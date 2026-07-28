Mercedes-teambaas Toto Wolff is niet te spreken over de prestaties van zijn team in de Grand Prix van Hongarije. Mercedes beleefde hun slechtste raceweekend van het jaar, terwijl ze voorafgaand aan de race nog aangaven dat ze minder fouten moesten maken. Wolff baalt dan ook als een stekker.

Het team van Mercedes kwam niet goed voor de dag op de Hungaroring. Ze konden het tempo van de McLarens en de Ferrari's niet bijhouden, en tot overmaat van ramp liep George Russell weer tegen problemen aan. De Brit kampte al met problemen in de kwalificatie, waardoor hij zijn motor moest wisselen, en schoot bij de racestart in anti-stall. Hij zakte terug naar het achterveld, en werkte zich met moeite terug naar de puntenposities. Andrea Kimi Antonelli wist de eer nog enigszins te redden met een derde plaats.

Wat ging er mis?

Mercedes-teambaas Toto Wolff baalde als een stekker, en was niet blij met het feit dat ze wéér tegen problemen aanliepen. Hij ging bij de internationale media eerst in op de problemen van Russell: "Het lijkt op een ander probleem bij George waarvan we echt geen idee hebben waar het vandaan komt. Het leek erop dat de hele auto maximaal vooruit schoot, terwijl hij maar voor tien procent op het gaspedaal trapte. En toen hij daarna het gas weer losliet, viel alles gewoon stil."

Wolff kon zijn frustratie amper verbergen: "Ik ben echt niet blij met het feit dat we zoveel fouten maken, maar dit was de reden. George reed verder echt heel erg goed. Hij ging makkelijk door het verkeer heen en hij heeft denk ik het maximaal aantal punten gescoord dat mogelijk was in deze race."

Hoe ging het met Antonelli?

De Mercedes-teambaas ging tot slot ook nog in op de prestaties van Antonelli: "Het hele weekend was gewoon niet goed. Kimi sloeg de eerste vrije training over, wat niet handig was, en we kregen de afstelling niet honderd procent juist. We waren dit weekend bezig met een voortdurende inhaalrace."