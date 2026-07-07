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FIA-president wil bijtanken terugbrengen in de Formule 1

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FIA-president wil bijtanken terugbrengen in de Formule 1

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft laten doorschemeren dat ze denken aan het terugbrengen van het bijtanken in de Formule 1. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de nieuwe motorregels, en Ben Sulayem heeft allerlei wilde plannen. Het bijtanken ziet hij wel zitten.

In de Formule 1 gelden sinds dit jaar nieuwe motorregels. Bij deze nieuwe regels spelen de elektrische componenten een grotere rol, en dat zorgt voor frustratie bij de coureurs. Ze zijn niet in staat om vol te pushen, en ze moeten zich meer bezig houden met het energiemanagement. FIA-president Mohammed Ben Sulayem hoopt snel nieuwe motorregels te kunnen doorvoeren, en hintte eerder op het terugbrengen van de V8-motoren. Dit gebeurt waarschijnlijk in 2031.

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Wat is Ben Sulayem van plan?

Ben Sulayem wil echter nog meer veranderingen doorvoeren. De FIA-president barst van de ideeën en daar doet hij ook niet geheimzinnig over. In Silverstone deed hij een boekje open over de zaak in gesprek met onder meer persbureau Reuters: "Het bijtanken is iets wat we nu aan het bekijken zijn. Het is ook geen punt van zorg als je het op de juiste manier aanpakt. Dus we zijn dit aan het bekijken. Maar er is nog geen knoop doorgehakt."

Ben Sulayem heeft wilde ideeën, en denkt dat het op een bepaalde manier wel zou kunnen werken. Hij gaat enthousiast verder met zijn verhaal: "We denken dan aan bijtanken met duurzame brandstof in combinatie met de elektrificatie die we nu hebben. We kunnen misschien denken aan een elektrificatie die verdergaat dan tien procent. We staan er allemaal nog helemaal voor open."

Veel incidenten

Het bijtanken in de Formule 1 werd na 2009 afgeschaft. In dat jaar vonden er ook weer incidenten plaats met het tanken in de pitlane, want toenmalig Ferrari-coureur Kimi Räikkönen kreeg een soort steekvlam in zijn gezicht nadat Heikki Kovalainen in Brazilië de tankslang had meegetrokken. In het verleden vonden er meerdere incidenten plaats bij het bijtanken, waarvan het incident met Jos Verstappen in Duitsland in 1994 bij veel mensen door het hoofd schiet.

franks

Posts: 30

Gelijk invoeren, dan wordt het meer sprinten en 100% uit je auto halen. Niets sparen en saven.

  • 8
  • 7 jul 2026 - 18:18
F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem

Reacties (23)

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  • Kennie

    Posts: 2.738

    Ik was altijd van bijtanken terug in de F1, maar het hoeft niet per se van mij. Pit stops zijn nu echt ook momenten waarop een team kan shinen en soms een winst kunnen pakken of iets kunnen verliezen waardoor het meer een teamsport wordt. Met bijtanken heb je natuurlijk wel weer een strategie element erbij, maar wordt de pole position weer min of meer een keuze. Vroeger was het altijd zo dat het team de auto na de quali niet meer terug kreeg en je dus moest starten met de auto van de quali. Meer geluid zou ik wel mooi vinden, het is om te bezoeken niet meer nodig om oordopjes in te doen op de tribunes. Ben benieuwd of Ben het er doorkrijgt en of hij er nog zit na de verkiezingen...

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 18:17
    • Kennie

      Posts: 2.738

      lekker handig, die verkiezingen zijn net geweest, afgelopen december ...

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 18:18
    • snailer

      Posts: 33.802

      In de periode van het tanken werd er amper ingehaald. De strategieen liepen zo ver uiteen dat men amper een zelfde hoeveelheid brandstof had.

      Kijk 2007 terug en je weet dat tanken de meest foute beslissing ooit is in F1 dat is nog erger dan de huideige hybride formule.

      in 2007 zijn 2 inhaalacties geweest over een heel seizoen tussen de top 4.

      NIET DOEN!

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 22:00
  • franks

    Posts: 30

    Gelijk invoeren, dan wordt het meer sprinten en 100% uit je auto halen. Niets sparen en saven.

    • + 8
    • 7 jul 2026 - 18:18
    • elflitso

      Posts: 1.941

      Komt er dan ook een snellader voor de batterij bij te staan.....

      • + 3
      • 7 jul 2026 - 20:01
    • Need5Speed

      Posts: 4.059

      Het gaat de laatste jaren niet om brandstof sparen maar om het managen van de batterij.
      Ze gebruiken sowieso minder benzine dan vroeger dus het is helemaal niet nodig.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 20:05
    • snailer

      Posts: 33.802

      Met tanken wordt het allemaal managen naar de volgende stop toe. Er werd meestal NIET vol geracet.

      Iedeeen staart zich blind op die ene race van Schumacher waar hij 4 stops deed. Maar per saldo is er geen enkel gevecht op de baan geweest.

      Zoals hoerboven al benoemd (eerste draaidje)

      In 2007 zijn er twee inhaalacties geweest over een heel seizoen tussen de top 4 rijders. En ook de 2 rijders daarachter werden amper ingehaald door de top 4.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 22:02
  • F1 bekijker

    Posts: 439

    Een brandende Jos?

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 18:32
  • The Wolf

    Posts: 1.190

    Doen!

    • + 4
    • 7 jul 2026 - 18:32
  • Tra893SDk

    Posts: 137

    Zeker in tijden dat ze de kosten terug proberen te brengen en de veiligheid steeds hoger in het vaandel staat, slaat het nergens op om het tanken terug te brengen. Deze installaties kosten enorm veel geld qua onderhoud en transport.

    Daarnaast zijn de auto's al jaren te zuinig om tanken interessant te maken. Of je moet ze regeltechnisch met kleinere tanks laten rondrijden. Gezien het enorme gewicht van de auto's van tegenwoordig maakt die lichtere tank ook veel minder uit en ga je daar niet dermate sneller mee dat je de hoeveelheid meegedragen brandstof zo laag mogelijk wil houden.

    • + 2
    • 7 jul 2026 - 18:38
  • MatsVerstsappen

    Posts: 236

    Zeker niet doen, daarmee vernietig je de undercut, auto's zijn sneller voor hun stop dan er na. Het was een verademing toen het eruit ging.

    • + 5
    • 7 jul 2026 - 18:45
    • da_bartman

      Posts: 6.731

      Nee zeker niet doen, de auto's gaan meer uit elkaar rijden, zitten allemaal op een andere strategie. Waarbij de kijker in het ongewisse blijft op welke strategie. De verschillende auto's zitten. Direkte duels waar twee auto's met gelijke wapens elkaar bevechten verdwijnen. Duels worden meestal op afstand van elkaar uitgevochten. Bijtanken komt de kwaliteit van het racen niet ten goede

      • + 5
      • 7 jul 2026 - 19:02
    • Larry Perkins

      Posts: 66.124

      Eens met jullie, het is weer aan maatregel waardoor directe inhaalacties op de baan zullen afnemen en de (beste) coureurs hun racecraft minder kunnen verzilveren.

      En bijtanken doen 'we' thuis op de bank wel...

      • + 3
      • 7 jul 2026 - 19:18
    • brabham-bt50

      Posts: 11.758

      @Larry, ik log hier nooit meer in, maar ooit hadden we het over HB/Boro raceteam en ik had er ooit een docu over gezien, volgens mij in npo archief oid . Maar zie nu deze, op YouTube, met jou in je jonge jaren haha ;)
      https://youtu.be/XLuJvOI-Bpk?is=4l1DbL3B_GOgrdhI
      Sowieso een leuk kanaal met veel oude beelden, van van alles.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 20:42
    • snailer

      Posts: 33.802

      Spot on da_bartman. De meest saaie races waren gedurende de tank races.

      Er zijn uitzonderingen. 1 was die bekende race van Schumacher. Maar Schumacher heeft die race niemand ingehaald op de baan.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 22:04
    • Larry Perkins

      Posts: 66.124

      Bedankt voor de tip @brabham-bt50, leuk om weer eens te zien! !

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 22:04
  • Nomar

    Posts: 895

    Als je de V8 weer wil invoeren en F1 auto's die licht zijn dan is bijtanken een must, een grotere tank om een wedstrijd uit te rijden zou de F1 wagens beduidend zwaarder maken, ik zeg weer invoeren het tanken tijdens een pitstop.

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 18:51
  • AUDI_F1

    Posts: 3.955

    Ach als we dan toch bezig zijn, stalen remmen weer terug en stuurbekrachtiging verbieden. En nog handiger, het Indycar regelement pakken en er F1 boven zetten.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 18:54
    • Larry Perkins

      Posts: 66.124

      Vleugels en windtunnels afschaffen, auto's moeten er weer als sigaren uitzien, strobalen voor bomen lantaarnpalen en vrouwen als pitspoezen...

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 19:22
  • Klus

    Posts: 2.465

    Altijd al gezegd dat ome Ben een topper is. Snel invoeren dat bijtanken. Dat geeft kleinere teams ook weer meer kansen.

    • + 3
    • 7 jul 2026 - 19:01
  • Roxas

    Posts: 62

    Diverse strategieën zorgen ook voor meer inhaalacties, meer pitstops en onvoorspelbare races.
    Niet meer rekken totdat een SC of VSC komt, maar gewoon moeten pitten omdat je geen brandstof meer hebt.

    Thuis rekenen hoeveel brandstof erin is gegaan omdat de ene langer heeft stil gestaan dan de andere.

    Ik ben al jaren voor.

    • + 2
    • 7 jul 2026 - 19:39
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.665

    Nou is het zeker dat Max stopt.

    Om de F1 liefhebber toch nog te laten kijken naar de F1 gaan ze nu van alles proberen om het toch nog wat te laten lijken.

    We hebben de V8....we gaan waarschijnlijk het bijtanken zien en nu nog de toerentallen flink omhoog.....voor het jankgevoel zeg maar.

    En dat alles om de horde aan te houden als Max er het bijltje erbij neer gooit.
    Goede vooruitzichten in ieder geval.

    • + 2
    • 7 jul 2026 - 19:47
  • Interlagos

    Posts: 942

    Weg met verplichte banden stop, en zeker niet bijtanken. Formule 1 is snel mogelijk een afstand van +/- 300 km afleggen, zonder idioten strategieën. Doen ze maar lekker bij 6 of 24 uur races. Gewoon terug naar het echte racen.

    • + 2
    • 7 jul 2026 - 19:55

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Datum
Grand Prix
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-
Spanje
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Verenigde Arabische Emiraten
  • Geb. datum 12 nov 1961 (64)
  • Geb. plaats Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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