Charles Leclerc heeft een vreemde situatie gespot bij het team van Ferrari. Volgens de Monegask heeft zijn team het zwaar op circuits waar ze hoge verwachtingen van hadden, terwijl ze dan weer onder niveau presteren op circuits waar ze wél veel van verwachtten.

Het team van Ferrari heeft een aardige eerste seizoenshelft achter de rug. Ze hebben het gat met koploper Mercedes aardig weten te verkleinen, en ze wisten al twee Grands Prix te winnen. Lewis Hamilton ging er met de zege vandoor op het circuit van Barcelona, terwijl Leclerc tot zijn eigen verbazing wist toe te slaan in de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone.

Wat heeft Leclerc gezien bij Ferrari?

In Hongarije liep het afgelopen weekend niet zoals Leclerc had gehoopt, en daar maakt hij ook geen geheim van. Balend stelde hij bij de internationale media dat het een teleurstellend weekend was: "Wat mij na de afgelopen drie races vooral opvalt, is dat we in twee races waarvan we vooraf dachten dat die lastig zouden worden, als eerste en tweede zijn gefinisht. En juist tijdens het raceweekend waarvan we dachten dat het circuit goed bij ons zou passen, werden we vierde en vijfde. Er zit dus duidelijk een patroon in dat we moeten begrijpen."

Wat is er precies aan de hand?

Volgens Leclerc heeft dit ook niet te maken met het onderscheid tussen de coureurs. De Monegask stelt dat het vooral aan Ferrari ligt, en hij wil dat ze op onderzoek uitgaan: "Het is bovendien niet zo dat één auto het goed doet, omdat één van de coureurs iets uitzonderlijks uit de auto weet te halen. Beide auto's lijken dezelfde tendens te hebben. Ze presteren sterk op circuits waar we vooraf weinig van verwachtten en ze hadden juist moeite op circuits waarvan we eigenlijk dachten dat ze ons goed zouden liggen. Dat is echt iets wat we nu moeten gaan onderzoeken."