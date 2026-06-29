Bernie Ecclestone heeft zich tijdens de Grand Prix van Oostenrijk kritisch uitgelaten over de huidige koers van de Formule 1. De voormalige grote baas van de koningsklasse vindt dat de sport onder Liberty Media te veel is veranderd en ziet het overvolle raceprogramma en de sprintraces als een verkeerde ontwikkeling. Tegelijkertijd pleit de Brit voor een terugkeer naar grotere motoren.

Ecclestone, die de commerciële rechten van de Formule 1 jarenlang beheerde voordat Liberty Media die tien jaar geleden overnam, erkent dat de Amerikaanse eigenaar de sport wereldwijd commercieel sterker heeft gemaakt. Toch ziet hij ook duidelijke keerzijden aan de manier waarop de Formule 1 zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Ecclestone fileert huidige Formule 1

Volgens de 95-jarige Brit is de huidige kalender simpelweg te vol geworden. "Vierentwintig races zijn veel te veel. Niet alleen voor de teams, maar ook voor de fans. Als iemand een race mist, denkt hij al snel: over twee weken is er toch weer één. Daarmee verlies je juist de waarde van een Grand Prix."

Ook de sprintraces kunnen op weinig waardering rekenen. "Ik begrijp eerlijk gezegd nog altijd niet wat het nut ervan is. Voor mij voegen ze niets toe aan een raceweekend."

Terug naar luidere motoren

Ecclestone sprak zich daarnaast uit over de toekomst van de motorreglementen. De Brit zou graag zien dat de Formule 1 terugkeert naar drieliter-motoren, ongeacht of dat uiteindelijk V8-, V10- of V12-krachtbronnen worden.

"Dat is volgens mij precies de richting die de Formule 1 op moet. Ik denk dat iedereen daar blij van wordt. Welke configuratie het uiteindelijk wordt, maakt me niet zoveel uit, maar grotere motoren zijn absoluut de juiste keuze."

Naast zijn kritiek had Ecclestone ook lovende woorden voor FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Volgens de voormalig F1-baas heeft de Emirati de autosportbond financieel weer gezond gemaakt en ziet hij weinig beslissingen waarvan hij vindt dat ze anders hadden gemoeten.