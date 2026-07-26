George Russell is blij dat de zomerstop nu ingaat. De Britse Mercedes-coureur kende in Hongarije een belabberde race, en liep bij de start al achter de feiten aan. Russell wordt geteisterd door pech, en zocht na afloop naar antwoorden. De teleurstelling was groot bij de Mercedes-coureur.

Russell liep direct bij de start al tegen problemen aan. Zijn auto schoot in anti-stall, waardoor hij terugviel naar bijna de laatste plaats. Russell moest zich door het veld heen vechten om weer in de buurt te komen van de punten. Russells achterstand op de rest van de toppers was groot, en waar zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli weer naar het podium mocht, droop hij teleurgesteld af.

'Zomerstop kan niet op een beter moment komen'

Russell kwam als zevende over de streep, en de teleurstelling was heel erg groot. Voor de camera van Viaplay werd hij gevraagd naar zijn pech van de afgelopen maanden: "Ik wil nu niet lachen, maar ik heb haast het gevoel dat ik wel moet lachen. Alles wat er dit seizoen is gebeurd, het is bijna komedie. Ja... De zomerstop komt waarschijnlijk op het beste moment."

Kan Russell nog wel lachen?

Zwaar teleurgesteld vroeg Russell zich daarna af wat er met Oscar Piastri was gebeurd, waarna hij zich weer richtte op het interview. Als er wordt gesteld dat hij zich snel weer wist te herstellen, haalt Russell zijn schouders op. Hij ziet het zelf iets anders: "Het team zei tegen me dat de pace net zo snel was als die van de anderen, maar wat dat precies betekende, weet ik niet. Ik heb het gevoel dat ik voor het podium had kunnen vechten. De eerste ronde was natuurlijk heel erg belangrijk geweest, maar ik probeer wel wat positieve punten mee te nemen."

Russell legt uit wat het goede gevoel was: "De pace was goed, maar de laatste drie races waren zeker heel erg lastig voor mij. Er waren vanzelfsprekend wat problemen, maar ik bid dat de tweede helft van het jaar iets beter kan verlopen."