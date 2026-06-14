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FIA-stewards delen alsnog tijdstraf uit aan Antonelli

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FIA-stewards delen alsnog tijdstraf uit aan Antonelli

Andrea Kimi Antonelli heeft na afloop van de voor hem teleurstellend geëindigde Grand Prix van Barcelona een tijdstraf ontvangen. De Italiaanse Mercedes-coureur ontving na afloop van de race nog een tijdstraf, maar dat levert hem geen problemen op voor de aankomende race.

Antonelli reed met het mes tussen de tanden in de slotfase van de Grand Prix van Barcelona. Hij opende de aanval op zijn Mercedes-teamgenoot George Russell, maar was al gewaarschuwd voor het te vaak overschrijden van de track limits. Vlak nadat hij Russell had ingehaald gaf zijn Mercedes-bolide de geest, en moest Antonelli opgeven. Balend stapte hij uit zijn auto, en na de race werd duidelijk dat hij zich moest melden bij de stewards. Hij was namelijk te vaak over de track limits gegaan.

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Wat is er aan de hand?

De stewards stellen dat Antonelli vier keer over de limiet is gegaan, maar dat hij hier geen zwart/witte vlag voor te zien kreeg toen hij drie keer te ver ging. Dit is normaal gesproken wel het protocol, maar bij Antonelli was het zo dat hij werd gewaarschuwd door het team. Daarnaast werd de vlag pas aan Antonelli getoond toen hij vier keer over de lijn was gegaan.

Dat betekent echter niet dat de stewards nu coulant zijn, want Antonelli heeft na afloop van de Grand Prix alsnog een tijdstraf van vijf seconden gekregen. Dit zorgde even voor de nodige twijfel bij de fans, want Antonelli had de race niet uitgereden. Als een coureur de race niet uitrijdt, en alsnog een tijdstraf krijgt, wordt de straf meestal omgezet naar een gridstraf voor de volgende race.

Waarom Antonelli zich geen zorgen hoeft te maken

In het geval van Antonelli zal dit niet gebeuren. Antonelli heeft namelijk meer dan negentig procent van de totale race-afstand afgelegd, en is daarmee officieel geklasseerd. De tijdstraf is dus alsnog bij zijn eindtijd opgeteld, en daarmee zijn de gevolgen klein. Er komt dan ook geen gridstraf, en hij verschijnt over twee weken met een schone lei aan de start van de Grand Prix van Oostenrijk.

Larry Perkins

Posts: 65.772

Een gridpenalty zou ok pas in 2027 kunnen, want volgens de kalender zit het seizoen er op...

  • 4
  • 14 jun 2026 - 20:59
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (8)

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  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.457

    Lol

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 20:25
    • Larry Perkins

      Posts: 65.772

      Een gridpenalty zou ok pas in 2027 kunnen, want volgens de kalender zit het seizoen er op...

      • + 4
      • 14 jun 2026 - 20:59
  • NicoS

    Posts: 20.849

    Die komt hard aan…..;)

    • + 1
    • 14 jun 2026 - 20:39
    • schwantz34

      Posts: 42.188

      Dit voelde voor Kimi aan alsof er voor de 2e Geepee op rij weer één of andere koekwaus zijn handdoek had gejat...

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 21:00
  • Larry Perkins

    Posts: 65.772

    Gluiperige George is nu op de achtergrond aan het onderzoeken of hij stiekem een protest in kan dienen om Kimi zo alsnog een gridpenalty aan te smeren...

    • + 1
    • 14 jun 2026 - 20:57
  • monzaron

    Posts: 1.034

    Wat een vreselijke straf 🤣🤣 de FIA ten top 🤣

    • + 1
    • 14 jun 2026 - 21:03
  • hupholland

    Posts: 9.991

    dit soort straffen zouden nooit mee moeten kunnen gaan naar een volgende wedstrijd. Dan schiet je gewoon je doel voorbij, prima dat er tijdens de wedstrijd grenzen zijn, maar meer dan dat moet het ook niet zijn.

    • + 1
    • 14 jun 2026 - 21:13
  • Pietje Bell

    Posts: 35.311

    Andrew Benson
    @andrewbensonf1
    ·
    23 m
    Mercedes ask for right of review of decision to overturn Pierre Gasly's
    Monaco Grand Prix penalty - BBC Sport

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 21:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
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Williams
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Audi
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10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 30
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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