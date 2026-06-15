Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft een groot updatepakket aangekondigd voor de Grand Prix van Oostenrijk. In Barcelona liep Red Bull afgelopen weekend achter de feiten aan, en werd duidelijk dat er snel iets moet veranderen. In Spielberg kunnen Max Verstappen en Isack Hadjar dus rekenen op nieuwe onderdelen.

Red Bull kon op het circuit van Barcelona het tempo van de koplopers niet bijhouden. Verstappen reed rond in niemandsland, en schoof door problemen van anderen op naar de vierde plaats. Red Bull had slechts een klein aantal nieuwe onderdelen meegenomen naar Barcelona, terwijl concurrent Ferrari voor een groot updatepakket had gekozen. Dit had direct effect, want Lewis Hamilton schreef de race op zijn naam.

Wat gaat Red Bull doen?

Na afloop van de race sprak Red Bull-teambaas Laurent Mekies met de internationale media over de updates: "Alleen de rondetijden zullen hier antwoorden geven. Het seizoen laat prestatieschommelingen zien afhankelijk van wanneer bepaalde teams wel of geen updates meebrengen."

Red Bull zit niet stil, en Mekies kondigt belangrijk nieuws aan: "Ons volgende grote pakket komt natuurlijk in Oostenrijk, maar de rondetijden moeten aantonen hoe goed dat pakket is. Iedereen op de fabriek in Milton Keynes heeft heel erg hard gewerkt aan dat pakket, maar het lijdt geen twijfel dat het Oostenrijkse pakket alleen niet genoeg zal zijn."

Auto op dieet

Red Bull moet blijven doorwerken om de aansluiting te kunnen vinden bij de top: "We weten dat we verdere stappen nodig hebben, maar wat belangrijk is, is dat we op dit traject blijven waarop we sinds Japan het gat naar de kop dichten en dat we niet meer over een achterstand van vier tienden praten, maar hopelijk wordt het wat minder. Dat is ons plan voor Oostenrijk, en dan weten we de auto ook weer wat lichter te maken."

Als er wordt gegrapt dat ze in Oostenrijk van de lokale lekkernijen af moeten blijven om in gevecht te blijven, verschijnt er een kleine glimlach op het gezicht van Mekies: "Het Oostenrijkse eten is heel erg goed, maar het plan is wel om de auto wat minder te laten eten en hem verder op dieet te zetten."

De stand van zaken

Verstappen staat na de Grand Prix van Barcelona nog altijd op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 55 WK-punten achter zijn naam. Zijn teamgenoot Isack Hadjar kende een slechte start van de race in Barcelona, maar kwam uiteindelijk als zesde over de streep. Hij staat nu op de negende plaats in het kampioenschap met 34 punten.