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Ecclestone haalt uit naar Ben Sulayem: "Formule 1 gaat verkeerde kant op"

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Ecclestone haalt uit naar Ben Sulayem: "Formule 1 gaat verkeerde kant op"

Bernie Ecclestone heeft zich tijdens de Grand Prix van Oostenrijk kritisch uitgelaten over de huidige koers van de Formule 1. De voormalige grote baas van de koningsklasse vindt dat de sport onder Liberty Media te veel is veranderd en ziet het overvolle raceprogramma en de sprintraces als een verkeerde ontwikkeling. Tegelijkertijd pleit de Brit voor een terugkeer naar grotere motoren.

Ecclestone, die de commerciële rechten van de Formule 1 jarenlang beheerde voordat Liberty Media die tien jaar geleden overnam, erkent dat de Amerikaanse eigenaar de sport wereldwijd commercieel sterker heeft gemaakt. Toch ziet hij ook duidelijke keerzijden aan de manier waarop de Formule 1 zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

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Ecclestone fileert huidige Formule 1

Volgens de 95-jarige Brit is de huidige kalender simpelweg te vol geworden. "Vierentwintig races zijn veel te veel. Niet alleen voor de teams, maar ook voor de fans. Als iemand een race mist, denkt hij al snel: over twee weken is er toch weer één. Daarmee verlies je juist de waarde van een Grand Prix."

Ook de sprintraces kunnen op weinig waardering rekenen. "Ik begrijp eerlijk gezegd nog altijd niet wat het nut ervan is. Voor mij voegen ze niets toe aan een raceweekend."

Terug naar luidere motoren

Ecclestone sprak zich daarnaast uit over de toekomst van de motorreglementen. De Brit zou graag zien dat de Formule 1 terugkeert naar drieliter-motoren, ongeacht of dat uiteindelijk V8-, V10- of V12-krachtbronnen worden.

"Dat is volgens mij precies de richting die de Formule 1 op moet. Ik denk dat iedereen daar blij van wordt. Welke configuratie het uiteindelijk wordt, maakt me niet zoveel uit, maar grotere motoren zijn absoluut de juiste keuze."

Naast zijn kritiek had Ecclestone ook lovende woorden voor FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Volgens de voormalig F1-baas heeft de Emirati de autosportbond financieel weer gezond gemaakt en ziet hij weinig beslissingen waarvan hij vindt dat ze anders hadden gemoeten.

jd2000

Posts: 7.785

Bernie for president.....

  • 1
  • 29 jun 2026 - 13:42
F1 Nieuws Formule 1 F1 Bernie Ecclestone Mohammed Ben Sulayem

Reacties (3)

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  • jd2000

    Posts: 7.785

    Bernie for president.....

    • + 1
    • 29 jun 2026 - 13:42
    • Patrace

      Posts: 6.805

      Nou, eerst even lezen…
      Want hij vindt dat MBS het goed doet. En daar ben ik het hartgrondig mee oneens.

      • + 1
      • 29 jun 2026 - 13:46
    • Beri

      Posts: 6.943

      @PatRace; en ik ben het er ten volste mee eens. Sulayem schopt tegen heilige huisjes maar heeft het belang van de sport voorop staan. Terug naar V8 motoren, het gegeven dat fabrikanten de Formule 1 niet meer mogen gijzelen om motorreglementen te creëeren die enkel voor hen goed is, de te der voor een 11e team open gooien en daarmee Liberty in zijn hemd zetten, het zijn allemaal dingen die Sulayem niet beter had kunnen doen. Het zijn dingen die echt wat toevoegen. Meer nog dan wat Todt bereikt heeft in zijn termijnen.

      • + 1
      • 29 jun 2026 - 14:08

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Bernie Ecclestone -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 28 okt 1930 (95)
  • Geb. plaats Bungay, Suffolk, England, UK, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,59 m
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