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MotoGP-legende kiest Verstappen als zijn favoriet

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MotoGP-legende kiest Verstappen als zijn favoriet

MotoGP-legende Marc Marquez is enorm onder de indruk van de prestaties van Max Verstappen. De Spanjaard was op vrijdag te gast in de Formule 1-paddock, waar hij vanzelfsprekend werd gevraagd naar wie zijn favoriet is. Hij keek verder dan alleen zijn landgenoten, en kwam superlatieven te kort voor Verstappen.

Verstappen is dit jaar bezig met een opvallend lastig seizoen in de Formule 1. Zijn team Red Bull is niet in staat om de concurrentie overal bij te houden, en daarnaast kampen ze ook met ingrijpende problemen met de auto. Verstappen kon zijn frustratie in de afgelopen weken niet altijd verbergen, maar zijn concurrenten hebben nog altijd veel respect voor hem. Niemand lijkt hem te willen uitsluiten, en hij wordt regelmatig overladen met complimenten.

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Wie is zijn favoriet?

Ook MotoGP-legende Marc Marquez is onder de indruk van Verstappen. In de paddock in Barcelona werd hij door DAZN gevraagd naar zijn favorieten, en hij kwam met een opvallend antwoord: "Kijk, ik zou graag Fernando Alonso zeggen, want wat hij heeft gedaan voor de sport in Spanje is indrukwekkend."

"Ik heb ook veel momenten doorgebracht met Carlos Sainz. Hij heeft zeker geen tekort aan talent, maar dit is een wereld waar het niet afhangt van alleen de atleet, of de coureur in dit geval. Het hangt zeker een beetje van hen af, maar je hebt ook de auto of de motor. Er zit een hele infrastructuur achter waar je rekening mee moet houden."

Wie hij het meest bewonderd

Marquez moet echter toegeven dat er één coureur is die hij boven Alonso en Sainz verkiest: "Degene die ik echt het meest bewonder, vanwege zijn doorzettingsvermogen en wat hij op de baan laat zien, is Max Verstappen. Ik vind hem echt een beest. Ik ben een soort van met hem opgegroeid, omdat we echt van dezelfde generatie zijn. Ik weet nog dat ik als kind naar Fernando keek, maar nu identificeer ik me met de generatie van Verstappen."

Marquez is net als Verstappen een Red Bull-atleet, en hij heeft de Nederlandse viervoudig wereldkampioen dan ook een aantal keren ontmoet. Daarnaast testte Marquez in 2018 al eens met een Formule 1-bolide van het toenmalige Toro Rosso.

schwantz34

Posts: 42.205

See you in 2 weeks at the Dutch TT Marc, you can make your Spanish borst fast wet for that!

  • 1
  • 16 jun 2026 - 18:48
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 881

    Even checken wie er vandaag een legende is: oké deze keer mee eens, veder het artikel niet gelezen want who cares

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 18:30
  • schwantz34

    Posts: 42.205

    See you in 2 weeks at the Dutch TT Marc, you can make your Spanish borst fast wet for that!

    • + 1
    • 16 jun 2026 - 18:48
    • Larry Perkins

      Posts: 65.813

      Nos vemos en 2 semanas en el Dutch TT Marc, ¡puedes hacer que tu borst español se moje rápido para eso!

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 18:53
  • markos

    Posts: 1.041

    Toch nog een toffe peer geworden, die Marquez 😁

    Vergeleken met Alonso zijn Max en Marc inderdaad van dezelfde generatie, maar Marquez is wel 4,5 jaar ouder. In de racewereld wel een generatie ouder.

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 19:36

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WK standen 2026

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Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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