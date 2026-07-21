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FIA-president geeft fouten met veelbesproken motorregels toe

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FIA-president geeft fouten met veelbesproken motorregels toe

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft toegegeven dat ze fouten hebben gemaakt met de nieuwe F1-regels van dit jaar. Het regende in de afgelopen maanden kritiek, vooral van de coureurs. Ben Sulayem stelt nu dat ze net als de teams weleens foutjes maken. Daarnaast hint hij weer op de comeback van de V8-motoren.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorregels in de Formule 1, maar dat bleek geen succes te zijn. Bij de nieuwe motoren spelen de elektrische componenten een veel belangrijkere rol dan eerst, en dat zorgt voor problemen. Coureurs zijn niet langer in staat om vol te pushen en de batterijen spelen een veel grotere rol dan de bedoeling zou moeten zijn. Op snelle circuits verliezen de auto's zeer veel topsnelheid als de batterij leeg is, iets wat afgelopen weekend in Spa ook het geval was.

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Hoe kijkt Ben Sulayem naar de zaak?

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft eerlijk toegegeven dat ze fouten hebben gemaakt met deze regels. Bij Viaplay legde hij dat uit: "We maken fouten. Net als de teams hebben wij soms ook te maken met mazen in de regels. Maar één ding zullen we altijd doen: als we een fout maken, steken we onze hand op en lossen we die op."

Grote stappen gezet

Ben Sulayem stelt dat de FIA er alles aan doet om het plezier in het racen terug te brengen: "Als je kijkt naar hoe het seizoen begon: aanvankelijk was er te weinig competitie. Nu zie je dat de onderlinge strijd veel spannender is geworden en dat de verschillen ook veel kleiner zijn."

Ben Sulayem klopt zichzelf op de borst: "De FIA speelt daar een actieve rol in. We analyseren alle informatie die binnenkomt en nemen ook alle klachten serieus. Uiteindelijk zijn het echter de motorfabrikanten die een belangrijke stem hebben. Voor een besluit hebben we een supermeerderheid nodig: vier van de zes fabrikanten moeten akkoord gaan. Daarnaast zijn ook de teams betrokken om ervoor te zorgen dat de sport eerlijk en competitief blijft."

Komt de V8-motor terug?

Ben Sulayem hint al geruime tijd op een comeback van de V8-motoren. Eén van de belangrijkste eisen is voor hem het geluid: "Wat betreft een terugkeer naar de V8-motor moeten we eerst duidelijk vaststellen wat onze doelstellingen zijn. Waarom zouden we die stap zetten? Persoonlijk denk ik dat er behoefte is aan een volledig nieuw motorconcept, ontwikkeld vanaf een blanco vel, dat aan alle belangrijke eisen voldoet."

919

Posts: 4.441

Come on, do fucking something.

  • 6
  • 21 jul 2026 - 10:52
F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem

Reacties (13)

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  • 919

    Posts: 4.441

    Come on, do fucking something.

    • + 6
    • 21 jul 2026 - 10:52
    • schwantz34

      Posts: 42.470

      Het is Hammertime voor ome Ben en zijn FIA om deze grootste blunder in de F1 geschiedenis recht te zetten, en als de sodemieter weer te zorgen voor een fatsoenlijke motorformule waar de coureurs weer volle gas hun driving skills kunnen laten zien, zonder dat ze rekening moeten houden of één of ander rukbatterijtje dat wel of niet toelaat.

      • + 6
      • 21 jul 2026 - 12:24
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.409

      Ik heb afgelopen zondag voor het eerst sinds 1993 de race op Spa overgeslagen, omdat ik er gewoon geen zin meer in had. Normaal is dat toch altijd wel een van de hoogtepunten van een seizoen, maar het is zo'n ontzettende blamage geworden, dat ik meer zin had om gewoon in de tuin te blijven zitten dan de race te kijken.

      • + 4
      • 21 jul 2026 - 13:49
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.785

    Laat ouwe tijdens herleven met die V8 motoren en 20.000 toeren.
    Wat extra motoren in de pot en knallen maar!
    Wel met klimaat neutrale brandstof natuurlijk om de geitenwollensokkenmeute tevreden te stellen en te houwen.

    Zandvoort doet niet meer mee, dus het geluid wat erbij hoort kan ook weer terug.

    • + 2
    • 21 jul 2026 - 11:15
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.251

      Ik was 2 jaar geleden bij een nascar race in Daytona, 38 schreeuwende v8’s mooier wordt het niet ( ja met gehoorbescherming) dat heb ik sinds 2013 bij de f1 niet meer ingehad

      • + 2
      • 21 jul 2026 - 11:31
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.785

      (Valse) tanden op mekaar en vingers in de oren....twee tot drie dagen alleen maar 'n pieptoon....zó hoort het te zijn.

      • + 2
      • 21 jul 2026 - 11:38
    • snailer

      Posts: 33.923

      Heb naar aanleiding van de geluidsdiscussie naar v8, v10 en v12 motoren zitten luisteren.

      De Ferrari v12.... doet pijn aan de oren...

      ... dat we dit geluid niet meer mogen horen...

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 13:05
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.251

      @ouwe wat zegge?

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 14:16
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.251

    Ik had liever gehad dat dit er had gestaan: "FIA geeft fouten met veelbesproken FIA-president toe"

    • + 2
    • 21 jul 2026 - 11:17
    • f(1)orum

      Posts: 10.268

      Ik ook en ik vind ook dat ie mag wieberen, maar alleen wel nadat hij de V8's voor elkaar gekregen heeft....

      • + 3
      • 21 jul 2026 - 11:42
    • snailer

      Posts: 33.923

      Ik neem die Benny graag voor lief als er gewoon weer een ice komt zonder hybride.

      Dan ga ik mogelijk weer kijken.

      • + 1
      • 21 jul 2026 - 13:07
  • Snorremans

    Posts: 327

    Leuk zoethoudertje voor de voor nu teleurgestelde fan!! Geloof nooit dat die V8 er nog gaat komen. De produktie wagens van de huidige PU leveranciers hebben hier nauwelijks nog baat bij.

    Leuk geprobeert maar kan zo de prullenbak in.

    • + 1
    • 21 jul 2026 - 11:47
    • Snork

      Posts: 22.811

      Tenzij er wordt ingezet op volledig synthetische brandstoffen.

      • + 1
      • 21 jul 2026 - 13:56

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WK standen 2026

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Team
Punten
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Ferrari
285
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195
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Red Bull Racing
151
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Alpine F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AE
  • Geb. datum 12 nov 1961 (64)
  • Geb. plaats Dubai, AE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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