
    • Beri

      Posts: 6.928

      Russell heeft een 1+1 contract. Dus Toto kan Russell aan de kant schuiven als hij Max wilt. Dus "nergens heen" is niet de waarheid.

      • + 4
      • 16 jun 2026 - 08:39
    • The Wolf

      Posts: 1.028

      Ze zullen bij Mercedes nog steeds Verstappen willen binnenhalen en naar alle waarschijnlijkheid wordt Russell dan kind van de rekening. Echter is Max z'n onderhandelingspositie natuurlijk niet meer zo sterk als vorig seizoen toen Wolff wel heel opzichtig de rode loper voor Max uitrolde.
      Russell reed toen aardig maar Kimi was nog niet op niveau van mogelijk toekomstig kampioen. Door de stappen die Kimi heeft gezet zit Mercedes niet meer zo verlegen om Max als voorheen.
      Max zal er zijn redenen voor hebben gehad om RB trouw te blijven, maar ik zag ze niet zo....

      • + 6
      • 16 jun 2026 - 08:45
    • Sander

      Posts: 1.774

      The Wolf, ik zou niet weten wat Mercedes hem kan bieden maar Max had toch zo'n 75 miljoen redenen om nog even bij RBR te blijven. Ik weet dat geld hem op zich niet interesseert, maar toch....75 meloen is toch een aardige klapper elk jaar.

      • + 2
      • 16 jun 2026 - 09:25
    • The Wolf

      Posts: 1.028

      Kim Kardashian heeft al 2 meloenen

      • + 3
      • 16 jun 2026 - 09:36
    • AUDI_F1

      Posts: 3.891

      Je ziet Jos in het openbaar met Toto Wolff spreken
      Er een topoverleg geweest bij Red Bull waar Verstappen met Vermeulen aanwezig was.
      Je ziet de prestaties en vorig jaar was er een ontsnappingsclausule waaraan ie bijna voldeed, maar nu zeker.
      En Toto wil hem zo graag.

      • + 2
      • 16 jun 2026 - 09:37
    • Rimmer

      Posts: 13.330

      Kallenius had vorig jaar al 150 miljoen losgepeuterd om daarmee het contract van Max af te kopen. Die zouden ze hem nu als tekenbonus kunnen geven + 100 miljoen per jaar want als je alleen al zag wat Max op de been bracht in een AMG op Die Ringe dan liggen daar geen belemmeringen. Dan zou Max komend seizoen 250 miljoen bijschrijven.

      De contractsituaties van ANT en RUS zijn sowieso geen belemmering.
      ANT doet het heel goed maar is nog jong, was eigenlijk afgelopen weekend ook de mindere van RUS. (“In our final pit stop we actually incorrectly adjusted the front wing owing to a problem with the adjuster gun,” Mercedes’ deputy team principal Bradley Lord said in a video released by the team. “That meant he was driving with a very, very oversteery balance that certainly compromised his pace in the final stages.”)

      RUS was het weekend met een andere aanpak begonnen, voelde zich weer fris en domineerde alle sessies. Het is nog maar de vraag of ANT zo super snel is of dat RUS gewoon een lastige periode heeft en daardoor tijd laat liggen.
      Dus ja ANT doet het leuk, RUS doet het leuk maar beide zijn niet foutloos. Het is om het even wie je eruit zet al denk ik dat RUS het meest voor de hand ligt.
      100% dat een superkanon als Max altijd het meeste uit die Mercedes haalt en dat weten ze bij Mercedes allemaal. Het gejuich en de energie vibe die door de Mercedes fabriek dendert als Toto de komst van Max aankondigt moet prachtig zijn om te zien.

      Het enige probleem is Max zelf. Die zit heel raar vervlochten in RBR en Ford terwijl het voltallige top personeel is weggelopen. Dat is toch raar? Zoveel mensen en allemaal weg. Niemand die nog een paar jaar met Max verder wilde werken. Kennelijk is de sfeer daar na het overlijden van Dieter danig verandert en is iedereen er klaar mee. Behalve Max dus. Raar.

      • + 4
      • 16 jun 2026 - 10:10
    • The Wolf

      Posts: 1.028

      Jos en Toto zitten al aan de koffie zo lang dat Max F1 rijdt. Wat ik bedoel is dat sinds Kimi het bijzonder goed doet en als hij zo doorgaat de nieuwe kampioen wordt de absolute noodzaak voor Toto om Max binnen te halen wat minder is dan vorig seizoen toen Kimi nog een onzekerheid was. Ook Mercedes-Benz geeft Wolff op dit moment niet even een cheque á 150 miljoen (zoals vorig jaar) als ze hun nieuwe sterrijder al in huis hebben. Mercedes heeft de strijd om Max op dit moment gestaakt. Bovendien, hoewel Kimi en Max nu zogenaamd matties zijn is een duo met hen het ideale recept voor interne oorlog en rivaliteit, iets waar ze zeker niet aan willen...

      • + 2
      • 16 jun 2026 - 10:16
    • Snork

      Posts: 22.649

      De discussie of Max weg moet bij RBR wordt gedreven door de ontwikkelingen van het team (leegloop van kopstukken) en de huidige prestaties van de RB22. Maar er spelen voor Max meer factoren die bepalen waar hij rijdt en of hij überhaupt in de F1 blijft. De huidige manier van racen met het managen van energie is niet wat hem in de F1 houdt, aanstaande veranderingen richting 60:40 verhouding zijn al wel een verbetering, zoals hij zelf aangaf.
      Dat de auto nu vierde op de grid is, is volgens mij niet zijn grootste issue. Daar kan aan gewerkt worden en hij is reëel in waar ze nu staan. Vanaf 2016 t/m 2021 had Max ook een lange adem, het team was niet opgewassen tegen Mercedes, maar hij bleef en overwon uiteindelijk, wat getuigt van een lange adem en ook commitment naar het team.
      Verder heeft Max veel vrijheid bij RBR. Hij kan in andere klasses racen, wat mogelijk bij Mercedes, McLaren of Ferrari niet wordt toegestaan.

      Ik denk dat de media vele malen onrustiger over de toekomst van Max is dan Max zelf. Blijven resultaten even uit, dan direct de speculaties.

      • + 2
      • 16 jun 2026 - 10:28
    • The Wolf

      Posts: 1.028

      Die miljoenen cheque van Mercedes-topman Ola Källenius ligt as we speak niet meer automatisch op tafel. De automotive-tak van Mercedes-Benz bevindt zich in een zware financiële storm, waardoor een megadeal van 250 miljoen euro voor Max Verstappen intern slecht verkoopbaar is.
      Ze hebben een goede wagen en de rijders presteren momenteel sterk zodat ze elkaar op de baan geregeld in de weg zitten. Nog even en Wolff denkt na over teamorders om de rust te bewaren, waarom een nóg groter 'superkanon' dat de interne dynamiek weer op scherp zet.
      Bovendien Max kiest voor het vertrouwde en stabiliteit, heeft juist via engineering-audits direct inzage in de progressie van het Red Bull Powertrains-project voor de komende jaren en zal daar goede toekomst in zien zeker. Maar met alle veranderingen heeft dat tijd nodig.
      Een mega transfer is altijd leuk en interessant, vorig jaar geloofde ik daar even in. Dit jaar acht ik het onwaarschijnlijk...

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 10:34
    • snailer

      Posts: 33.417

      "Jawel, hij kon dit jaar naar Mercedes, maar dat wilde hij (nog) niet"

      Ik denk echt dat het anders is, Damon. RB.... ik bedoel echt RB Oostenrijk.... heeft Verstappen niet laten gaan. De enige ontsnapping die mogelijk was, was als er bepaalde mensen zouden vertrekken. Horner onder andere. Men heeft zelfs Horners contract moeten verlengen vorig seizoen na Spanje, om Verstappen aan zijn contract te kunnen houden. Ga er maar van uit dat Wolff contact heeft gezocht met RB Oostenrijk die de contracten van de twee RB teams beheert. Ze hebben Wolff de deur gewezen. En dat men het heeft geprobeerd blijkt uit veel berichten. Maar de belangrijkste is toch wel dat er zeer sterke geruchten waren dat Mercedes het contract wilde afkopen. Mercedes zou echt meer dan 100M hebben vrijgemaakt daarvoor.
      Maar ik denk dat Oostenrijk weigerde.
      Niet dus RBR zelf, dat nog werd geleid door Horner. Je weet wel. Net een contractverlenging in de pocket.

      De deur werd dus gesloten. Maar Verstappen ging niet zomaar akkoord. Hij heeft vorig jaar een nieuw contract moeten tekenen, maar wel met wat aanpassingen. Hij is overduidelijk akkoord gegaan met het vertrek van Horner, hij kreeg een flinke salarisverhoging, van 55M basissalaris naar 70M basissalaris. En wat ook duidelijk is, dat Verstappen nu contractueel endurance mag racen mits het niet conflicteert met de F1.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 10:56
    • Pietje Bell

      Posts: 35.340

      The Wolf

      Mercedes heeft de strijd om Max op dit moment gestaakt.

      =====================================================

      Is dat zo?

      Waarom heeft Max week woensdag de hoge heren dan niet verteld
      dat hij volgend jaar nog steeds bij RBR rijdt?
      Hij wil nog graag voor de 5e WK gaan zei hij vorige week.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 11:38
    • Pietje Bell

      Posts: 35.340

      En het salaris zal hem worst wezen, want of hij nou €350 miljoen heeft
      of €375 miljoen heeft voor na de F1 zal hem ook worst wezen.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 11:40
    • The Wolf

      Posts: 1.028

      Dat Max niets verteld heeft betekend nog niet dat hij naar Mercedes verkast. En salaris interesseert hem geen worst, onzin RBR heeft zn salaris flink opgetrokken en Max gaat écht niet voor minder verkassen, bovendien zal Mercedes zn contract moeten afkopen. Dure oefening, en dat in deze rijd, met de rijders die ze al hebben? Ieder zn gedachten erover, ik zie het niet gebeuren

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 12:14
    • Pietje Bell

      Posts: 35.340

      @The Wolf, je vergeet even dat Russell net zoveel als Leclerc verdient, nl 34 miljoen als basis salaris.
      Max zal met €50 miljoen echt wel tevreden zijn als de kans daar veel hoger is om nog een keer een WK te winnen.
      Momenteel verdient hij €70 miljoen.

      En Mercedes hoeft zijn contract niet af te kopen. Max heeft de nodige clausules in zijn contract staan. Momenteel is het gerucht dat hij vrij is om te gaan als hij 1 juli niet op de 2e plaats staat. Vermeulen is natuurlijk niet gek. Die heeft dat soort zaken goed geregeld.

      We gaan het denk ik deze zomer wel horen of hij bij RBR blijft, misschien al wel eerder.

      • + 1
      • 16 jun 2026 - 12:26
  • StevenQ

    Posts: 10.538

    Het gaat even 1 keer wat minder en hij moet meteen weg na 4 titels en verleden jaar bijna een 5e op rij?

    • + 6
    • 16 jun 2026 - 07:59
    • Damon Hill

      Posts: 19.806

      Nee, het gaat niet "even wat minder". Het team zit al langer in een neerwaartse spiraal en alles lijkt erop dat het steeds minder wordt.

      Weggaan is overigens helemaal niet raar. Vettel deed het bijvoorbeeld ook na 4 titels en een minder seizoen. Soms is een nieuwe uitdaging ook gewoon goed voor je en leuk om aan te grijpen.

      • + 7
      • 16 jun 2026 - 08:29
    • mordor

      Posts: 2.166

      RB is fundamenteel gewijzigd, qua techniek en entourage, dus de raakvlakken met het verleden zijn voornamelijk een herinnering. Max mag dat boek met een gerust hart dichtslaan

      • + 7
      • 16 jun 2026 - 08:30
    • StevenQ

      Posts: 10.538

      Een neerwaartse spiraal?


      Verleden jaar won Max meer races dan de kampioen en mistte hij op 2 punten de titel, de 4 jaren ervoor werd hij kampioen

      WELKE neerwaartse spiraal?

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 08:46
    • Joeppp

      Posts: 8.661

      Het gaat juist goed bij redbull. Nieuwe motor, zelf ontwikkeld, nieuwe mensen en gewoon 2de kwalificeren op Monaco. Daarnaast krijgt hij alle mogelijkheden en sponsoring van rb om in andere klasses te rijden. Rb wordt steeds meer team verstappen zoal ferrari schumacher werd. Ik denk dat de hoogtepunten nog moeten komen en dat is in 1 jaar het wk f1 winnen, de nurburgring, daytona en lemans allemaal mogelijk gemaakt door redbull.

      • + 1
      • 16 jun 2026 - 09:09
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.444

      Steven, dat Max tot op 2 punten McLaren kon benaderen was omdat McLaren gestopt was met ontwikkelen....wat achteraf niet verstandig was want Max liep wel heel hard in.

      • + 3
      • 16 jun 2026 - 09:09
    • StevenQ

      Posts: 10.538

      Als je hard inloopt gaat het niet zo slecht dat je van een neerwaartse spiraal kan spreken volgens mij

      Momenteel gaat het even wat minder maar nog steeds stukken beter dan het andere team dat met een compleet nieuwe motor rijd, NB fabrieksteam Audi

      • + 1
      • 16 jun 2026 - 10:36
    • gridiron

      Posts: 3.521

      En Toto gaat echt niet zijn "lieveling" langs de kant schuiven als die bij de meeste race's dit jaar Max te kakken heeft gezet in zijn RedBull, als Mercedes nergens zou staan dan gaan ze het misschien overwegen maar nu hebben ze geen enkele reden.

      • + 1
      • 16 jun 2026 - 12:15
  • da_bartman

    Posts: 6.673

    Hij hoeft niet weg, maar ik zou Waché toch eens vragen hoelang hij denkt nog te kunnen aanmodderen met zijn auto's.

    • + 5
    • 16 jun 2026 - 08:32
  • Need5Speed

    Posts: 3.964

    Als Red Bull werkelijk de sterkste motor heeft moet hij er vooral blijven!
    Mercedes mag nu de snelste auto hebben gebouwd, ze hebben laten zien dat ook zij er af en toe goed naast zitten. McLaren deed het aardig de afgelopen 2 jaar maar lijkt er nu bij te hangen, en Ferrari is Ferrari met alle voor- én nadelen.
    Wie weet heeft Newey genoeg gezien bij Aston Martin en keert hij terug naar het team dat hij mede heeft opgebouwd.

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 08:32
  • Remco_F1

    Posts: 3.320

    Het DNA en handtekening van Max Verstappen staat gedrukt in de Red Bull en in zijn team, kan hij dat krijgen bij een ander team? Hij mist 0.3 sec in kwalificatie, komt ook omdat de auto nog te zwaar is en verder de race-pace zag het er helemaal niet slecht uit, ik zie het goed komen en Red Bull verlaten daar zie ik geen reden voor.

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 08:43
  • Damon Hill

    Posts: 19.806

    Red Bull zit echt al een flinke tijd in een neerwaartse spiraal, die zelfs al is ingezet in het laatste seizoen waarin Verstappen kampioen werd. Het team zoals het er nu naar uitziet is niet meer het Red Bull van een aantal jaren geleden en ik verbaas me dan ook over de mensen die hun kop in het zand steken en denken dat het binnen 2-3 jaar weer om kan keren. Nee, het keert niet om! Het gaat eerder achteruit dan vooruit. En als er hier en daar een race tussen zit waar Max de snelheid heeft (zoals in Monaco), maar dan niet de denkfout door te denken: "ah kijk, ze hebben het lek weer boven". Nee, dat hebben ze niet! Soms is er gewoon een circuit dat net even beter bij de auto past dan een ander circuit. Het lek was niet boven in Monaco, in Barcelona zie je gewoon weer wat de normale verhoudingen zijn.

    Mercedes is momenteel het beste team, gevolgd door Ferrari en McLaren die imo op ongeveer gelijke hoogte zitten, alleen vind ik het rijdersduo van Ferrari simpelweg sterker dan die van McLaren (zeker nu Hamilton weer heerlijk in zijn vel zit). Pas daarna komt Red Bull op de vierde plek. Ja... dan is het na heel veel jaren geen gek idee om te kijken of je van team kan verhuizen. Mercedes/Toto zal altijd plek maken voor Max. En ik denk dat als Max bij McLaren aan zou kloppen, dat Piastri ook gauw vertrokken is.

    • + 5
    • 16 jun 2026 - 08:45
    • da_bartman

      Posts: 6.673

      In de periode 2022-2025 heb ik over Mercedes dergelijke verhalen niet gelezen. Terwijl ze daar op een enkele overwinning na helemaal niets gewonnen hebben. Ook daar zijn toen behoorlijk wat mensen weggetrokken, waaronder 100+ mensen van de mototerdivisie (terwijl ze voor 2026 een nieuwe motor moeten ontwikkelen). En nu zijn ze weer het sterkste team.

      • + 3
      • 16 jun 2026 - 09:43
    • Snork

      Posts: 22.649

      Damon, ik ben het met jou eens dat de trend van het team en de prestaties een neerwaartse spiraal suggereren. Maar het is vaak net als met het weer. Heeft het 2 weken geregend, dan wil dat niet zeggen dat het blijft regenen. Trends uit het verleden zeggen niet altijd iets over de toekomst.
      Wellicht vindt RBR de weg omhoog dit seizoen en hebben ze hun dieptepunt inmiddels bereikt. Mogelijk al in Oostenrijk met hun upgradepakket een stap omhoog, wie zal het zeggen?

      • + 1
      • 16 jun 2026 - 10:34
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.131

    Huidige Red Bull doet me veel denken aan de tijd toen McLaren ook wegzakte: ergens na 2008. Het duurde langer dan 15 jaar voordat de weg naar boven weer gevonden werd. En tuurlijk, ze hadden hier en daar wat goede races maar over hele seizoen bekeken - was het simpelweg een weg naar beneden: met aardig wat verkeerde keuzes en weglopende mensen. Dit is wat ik ook bij Red Bull sinds ergens 2023-2024 zie... en dit is niet binnen no-time snel te repareren. Dan moet je de juiste mensen aantrekken, alles moet aan elkaar wennen, experimenteren/testen enz. - dat kost gewoon te veel tijd.
    Als ik Verstappen was dan zou ik naar Mercedes gaan.. of naar Ferrari als Hamilton stopt. En anders naar McLaren. Die kunnen makkelijk dezelfde salarissen betalen en heb je (op dit moment iig) een betere auto om echt mee te kunnen strijden. Zonde dat zon talent niet vooraan strijdt - a la Alonso met GP2 engine-tijd in McLaren. Echt zonde van talent.

    • + 4
    • 16 jun 2026 - 09:00
  • snailer

    Posts: 33.417

    Snailers opinie:

    Verlaat zo snel mogelijk F1! Het is fake racen. En gelimiteerd door watjesregels.

    Ga lekker over de hele wereld endurance racen. Geniet.... en drink met mate.

    • + 2
    • 16 jun 2026 - 10:47
    • The Wolf

      Posts: 1.028

      Nascar

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 10:59
    • The Wolf

      Posts: 1.028

      Motogp

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 10:59
    • snailer

      Posts: 33.417

      Alle tips zijn welkom.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 11:29
    • StevenQ

      Posts: 10.538

      Geen andere klasse gaat Max 70 miljoen betalen en zoveel merchandiseverkoop opleveren natuurlijk

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 11:35
    • snailer

      Posts: 33.417

      Verstappen schijnt meer inkomen te hebben van de merchandise dan zijn basissalaris. Daarbij worden al zijn activiteiten dik gesponsord. Verstappen is ondertussen volledig onafhankelijk van zijn F1 inkomen.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 13:40

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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