Het team van Mercedes onderzoekt of ze de motor van George Russell nog kunnen repareren voor later dit seizoen. De Brit moest zijn auto gisteren op de baan stilzetten nadat er een waterlek was ontdekt. Mercedes heeft zijn motor gewisseld, maar ze hopen het kapotte exemplaar dus te kunnen repareren.

Voor het team van Mercedes is het raceweekend in Hongarije vooralsnog geen succesverhaal. Ze moeten veel snelheid toegeven op de concurrentie van McLaren en Ferrari en beide coureurs kampen met de nodige uitdagingen. Zo liep Andrea Kimi Antonelli tegen een gridstraf aan, en moest Russell na een tegenvallende kwalificatie zijn auto stilzetten. Een waterlek zorgde ervoor dat zijn achterbanden nat werden, en om verdere problemen te voorkomen moest hij zijn auto stilzetten.

Wat is Mercedes van plan?

Russell baalde als een stekker, en Mercedes had geen andere keuze dan het wisselen van zijn motor. Hij heeft nu de beschikking gekregen over zijn vierde en laatste power unit voordat hij een straf krijgt. Volgens The Race gaat Mercedes kijken of ze de kapotte motor kunnen repareren. Als dit lukt, dan kunnen ze een gridstraf later in het seizoen voorkomen. De motor die kapot ging zat sinds de Oostenrijkse Grand Prix in de auto van Russell, en beschikte over verschillende verbeteringen op het gebied van de betrouwbaarheid.

Hangt er een straf in de lucht?

Als Mercedes de motor weet te repareren, dan scheelt dat ze de nodige kopzorgen. Mocht er dan weer iets misgaan, dan kunnen ze die motor weer in de auto schroeven. De kans is echter groot dat Russell en zijn teamgenoot Antonelli in de tweede seizoenshelft tegen een gridstraf gaan aanlopen. Beide coureurs staan immers op vier gebruikte power units, en bij een vijfde exemplaar volgt een gridstraf. Mercedes komt dit seizoen regelmatig sterk voor de dag, maar de betrouwbaarheid blijft een probleem.

Nieuwe uitdaging

De Hongaarse Grand Prix van vandaag wordt een uitdaging, want beide coureurs starten op een lagere positie dan normaal. Russell zal als zesde starten, terwijl Antonelli door zijn gridstraf van drie plaatsen is teruggezet naar de voorlopige zevende startplek.