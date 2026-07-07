FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft laten doorschemeren dat ze werken aan een plan voor een onafhankelijke motorleverancier. Momenteel rijden niet-fabrieksteams met klantenmotoren, maar dat kan ze ook nadelen opleveren. Ben Sulayem wil daar graag een einde aan maken.

Het is geen geheim dat de FIA werkt aan de terugkeer van de V8-motor in de Formule 1. Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorregels in de sport, maar deze hebben nog niet het gewenste effect. De rol van de elektrische componenten lijkt te groot te zijn, en coureurs zijn meer bezig met energiemanagement dan met echt vechten. Voor de komende jaren zijn er al aanpassingen aangekondigd, maar het is geen geheim dat Ben Sulayem een stapje verder wil gaan. Hij wil de V8-motoren terugbrengen, en deze nieuwe regels zullen waarschijnlijk in 2031 ingaan.

Wat is Ben Sulayem van plan?

De FIA denkt aan een ingrijpende verandering van het motorreglement, die gunstig kan uitpakken voor klantenteams. Ben Sulayem legde in Silverstone aan The Race uit dat ze een onafhankelijke motorleverancier voor klantenteams willen invoeren: "Er zal dan geen controle zijn over de teams, een A-team over een B-team, dat met hun motoren rijdt."

Meer onafhankelijkheid?

De FIA-president ziet het helemaal zitten: "Als het betaalbaar is, dan zullen we voor één motor voor de B-teams kiezen, zodat niemand ze onder druk kan zetten en kan zeggen: 'Je moet op deze manier gaan stemmen, anders geven we je geen goede motor.'"

Ben Sulayem denkt dat dit plan voor meer onafhankelijkheid van de teams gaat zorgen: "Het wordt een door de FIA geselecteerde motor, die de teams kunnen gebruiken. Wij zullen dan de neutraliteit, de power en de geldzaken controleren. We kunnen het niet zomaar weggeven en zeggen doe er maar X, Y of Z mee. De prijzen kunnen gaan stijgen en weer dalen, maar aan het einde van de dag zal de FIA het controleren."

Meer motorfabrikanten?

Ben Sulayem denkt dat als de motorkosten omlaag worden gebracht, grote teams zelf krachtbronnen gaan bouwen: "McLaren heeft al gezegd dat ze dat willen doen, en dan heb je Alpine, die willen ook hun eigen motor doen. Dan heb je er al twee die dankjewel zeggen. Dan krijg je nieuwe motorfabrikanten, misschien wel meer dan we nu hebben. Dat is heel erg goed."