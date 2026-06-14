Andrea Kimi Antonelli heeft na afloop van de voor hem teleurstellend geëindigde Grand Prix van Barcelona een tijdstraf ontvangen. De Italiaanse Mercedes-coureur ontving na afloop van de race nog een tijdstraf, maar dat levert hem geen problemen op voor de aankomende race.

Antonelli reed met het mes tussen de tanden in de slotfase van de Grand Prix van Barcelona. Hij opende de aanval op zijn Mercedes-teamgenoot George Russell, maar was al gewaarschuwd voor het te vaak overschrijden van de track limits. Vlak nadat hij Russell had ingehaald gaf zijn Mercedes-bolide de geest, en moest Antonelli opgeven. Balend stapte hij uit zijn auto, en na de race werd duidelijk dat hij zich moest melden bij de stewards. Hij was namelijk te vaak over de track limits gegaan.

Wat is er aan de hand?

De stewards stellen dat Antonelli vier keer over de limiet is gegaan, maar dat hij hier geen zwart/witte vlag voor te zien kreeg toen hij drie keer te ver ging. Dit is normaal gesproken wel het protocol, maar bij Antonelli was het zo dat hij werd gewaarschuwd door het team. Daarnaast werd de vlag pas aan Antonelli getoond toen hij vier keer over de lijn was gegaan.

Dat betekent echter niet dat de stewards nu coulant zijn, want Antonelli heeft na afloop van de Grand Prix alsnog een tijdstraf van vijf seconden gekregen. Dit zorgde even voor de nodige twijfel bij de fans, want Antonelli had de race niet uitgereden. Als een coureur de race niet uitrijdt, en alsnog een tijdstraf krijgt, wordt de straf meestal omgezet naar een gridstraf voor de volgende race.

Waarom Antonelli zich geen zorgen hoeft te maken

In het geval van Antonelli zal dit niet gebeuren. Antonelli heeft namelijk meer dan negentig procent van de totale race-afstand afgelegd, en is daarmee officieel geklasseerd. De tijdstraf is dus alsnog bij zijn eindtijd opgeteld, en daarmee zijn de gevolgen klein. Er komt dan ook geen gridstraf, en hij verschijnt over twee weken met een schone lei aan de start van de Grand Prix van Oostenrijk.