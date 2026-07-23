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Wolff zet Mercedes op scherp: "Potentieel niet volledig benut"

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Wolff zet Mercedes op scherp: "Potentieel niet volledig benut"

Toto Wolff heeft zijn verwachtingen uitgesproken voor de Grand Prix van Hongarije van dit weekend. De Belgische Grand Prix verliep afgelopen weekend wisselvallig, aangezien Andrea Kimi Antonelli wist te winnen, maar George Russell uitviel. Toch heeft Wolff goede hoop voor de race op de Hungaroring.

Mercedes heeft dit seizoen tijdens iedere race laten zien dat het over de snelheid beschikt om voor de overwinning te strijden. Voor Wolff is dat echter niet voldoende, want de Oostenrijker wil met zijn team alles winnen wat mogelijk is. Daarom blijft Mercedes werken aan een betere uitvoering van de raceweekenden. Voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije staat Antonelli bovenaan in het wereldkampioenschap, terwijl Russell momenteel de derde positie inneemt.

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Mercedes is dominant

Wolff vertelt tijdens de preview van Mercedes over de kwaliteiten van de Zilverpijlen. "We hebben tot nu toe in elke race laten zien dat we in staat zijn om te presteren." Toch moeten er nog dingen verbeterd worden volgens de teambaas. "We hebben dat potentieel echter nog niet voldoende in resultaten omgezet. We hebben punten verspeeld door fouten die we zelf hebben gemaakt, en we weten dat we moeten verbeteren."

Mercedes blijft keihard werken om ook de laatste problemen die de auto kent, voornamelijk de betrouwbaarheid, op te lossen. "Het team werkt keihard om de problemen te begrijpen, op te lossen en ervoor te zorgen dat we beide coureurs de tools geven die ze nodig hebben om elk weekend optimaal te presteren", zo legt Wolff uit.

Hongarije is lastiger

Toch is de Hungaroring een lastiger verhaal voor Wolff. "Hongarije vormt een andere uitdaging dan de circuits waar we de afgelopen tijd hebben geracet. Silverstone en Spa zijn circuits waar de energie beperkter is; Boedapest is veel energierijker, wat de eisen aan de auto en de aanpak van het weekend verandert." De W17 heeft bewezen op ieder circuit tot nu toe goed zijn werk te doen.

De doelstelling blijft daarom hetzelfde: opnieuw strijden om de overwinning en zoveel mogelijk punten verzamelen. "Zoals altijd is het een competitief veld, en kleine details zullen het verschil maken. Ons doel is simpel: een foutloos en betrouwbaar weekend neerzetten en zoveel mogelijk punten scoren als de auto kan halen voordat de zomervakantie begint."

hennie013

Posts: 1.874

Meer fopsport , gezien de Mercedes en Ferrari motoren die expres zijn terug geschroefd om de ADUO voordelen te verkrijgen.
Daarom had Red Bull Racing ( als totaal nieuwe team zonder tientallen jaren ervaring betreft verbrandingsmotoren bouwen ) als sterkste ICE gesteld werd, terwijl de motoren va... [Lees verder]

  • 4
  • 23 jul 2026 - 19:25
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Hongarije 2026

Reacties (4)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.980

    Het blijft topsport, alles eruit halen wat erin zit.

    • + 1
    • 23 jul 2026 - 19:11
    • hennie013

      Posts: 1.874

      Meer fopsport , gezien de Mercedes en Ferrari motoren die expres zijn terug geschroefd om de ADUO voordelen te verkrijgen.
      Daarom had Red Bull Racing ( als totaal nieuwe team zonder tientallen jaren ervaring betreft verbrandingsmotoren bouwen ) als sterkste ICE gesteld werd, terwijl de motoren van Mercedes én Ferrari gewoon beter waren/zijn !
      Nu nog even vlug de voordelen meenemen want na Hongarije word de boel herzien of opnieuw beoordeeld betreft die ADUO regels !
      Toto Wolff heeft het zelfs zowat toegegeven dat hun ICE sterker/beter was dan die van Red Bull !
      Ze moeten zich kapot schamen over het geval dat een frisdrankjes fabrikant even in korte tijd een betere motor heeft kunnen bouwen dan zij met hun vele jaren ervaring !

      • + 4
      • 23 jul 2026 - 19:25
  • elflitso

    Posts: 1.959

    Drama Queen...

    • + 0
    • 23 jul 2026 - 19:58
    • Larry Perkins

      Posts: 66.535

      Nigel Mansell heeft niets met dit bericht te maken...

      • + 2
      • 23 jul 2026 - 20:08

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

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  • Race

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    17:00 - 18:00

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  • Kwalificatie

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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