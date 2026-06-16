De Grand Prix van Barcelona voelde als een kantelpunt voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Waar de Nederlander de voorbije seizoenen nog regelmatig het verschil kon maken met zijn uitzonderlijke kwaliteiten, lijkt ook hij de structurele problemen van de RB22 niet langer te kunnen maskeren. De achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren is fors en een snelle ommekeer lijkt voorlopig niet in zicht.

Misschien is het nog te vroeg om conclusies te trekken over een vertrek, maar één ding is na Barcelona wel duidelijk: Verstappen moet serieus nadenken over zijn toekomst bij Red Bull.

Red Bull zakt weg richting middenmoot

Verstappen waarschuwde voorafgaand aan het raceweekend in Spanje al dat Barcelona een belangrijke graadmeter zou worden voor de rest van het seizoen. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya, een baan die traditioneel de sterke en zwakke punten van een auto blootlegt, moest Red Bull laten zien of de updates aan de RB22 effect hadden.

Dat antwoord viel tegen. Verstappen kwalificeerde zich als vijfde en eindigde uiteindelijk als vierde, mede dankzij de uitvalbeurten van Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Op pure snelheid kwam Red Bull opnieuw tekort ten opzichte van Ferrari, Mercedes en McLaren.

Vorig seizoen wist Verstappen de beperkingen van zijn auto nog geregeld te compenseren. Hij bleef tot de laatste race van het jaar in de titelstrijd met Lando Norris, ondanks de opmars van McLaren. Dit seizoen is de situatie fundamenteel anders. Met slechts één podiumplaats in de eerste zeven races en een achterstand van 101 punten op WK-leider Antonelli lijkt de strijd om de wereldtitel al vroeg beslist.

Tijd voor Verstappen om verder te kijken?

Niet alleen de prestaties op de baan baren zorgen. Red Bull oogt minder stabiel dan in de jaren van dominantie. De technische voorsprong is verdwenen en de concurrentie ontwikkelt zich sneller. Bovendien erkent Verstappen zelf inmiddels openlijk dat Red Bull momenteel slechts het vierde team op de grid is.

Een coureur van het kaliber van Verstappen zal nooit gebrek aan opties hebben. Ferrari lijkt door de langlopende verbintenis van Charles Leclerc geen realistische bestemming, maar Mercedes wordt al geruime tijd genoemd als serieuze kandidaat. Toto Wolff heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij Verstappen graag naar Brackley wil halen.

Ook McLaren zou een interessante optie kunnen zijn, al liggen Oscar Piastri en Lando Norris daar voorlopig vast. Toch leert de Formule 1 dat machtsverhoudingen snel kunnen veranderen wanneer een coureur van het niveau van Verstappen beschikbaar komt.

Verstappen ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull, maar zijn contract zou verschillende prestatieclausules bevatten. Barcelona heeft in ieder geval één ding duidelijk gemaakt: als Red Bull de komende maanden geen overtuigende stap zet, wordt de vraag niet óf Verstappen vertrekt, maar wanneer.