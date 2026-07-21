FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft toegegeven dat ze fouten hebben gemaakt met de nieuwe F1-regels van dit jaar. Het regende in de afgelopen maanden kritiek, vooral van de coureurs. Ben Sulayem stelt nu dat ze net als de teams weleens foutjes maken. Daarnaast hint hij weer op de comeback van de V8-motoren.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorregels in de Formule 1, maar dat bleek geen succes te zijn. Bij de nieuwe motoren spelen de elektrische componenten een veel belangrijkere rol dan eerst, en dat zorgt voor problemen. Coureurs zijn niet langer in staat om vol te pushen en de batterijen spelen een veel grotere rol dan de bedoeling zou moeten zijn. Op snelle circuits verliezen de auto's zeer veel topsnelheid als de batterij leeg is, iets wat afgelopen weekend in Spa ook het geval was.

Hoe kijkt Ben Sulayem naar de zaak?

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft eerlijk toegegeven dat ze fouten hebben gemaakt met deze regels. Bij Viaplay legde hij dat uit: "We maken fouten. Net als de teams hebben wij soms ook te maken met mazen in de regels. Maar één ding zullen we altijd doen: als we een fout maken, steken we onze hand op en lossen we die op."

Grote stappen gezet

Ben Sulayem stelt dat de FIA er alles aan doet om het plezier in het racen terug te brengen: "Als je kijkt naar hoe het seizoen begon: aanvankelijk was er te weinig competitie. Nu zie je dat de onderlinge strijd veel spannender is geworden en dat de verschillen ook veel kleiner zijn."

Ben Sulayem klopt zichzelf op de borst: "De FIA speelt daar een actieve rol in. We analyseren alle informatie die binnenkomt en nemen ook alle klachten serieus. Uiteindelijk zijn het echter de motorfabrikanten die een belangrijke stem hebben. Voor een besluit hebben we een supermeerderheid nodig: vier van de zes fabrikanten moeten akkoord gaan. Daarnaast zijn ook de teams betrokken om ervoor te zorgen dat de sport eerlijk en competitief blijft."

Komt de V8-motor terug?

Ben Sulayem hint al geruime tijd op een comeback van de V8-motoren. Eén van de belangrijkste eisen is voor hem het geluid: "Wat betreft een terugkeer naar de V8-motor moeten we eerst duidelijk vaststellen wat onze doelstellingen zijn. Waarom zouden we die stap zetten? Persoonlijk denk ik dat er behoefte is aan een volledig nieuw motorconcept, ontwikkeld vanaf een blanco vel, dat aan alle belangrijke eisen voldoet."