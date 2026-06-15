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Wolff vreest voor de titel na nieuwe Mercedes-problemen

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Wolff vreest voor de titel na nieuwe Mercedes-problemen

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich zorgen over de huidige situatie bij zijn team. In Barcelona wisten ze voor het eerst dit jaar niet te winnen, en viel Andrea Kimi Antonelli uit met betrouwbaarheidsproblemen. Wolff stelt dat dit niet kan, en dat ze op deze manier de koppositie in gevaar kan komen.

Het team van Mercedes heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. Ze wisten tot en met Monaco elke Grand Prix te winnen, en hebben met Antonelli goud in handen. In Barcelona waren ze weer de favoriet, maar bleken ze zowel qua tactiek als qua racepace niet in staat te zijn om Ferrari-coureur Lewis Hamilton bij te benen. Antonelli viel in de slotfase uit met motorproblemen, en dat was niet de eerste keer dat een Mercedes-motor op vreemde wijze de geest gaf.

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'Ik ben niet onder de indruk'

George Russell redde de eer met een tweede plaats, maar dat stemde teambaas Toto Wolff niet tevreden. Na afloop was hij bij de internationale media opvallend zelfkritisch: "Ik ben helemaal niet onder de indruk. Uitvalbeurten, het verliezen van 25 punten, dat kan echt niet zo regelmatig gebeuren. We verloren 25 punten in het constructeurskampioenschap in Canada, en nu verliezen we er nog eens achttien. Als je als eerste wil eindigen, moet je eerst finishen."

Volgens Wolff moet Mercedes hier hard aan blijven werken: "De betrouwbaarheid is dan ook onze nummer één doelstelling, maar we moeten er wel bovenop zitten. Hier is niemand blij mee en we zullen dan ook geen middel onbeproefd laten in de zoektocht naar antwoorden en oplossingen."

Wat ging er mis bij Antonelli?

Antonelli viel uit het niets stil, en Wolff stelt dat Mercedes nog niet helemaal weet wat er aan de hand is: "We weten nog niet wat de oorzaak van de storing was. In eerdere gevallen had het wel met de batterij te maken, maar waren de storingen echt anders. Het is niet altijd hetzelfde, dus we moeten echt gaan begrijpen wat het precies was."

Het was niet de eerste keer dat een door Mercedes aangedreven auto zomaar stilviel. Wolff wil dan ook dat elke steen wordt omgedraaid: "De tekenen waren wel enigszins hetzelfde als wat we bij George zagen in Canada, waar de auto ook gewoon uitviel. We gaan in ieder geval diep graven om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keertje kan gebeuren."

Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (2)

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  • NicoS

    Posts: 20.857

    Betrouwbaarheid is inderdaad niet het sterkste punt van de Mercedes PU.
    maar als ik de kenners hier lees, dan schroeven ze de motor een tandje bij, en verdwijnen ze weer aan de horizon…., al de bull heel blijft natuurlijk…;)

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 12:53
  • hupholland

    Posts: 9.996

    Ook lekker dat het 2x in een fel team intern duel gebeurt. Met de dreiging van Lewis gisteren had een team order niet misstaan. Zo won Lewis zelf ooit ook in Monaco, door een team order aan Rosberg te geven. Strategie splitsen was ook een goede optie geweest. Maar dan moet je wel keuzes durven maken.
    Wat die motor betreft, zou er misschien toch niet iets veranderd zijn met de nieuwe metingen per 1 juni?

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 13:35

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
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21
8
Williams
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9
Audi
2
10
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1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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