user icon
icon

FIA werkt aan plan voor onafhankelijke F1-motorleveranciers

<< Naar nieuwsoverzicht
FIA werkt aan plan voor onafhankelijke F1-motorleveranciers

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft laten doorschemeren dat ze werken aan een plan voor een onafhankelijke motorleverancier. Momenteel rijden niet-fabrieksteams met klantenmotoren, maar dat kan ze ook nadelen opleveren. Ben Sulayem wil daar graag een einde aan maken.

Het is geen geheim dat de FIA werkt aan de terugkeer van de V8-motor in de Formule 1. Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorregels in de sport, maar deze hebben nog niet het gewenste effect. De rol van de elektrische componenten lijkt te groot te zijn, en coureurs zijn meer bezig met energiemanagement dan met echt vechten. Voor de komende jaren zijn er al aanpassingen aangekondigd, maar het is geen geheim dat Ben Sulayem een stapje verder wil gaan. Hij wil de V8-motoren terugbrengen, en deze nieuwe regels zullen waarschijnlijk in 2031 ingaan.

Meer over FIA FIA opent onderzoek naar twee coureurs

FIA opent onderzoek naar twee coureurs

3 jul
 'Assen gaat in komende jaren F1-race organiseren'

'Assen gaat in komende jaren F1-race organiseren'

29 jun

Wat is Ben Sulayem van plan?

De FIA denkt aan een ingrijpende verandering van het motorreglement, die gunstig kan uitpakken voor klantenteams. Ben Sulayem legde in Silverstone aan The Race uit dat ze een onafhankelijke motorleverancier voor klantenteams willen invoeren: "Er zal dan geen controle zijn over de teams, een A-team over een B-team, dat met hun motoren rijdt."

Meer onafhankelijkheid?

De FIA-president ziet het helemaal zitten: "Als het betaalbaar is, dan zullen we voor één motor voor de B-teams kiezen, zodat niemand ze onder druk kan zetten en kan zeggen: 'Je moet op deze manier gaan stemmen, anders geven we je geen goede motor.'"

Ben Sulayem denkt dat dit plan voor meer onafhankelijkheid van de teams gaat zorgen: "Het wordt een door de FIA geselecteerde motor, die de teams kunnen gebruiken. Wij zullen dan de neutraliteit, de power en de geldzaken controleren. We kunnen het niet zomaar weggeven en zeggen doe er maar X, Y of Z mee. De prijzen kunnen gaan stijgen en weer dalen, maar aan het einde van de dag zal de FIA het controleren."

Meer motorfabrikanten?

Ben Sulayem denkt dat als de motorkosten omlaag worden gebracht, grote teams zelf krachtbronnen gaan bouwen: "McLaren heeft al gezegd dat ze dat willen doen, en dan heb je Alpine, die willen ook hun eigen motor doen. Dan heb je er al twee die dankjewel zeggen. Dan krijg je nieuwe motorfabrikanten, misschien wel meer dan we nu hebben. Dat is heel erg goed."

shakedown

Posts: 1.894

gewoon 3 liter v8. maximaal 1100 pk. gewicht terug naar 650 kilo, tanken terug en gaan met die banaan. Verder kan het earo regelement wel gelijk blijven opzich zien de auto's er niet verkeerd uit, al zou ik graag zien dat de auto's een heel stuk kleiner worden. Zegt formaat 110% van de F2.

  • 4
  • 7 jul 2026 - 11:22
F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem

Reacties (17)

Login om te reageren
  • Tazman

    Posts: 78

    Alpine is Renault toch??
    Die hebben in het V8 tijdperk best een nette motor gebouwd.
    Maar als ze weer gaan beginnen en op de "oude" voet verder gaan zoals in het hybrid tijdperk, dan word dit weer een draak van een motor

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 10:52
    • gridiron

      Posts: 3.591

      Dat zou mij verbazen, eerst de boel opdoeken en dan opnieuw te beginnen terwijl hun ervaren personeel is vertrokken.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 12:10
  • snailer

    Posts: 33.798

    Volgende stapnaar F2-accu-plus klasse

    • + 2
    • 7 jul 2026 - 10:53
    • Tazman

      Posts: 78

      Liever niet, krijg je het zelfde gezemel als nu in de F1
      Laat die elektrificatie lekker in de FE blijven en de F1 gewoon op bio brandstof oid

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 11:00
    • TylaHunter

      Posts: 10.811

      Tazman... Snailer@ zn comment gaat over "spec" F1. Niet eens zozeer de motorformule.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 11:05
    • Tazman

      Posts: 78

      @TylaHunter, nog erger ;)
      Krijg je continu over de radio, GP2 engine, GP2 engine :)

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 11:07
    • snailer

      Posts: 33.798

      Inderdaad. In de junior klasses worden voor zover ik weet vaste motoren gebruikt. In ieder geval een tijdje 2 leveranciers. Hoe dat nu is weet ik niet. verder.

      Wat ook gewoon k*lote zou zijn....
      Mercedes heeft naar verluid 1000 man werken aan de motoren.
      RBR heeft er ook een stuk of 1000
      Ferrari
      audi

      Er gaat een ontslaggolf volgen in F1 land.

      De stap na de motor is iedereen een vast chassis met een ophanging geleverd door een vendor.
      Vast aero componenten.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 12:39
  • shakedown

    Posts: 1.895

    gewoon 3 liter v8. maximaal 1100 pk. gewicht terug naar 650 kilo, tanken terug en gaan met die banaan. Verder kan het earo regelement wel gelijk blijven opzich zien de auto's er niet verkeerd uit, al zou ik graag zien dat de auto's een heel stuk kleiner worden. Zegt formaat 110% van de F2.

    • + 4
    • 7 jul 2026 - 11:22
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.096

    Ik ga hier niet weer een hele discussie starten, maar bv de motoren afdeling van Mercedes is 100 procent (HONDERD DUS) onafhankelijk van het f1 team van mercedes: De motorenafdeling van het Mercedes F1-team — officieel Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP) genoemd — opereert in de praktijk als een volledig apart en onafhankelijk bedrijf van het Formule 1-racetrackteam zelf. Hoewel de buitenwereld beide entiteiten vaak als één 'Mercedes' ziet, zijn ze juridisch, financieel, geografisch en organisatorisch strikt van elkaar gescheiden

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 12:02
    • gridiron

      Posts: 3.591

      Net zoals RBPT

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 12:08
    • snailer

      Posts: 33.798

      Het is gewoon een dochter Mercedes, Bertrand. Hadden we het vorige keer al over. En dat geldt ook voor RBPT. Is een dochter van Red Bull Oostenrijk.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 12:42
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.659

    Klinkt allemaal geweldig.....die V8.
    Het is nu afwachten wie er voor de deur gaat liggen om het af te stoten.
    De FIA wil de boel nog verder naar zich toe trekken....en dat zal geen voordeel zijn voor de F1.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 12:06
    • schwantz34

      Posts: 42.335

      Nou slechter dan deze Mariokartrukbaaterijcup kan de F1 simpelweg niet worden, dus kom maar door met die V8, hoe sneller hoe beter!

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 12:36
  • gridiron

    Posts: 3.591

    Hebben de teams dan vrije keuze met welke motor ze rijden?, of is het automatisch zo dat een "niet" fabrieksteam met die motor MOET rijden.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 12:08
  • gridiron

    Posts: 3.591

    Onze Ben begint iedere dag enger te worden, aan te foto te zien bij dit artikel begint hij zelfs al rijders te stalken.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 12:09
    • schwantz34

      Posts: 42.335

      De rijders hebben hem dan ook niet voor niets de bijnaam "Ben de bumperklever" gegreven hé!

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 16:29

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AE
  • Geb. datum 12 nov 1961 (64)
  • Geb. plaats Dubai, AE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar