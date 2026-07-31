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Leclerc spot vreemde situatie bij Ferrari

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Leclerc spot vreemde situatie bij Ferrari

Charles Leclerc heeft een vreemde situatie gespot bij het team van Ferrari. Volgens de Monegask heeft zijn team het zwaar op circuits waar ze hoge verwachtingen van hadden, terwijl ze dan weer onder niveau presteren op circuits waar ze wél veel van verwachtten.

Het team van Ferrari heeft een aardige eerste seizoenshelft achter de rug. Ze hebben het gat met koploper Mercedes aardig weten te verkleinen, en ze wisten al twee Grands Prix te winnen. Lewis Hamilton ging er met de zege vandoor op het circuit van Barcelona, terwijl Leclerc tot zijn eigen verbazing wist toe te slaan in de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone.

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Wat heeft Leclerc gezien bij Ferrari?

In Hongarije liep het afgelopen weekend niet zoals Leclerc had gehoopt, en daar maakt hij ook geen geheim van. Balend stelde hij bij de internationale media dat het een teleurstellend weekend was: "Wat mij na de afgelopen drie races vooral opvalt, is dat we in twee races waarvan we vooraf dachten dat die lastig zouden worden, als eerste en tweede zijn gefinisht. En juist tijdens het raceweekend waarvan we dachten dat het circuit goed bij ons zou passen, werden we vierde en vijfde. Er zit dus duidelijk een patroon in dat we moeten begrijpen."

Wat is er precies aan de hand?

Volgens Leclerc heeft dit ook niet te maken met het onderscheid tussen de coureurs. De Monegask stelt dat het vooral aan Ferrari ligt, en hij wil dat ze op onderzoek uitgaan: "Het is bovendien niet zo dat één auto het goed doet, omdat één van de coureurs iets uitzonderlijks uit de auto weet te halen. Beide auto's lijken dezelfde tendens te hebben. Ze presteren sterk op circuits waar we vooraf weinig van verwachtten en ze hadden juist moeite op circuits waarvan we eigenlijk dachten dat ze ons goed zouden liggen. Dat is echt iets wat we nu moeten gaan onderzoeken."

Need5Speed

Posts: 4.200

"Volgens de Monegask heeft zijn team het zwaar op circuits waar ze hoge verwachtingen van hadden, terwijl ze dan weer onder niveau presteren op circuits waar ze wél veel van verwachtten."
En het zou me niet verbazen als ze het slecht doen op circuits waar ze hadden verwacht goed te zijn.

Hoe ze... [Lees verder]

  • 2
  • 31 jul 2026 - 15:51
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari

Reacties (12)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.200

    "Volgens de Monegask heeft zijn team het zwaar op circuits waar ze hoge verwachtingen van hadden, terwijl ze dan weer onder niveau presteren op circuits waar ze wél veel van verwachtten."
    En het zou me niet verbazen als ze het slecht doen op circuits waar ze hadden verwacht goed te zijn.

    Hoe ze het doen op circuits waar ze weinig van verwachten blijft een goed bewaard geheim.

    • + 2
    • 31 jul 2026 - 15:51
    • Need5Speed

      Posts: 4.200

      Het mysterie wordt een paar alinea's later wel opgelost gelukkig.

      • + 1
      • 31 jul 2026 - 15:53
    • Quovadis

      Posts: 293

      hahaha, ik dacht precies hetzelfde

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 15:54
    • Need5Speed

      Posts: 4.200

      Het is een vreemde situatie ;-)

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 16:03
    • Larry Perkins

      Posts: 66.771

      Altijd de laatste alinea('s) lezen en aanhouden, daar staat de quote(s) waar het om draait...

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 16:49
    • snailer

      Posts: 34.066

      Die Leclerc kan toch een partij slecht Nederlands.

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 18:54
  • mr.Monza

    Posts: 10.190

    Hongarije hoeft geen vraagteken voor hem te zijn, achtervleugel geprepareerd voor de bochten, teveel drag op de rechte stukken, daardoor vrijwel geen kans om in te halen.

    • + 2
    • 31 jul 2026 - 16:03
    • snailer

      Posts: 34.066

      Als ze deze keuze bewust maakten, ik ga er van uit dat ze beter weten dan ons wat het betekent om veel downforce te stekken, dan vermoed ik dat ze verwa heten pole te rijden.

      Dan klopt wat leclerc zei. In ieder geval gold het voor Hongarije. Daar waar we verwachten het goed te doen valt het tegen.

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 18:57
  • koppie toe

    Posts: 5.512

    Moeten we na de eerste alinea nog verder lezen?

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 16:03
    • Larry Perkins

      Posts: 66.771

      Zie de tip van @Larry hierboven...

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 16:51
    • koppie toe

      Posts: 5.512

      Ik had verderop niet een beter gevoel over wat ik als eerste las.
      Normaal krijg je dezelfde inleiding of als eindschot iemands achterstand in de stand.
      Toch voortaan het middelste stuk alleen, als ik het niet al ergens anders tegen gekomen ben. ;)

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 17:03
  • Larry Perkins

    Posts: 66.771

    Op de Hungaroring had Lewis ook last van de Max-factor...

    • + 1
    • 31 jul 2026 - 16:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.798
  • Podiums 54
  • Grand Prix 183
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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