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Russell is het helemaal zat: "Blij dat de zomerstop begint"

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Russell is het helemaal zat: "Blij dat de zomerstop begint"

George Russell is blij dat de zomerstop nu ingaat. De Britse Mercedes-coureur kende in Hongarije een belabberde race, en liep bij de start al achter de feiten aan. Russell wordt geteisterd door pech, en zocht na afloop naar antwoorden. De teleurstelling was groot bij de Mercedes-coureur.

Russell liep direct bij de start al tegen problemen aan. Zijn auto schoot in anti-stall, waardoor hij terugviel naar bijna de laatste plaats. Russell moest zich door het veld heen vechten om weer in de buurt te komen van de punten. Russells achterstand op de rest van de toppers was groot, en waar zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli weer naar het podium mocht, droop hij teleurgesteld af.

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'Zomerstop kan niet op een beter moment komen'

Russell kwam als zevende over de streep, en de teleurstelling was heel erg groot. Voor de camera van Viaplay werd hij gevraagd naar zijn pech van de afgelopen maanden: "Ik wil nu niet lachen, maar ik heb haast het gevoel dat ik wel moet lachen. Alles wat er dit seizoen is gebeurd, het is bijna komedie. Ja... De zomerstop komt waarschijnlijk op het beste moment."

Kan Russell nog wel lachen?

Zwaar teleurgesteld vroeg Russell zich daarna af wat er met Oscar Piastri was gebeurd, waarna hij zich weer richtte op het interview. Als er wordt gesteld dat hij zich snel weer wist te herstellen, haalt Russell zijn schouders op. Hij ziet het zelf iets anders: "Het team zei tegen me dat de pace net zo snel was als die van de anderen, maar wat dat precies betekende, weet ik niet. Ik heb het gevoel dat ik voor het podium had kunnen vechten. De eerste ronde was natuurlijk heel erg belangrijk geweest, maar ik probeer wel wat positieve punten mee te nemen."

Russell legt uit wat het goede gevoel was: "De pace was goed, maar de laatste drie races waren zeker heel erg lastig voor mij. Er waren vanzelfsprekend wat problemen, maar ik bid dat de tweede helft van het jaar iets beter kan verlopen."

Dale U

Posts: 2.001

Wat de Boekhouder heeft bij MB, heeft Oscar bij McLaren.......

  • 2
  • 26 jul 2026 - 18:25
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Hongarije 2026

Reacties (4)

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  • Dale U

    Posts: 2.001

    Wat de Boekhouder heeft bij MB, heeft Oscar bij McLaren.......

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 18:25
  • TylaHunter

    Posts: 10.838

    Als het altijd jouw kant van de garage is... is het niet echt af te schuiven op "badluck"

    Nu heeft Antonelli natuurlijk ook 2 maal pech gehad... maar volgens Russell heeft hij nu 2 weekenden geen pech gehad? (Australië en Oostenrijk)

    Dat is dus 9 vs 2 ?

    Dan doe je echt zelf ook iets anders aan de belasting van het materiaal.

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 18:36
  • schwantz34

    Posts: 42.514

    Tja, het was toch echt Sjors zelf die bij zijn gigantische poepstart start op het verkeerde knopje drukte. Is in het verleden veel goatere Mercedes coureurs dan hem ook weleens overkomen...

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 18:37
  • Larry Perkins

    Posts: 66.645

    Mercedes-coureur George Russell vertelde na zijn zevende plaats in alweer een moeilijke race:
    "Een vreselijke start is een understatement. Helaas kon ik er niets aan doen, er is iets misgegaan. Ik ben wel tevreden dat het tempo hoog lag, het team zei dat het net zo goed was als dat van de concurrentie. Een lichtpuntje, denk ik. Het ene na het andere."

    Over de oorzaak van zijn problemen aan het begin van de race:
    "Ik gaf gas en wachtte, en toen sloeg de motor ineens op hol. We weten nu nog niet wat er precies is gebeurd, maar het is weer een tegenvaller in de eerste helft van dit seizoen. Ik hoop dat het in de tweede helft rustiger wordt. Ik blijf positief, want ik ben de afgelopen tijd erg teleurgesteld geweest over alles wat er in de eerste helft van het jaar is gebeurd. Op een gegeven moment moet je jezelf herpakken en accepteren dat er veel dingen zijn waar je geen controle over hebt en die tegen je kunnen werken. Ik ben niet blij met hoe het is gegaan, maar ik blijf positief en ga door." (BeeBeeCee, automatische vertaling uit het Engels)

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 18:37

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
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Williams
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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