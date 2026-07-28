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Wolff zwaar gefrustreerd door nieuwe Mercedes-problemen

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Wolff zwaar gefrustreerd door nieuwe Mercedes-problemen

Mercedes-teambaas Toto Wolff is niet te spreken over de prestaties van zijn team in de Grand Prix van Hongarije. Mercedes beleefde hun slechtste raceweekend van het jaar, terwijl ze voorafgaand aan de race nog aangaven dat ze minder fouten moesten maken. Wolff baalt dan ook als een stekker.

Het team van Mercedes kwam niet goed voor de dag op de Hungaroring. Ze konden het tempo van de McLarens en de Ferrari's niet bijhouden, en tot overmaat van ramp liep George Russell weer tegen problemen aan. De Brit kampte al met problemen in de kwalificatie, waardoor hij zijn motor moest wisselen, en schoot bij de racestart in anti-stall. Hij zakte terug naar het achterveld, en werkte zich met moeite terug naar de puntenposities. Andrea Kimi Antonelli wist de eer nog enigszins te redden met een derde plaats.

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Wat ging er mis?

Mercedes-teambaas Toto Wolff baalde als een stekker, en was niet blij met het feit dat ze wéér tegen problemen aanliepen. Hij ging bij de internationale media eerst in op de problemen van Russell: "Het lijkt op een ander probleem bij George waarvan we echt geen idee hebben waar het vandaan komt. Het leek erop dat de hele auto maximaal vooruit schoot, terwijl hij maar voor tien procent op het gaspedaal trapte. En toen hij daarna het gas weer losliet, viel alles gewoon stil."

Wolff kon zijn frustratie amper verbergen: "Ik ben echt niet blij met het feit dat we zoveel fouten maken, maar dit was de reden. George reed verder echt heel erg goed. Hij ging makkelijk door het verkeer heen en hij heeft denk ik het maximaal aantal punten gescoord dat mogelijk was in deze race."

Hoe ging het met Antonelli?

De Mercedes-teambaas ging tot slot ook nog in op de prestaties van Antonelli: "Het hele weekend was gewoon niet goed. Kimi sloeg de eerste vrije training over, wat niet handig was, en we kregen de afstelling niet honderd procent juist. We waren dit weekend bezig met een voortdurende inhaalrace."

Snorremans

Posts: 344

Snel? Jazeker!!! Maar qua betrouwbaarheid begint wel een beetje op Renault 2.0 te lijken..

  • 1
  • 28 jul 2026 - 08:31
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Hongarije 2026

Reacties (2)

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  • Snorremans

    Posts: 344

    Snel? Jazeker!!! Maar qua betrouwbaarheid begint wel een beetje op Renault 2.0 te lijken..

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 08:31
  • Politik

    Posts: 10.040

    'Wolff zwaar gefrustreerd door bieuw Mercedes probleem'

    Toen ik de titel las, dacht ik dat probleem is vast Mclaren:)

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 08:38

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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