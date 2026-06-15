Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich zorgen over de huidige situatie bij zijn team. In Barcelona wisten ze voor het eerst dit jaar niet te winnen, en viel Andrea Kimi Antonelli uit met betrouwbaarheidsproblemen. Wolff stelt dat dit niet kan, en dat ze op deze manier de koppositie in gevaar kan komen.

Het team van Mercedes heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. Ze wisten tot en met Monaco elke Grand Prix te winnen, en hebben met Antonelli goud in handen. In Barcelona waren ze weer de favoriet, maar bleken ze zowel qua tactiek als qua racepace niet in staat te zijn om Ferrari-coureur Lewis Hamilton bij te benen. Antonelli viel in de slotfase uit met motorproblemen, en dat was niet de eerste keer dat een Mercedes-motor op vreemde wijze de geest gaf.

'Ik ben niet onder de indruk'

George Russell redde de eer met een tweede plaats, maar dat stemde teambaas Toto Wolff niet tevreden. Na afloop was hij bij de internationale media opvallend zelfkritisch: "Ik ben helemaal niet onder de indruk. Uitvalbeurten, het verliezen van 25 punten, dat kan echt niet zo regelmatig gebeuren. We verloren 25 punten in het constructeurskampioenschap in Canada, en nu verliezen we er nog eens achttien. Als je als eerste wil eindigen, moet je eerst finishen."

Volgens Wolff moet Mercedes hier hard aan blijven werken: "De betrouwbaarheid is dan ook onze nummer één doelstelling, maar we moeten er wel bovenop zitten. Hier is niemand blij mee en we zullen dan ook geen middel onbeproefd laten in de zoektocht naar antwoorden en oplossingen."

Wat ging er mis bij Antonelli?

Antonelli viel uit het niets stil, en Wolff stelt dat Mercedes nog niet helemaal weet wat er aan de hand is: "We weten nog niet wat de oorzaak van de storing was. In eerdere gevallen had het wel met de batterij te maken, maar waren de storingen echt anders. Het is niet altijd hetzelfde, dus we moeten echt gaan begrijpen wat het precies was."

Het was niet de eerste keer dat een door Mercedes aangedreven auto zomaar stilviel. Wolff wil dan ook dat elke steen wordt omgedraaid: "De tekenen waren wel enigszins hetzelfde als wat we bij George zagen in Canada, waar de auto ook gewoon uitviel. We gaan in ieder geval diep graven om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keertje kan gebeuren."