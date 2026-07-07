FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft laten doorschemeren dat ze denken aan het terugbrengen van het bijtanken in de Formule 1. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de nieuwe motorregels, en Ben Sulayem heeft allerlei wilde plannen. Het bijtanken ziet hij wel zitten.

In de Formule 1 gelden sinds dit jaar nieuwe motorregels. Bij deze nieuwe regels spelen de elektrische componenten een grotere rol, en dat zorgt voor frustratie bij de coureurs. Ze zijn niet in staat om vol te pushen, en ze moeten zich meer bezig houden met het energiemanagement. FIA-president Mohammed Ben Sulayem hoopt snel nieuwe motorregels te kunnen doorvoeren, en hintte eerder op het terugbrengen van de V8-motoren. Dit gebeurt waarschijnlijk in 2031.

Wat is Ben Sulayem van plan?

Ben Sulayem wil echter nog meer veranderingen doorvoeren. De FIA-president barst van de ideeën en daar doet hij ook niet geheimzinnig over. In Silverstone deed hij een boekje open over de zaak in gesprek met onder meer persbureau Reuters: "Het bijtanken is iets wat we nu aan het bekijken zijn. Het is ook geen punt van zorg als je het op de juiste manier aanpakt. Dus we zijn dit aan het bekijken. Maar er is nog geen knoop doorgehakt."

Ben Sulayem heeft wilde ideeën, en denkt dat het op een bepaalde manier wel zou kunnen werken. Hij gaat enthousiast verder met zijn verhaal: "We denken dan aan bijtanken met duurzame brandstof in combinatie met de elektrificatie die we nu hebben. We kunnen misschien denken aan een elektrificatie die verdergaat dan tien procent. We staan er allemaal nog helemaal voor open."

Veel incidenten

Het bijtanken in de Formule 1 werd na 2009 afgeschaft. In dat jaar vonden er ook weer incidenten plaats met het tanken in de pitlane, want toenmalig Ferrari-coureur Kimi Räikkönen kreeg een soort steekvlam in zijn gezicht nadat Heikki Kovalainen in Brazilië de tankslang had meegetrokken. In het verleden vonden er meerdere incidenten plaats bij het bijtanken, waarvan het incident met Jos Verstappen in Duitsland in 1994 bij veel mensen door het hoofd schiet.