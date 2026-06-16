MotoGP-legende Marc Marquez is enorm onder de indruk van de prestaties van Max Verstappen. De Spanjaard was op vrijdag te gast in de Formule 1-paddock, waar hij vanzelfsprekend werd gevraagd naar wie zijn favoriet is. Hij keek verder dan alleen zijn landgenoten, en kwam superlatieven te kort voor Verstappen.

Verstappen is dit jaar bezig met een opvallend lastig seizoen in de Formule 1. Zijn team Red Bull is niet in staat om de concurrentie overal bij te houden, en daarnaast kampen ze ook met ingrijpende problemen met de auto. Verstappen kon zijn frustratie in de afgelopen weken niet altijd verbergen, maar zijn concurrenten hebben nog altijd veel respect voor hem. Niemand lijkt hem te willen uitsluiten, en hij wordt regelmatig overladen met complimenten.

Wie is zijn favoriet?

Ook MotoGP-legende Marc Marquez is onder de indruk van Verstappen. In de paddock in Barcelona werd hij door DAZN gevraagd naar zijn favorieten, en hij kwam met een opvallend antwoord: "Kijk, ik zou graag Fernando Alonso zeggen, want wat hij heeft gedaan voor de sport in Spanje is indrukwekkend."

"Ik heb ook veel momenten doorgebracht met Carlos Sainz. Hij heeft zeker geen tekort aan talent, maar dit is een wereld waar het niet afhangt van alleen de atleet, of de coureur in dit geval. Het hangt zeker een beetje van hen af, maar je hebt ook de auto of de motor. Er zit een hele infrastructuur achter waar je rekening mee moet houden."

Wie hij het meest bewonderd

Marquez moet echter toegeven dat er één coureur is die hij boven Alonso en Sainz verkiest: "Degene die ik echt het meest bewonder, vanwege zijn doorzettingsvermogen en wat hij op de baan laat zien, is Max Verstappen. Ik vind hem echt een beest. Ik ben een soort van met hem opgegroeid, omdat we echt van dezelfde generatie zijn. Ik weet nog dat ik als kind naar Fernando keek, maar nu identificeer ik me met de generatie van Verstappen."

Marquez is net als Verstappen een Red Bull-atleet, en hij heeft de Nederlandse viervoudig wereldkampioen dan ook een aantal keren ontmoet. Daarnaast testte Marquez in 2018 al eens met een Formule 1-bolide van het toenmalige Toro Rosso.