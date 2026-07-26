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Mercedes opent onderzoek om straf voor Russell te voorkomen

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Mercedes opent onderzoek om straf voor Russell te voorkomen

Het team van Mercedes onderzoekt of ze de motor van George Russell nog kunnen repareren voor later dit seizoen. De Brit moest zijn auto gisteren op de baan stilzetten nadat er een waterlek was ontdekt. Mercedes heeft zijn motor gewisseld, maar ze hopen het kapotte exemplaar dus te kunnen repareren.

Voor het team van Mercedes is het raceweekend in Hongarije vooralsnog geen succesverhaal. Ze moeten veel snelheid toegeven op de concurrentie van McLaren en Ferrari en beide coureurs kampen met de nodige uitdagingen. Zo liep Andrea Kimi Antonelli tegen een gridstraf aan, en moest Russell na een tegenvallende kwalificatie zijn auto stilzetten. Een waterlek zorgde ervoor dat zijn achterbanden nat werden, en om verdere problemen te voorkomen moest hij zijn auto stilzetten.

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Wat is Mercedes van plan?

Russell baalde als een stekker, en Mercedes had geen andere keuze dan het wisselen van zijn motor. Hij heeft nu de beschikking gekregen over zijn vierde en laatste power unit voordat hij een straf krijgt. Volgens The Race gaat Mercedes kijken of ze de kapotte motor kunnen repareren. Als dit lukt, dan kunnen ze een gridstraf later in het seizoen voorkomen. De motor die kapot ging zat sinds de Oostenrijkse Grand Prix in de auto van Russell, en beschikte over verschillende verbeteringen op het gebied van de betrouwbaarheid.

Hangt er een straf in de lucht?

Als Mercedes de motor weet te repareren, dan scheelt dat ze de nodige kopzorgen. Mocht er dan weer iets misgaan, dan kunnen ze die motor weer in de auto schroeven. De kans is echter groot dat Russell en zijn teamgenoot Antonelli in de tweede seizoenshelft tegen een gridstraf gaan aanlopen. Beide coureurs staan immers op vier gebruikte power units, en bij een vijfde exemplaar volgt een gridstraf. Mercedes komt dit seizoen regelmatig sterk voor de dag, maar de betrouwbaarheid blijft een probleem.

Nieuwe uitdaging

De Hongaarse Grand Prix van vandaag wordt een uitdaging, want beide coureurs starten op een lagere positie dan normaal. Russell zal als zesde starten, terwijl Antonelli door zijn gridstraf van drie plaatsen is teruggezet naar de voorlopige zevende startplek.

De Vogel is Geland

Posts: 1.130

Het zit de man die al tweevoudig wereldkampioen had kunnen zijn niet mee dit seizoen

  • 1
  • 26 jul 2026 - 11:37
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Hongarije 2026

Reacties (3)

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  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.129

    Het zit de man die al tweevoudig wereldkampioen had kunnen zijn niet mee dit seizoen

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 11:37
    • GetInThereLewis

      Posts: 1.052

      Wanneer dan? met in totaal 7 overwinning is onze beste man nooit in de top 3 geëindigd.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 13:12
  • Pietje Bell

    Posts: 35.947

    Off topic.

    Het schijnt dat vandaag de GP IN Maleisië wordt aangekondigd, maar
    de Bahrein GP zal worden genoemd!

    jackbuzza

    The Malaysian Grand Prix will be.... the Bahrain Grand Prix?

    www.instagram.com/p/DbQDGVjSxcH/


    🏁 One race. Two countries. Zero coincidence.

    Malaysia's back in F1 — but it's still called the Bahrain GP. Here's the real reason why 👀

    Uitleg: x.com/f1_naija/status/2081309518382715074

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 11:40

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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