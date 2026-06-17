Lewis Hamilton heeft met zijn eerste Grand Prix-zege voor Ferrari in Barcelona niet alleen een sportieve mijlpaal bereikt, maar ook indruk gemaakt op voormalig teamgenoot Nico Rosberg. De wereldkampioen van 2016 spreekt van een "legendarisch moment" en ziet hoe de Brit zich na een moeizaam eerste seizoen in het rood opnieuw richting de absolute top heeft geknokt.

Hamilton verraste vorig jaar vriend en vijand met zijn overstap van Mercedes naar Ferrari, maar zijn eerste campagne bij de Italiaanse renstal verliep bijzonder moeizaam. Op een sprintzege in China na bleef een podiumplaats in een Grand Prix uit en worstelde de zevenvoudig wereldkampioen met de SF-25. Na een winter vol aanpassingen en een reeks updates lijkt de ommekeer er nu echter te zijn.

Rosberg vol lof na eerste Ferrari-zege van Hamilton

Na podiumplaatsen in Monaco en Canada zette Hamilton zijn opmars voort in Barcelona. De Brit reed een indrukwekkende kwalificatie, startte vanaf de eerste startrij en wist dankzij een agressieve driestopper de Mercedes-coureurs af te troeven.

Rosberg, die Hamilton jarenlang als teamgenoot had bij Mercedes, genoot zichtbaar van het moment. "We hebben iets bijzonders meegemaakt. Dit is een historisch moment voor de Formule 1 én voor Lewis zelf", vertelde de Duitser aan F1.com. "Iedereen in de paddock waardeert wat hier gebeurd is. Na zo'n moeilijke start bij Ferrari is het indrukwekkend om te zien hoe hij zich heeft herpakt en opnieuw zijn topniveau haalt."

De voormalig wereldkampioen hoopt dat Hamilton de lijn kan doortrekken. "Iedereen wil nu zien dat hij de strijd aangaat met Mercedes. De Ferrari is snel genoeg, dus het wordt interessant om te zien wat er nog mogelijk is."

Hamilton ruikt titelkansen, Ferrari vindt momentum

De overwinning in Barcelona kwam op een cruciaal moment in de titelstrijd. Hamilton begon het weekend nog met een achterstand van 66 punten op WK-leider Kimi Antonelli, maar zag dat verschil dankzij zijn zege en de uitvalbeurt van de Italiaan slinken tot 41 punten.

Rosberg twijfelt er dan ook niet aan dat Hamilton en Ferrari mogen dromen van meer. "Ze kunnen meedoen om de titel, absoluut. Sterker nog: ze moeten daarin geloven."

Volgens de Duitser werkt momenteel alles in het voordeel van Hamilton. "Succes zorgt voor vertrouwen. Je raakt meer gemotiveerd, werkt harder en krijgt energie van de resultaten. Dat zie je nu gebeuren bij Ferrari. De updates slaan aan, Lewis zit mentaal op een heel goede plek en alles lijkt op zijn plaats te vallen."

Rosberg wees daarbij op het omvangrijke updatepakket waarmee Ferrari naar Barcelona afreisde. "Ze hebben op acht verschillende onderdelen van de wagen verbeteringen doorgevoerd en dat lijkt meteen zijn vruchten af te werpen. Bovendien presteert Hamilton momenteel beter dan teamgenoot Charles Leclerc. Als alles samenkomt zoals nu, kun je races winnen."