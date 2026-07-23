Toto Wolff heeft zijn verwachtingen uitgesproken voor de Grand Prix van Hongarije van dit weekend. De Belgische Grand Prix verliep afgelopen weekend wisselvallig, aangezien Andrea Kimi Antonelli wist te winnen, maar George Russell uitviel. Toch heeft Wolff goede hoop voor de race op de Hungaroring.

Mercedes heeft dit seizoen tijdens iedere race laten zien dat het over de snelheid beschikt om voor de overwinning te strijden. Voor Wolff is dat echter niet voldoende, want de Oostenrijker wil met zijn team alles winnen wat mogelijk is. Daarom blijft Mercedes werken aan een betere uitvoering van de raceweekenden. Voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije staat Antonelli bovenaan in het wereldkampioenschap, terwijl Russell momenteel de derde positie inneemt.

Mercedes is dominant

Wolff vertelt tijdens de preview van Mercedes over de kwaliteiten van de Zilverpijlen. "We hebben tot nu toe in elke race laten zien dat we in staat zijn om te presteren." Toch moeten er nog dingen verbeterd worden volgens de teambaas. "We hebben dat potentieel echter nog niet voldoende in resultaten omgezet. We hebben punten verspeeld door fouten die we zelf hebben gemaakt, en we weten dat we moeten verbeteren."

Mercedes blijft keihard werken om ook de laatste problemen die de auto kent, voornamelijk de betrouwbaarheid, op te lossen. "Het team werkt keihard om de problemen te begrijpen, op te lossen en ervoor te zorgen dat we beide coureurs de tools geven die ze nodig hebben om elk weekend optimaal te presteren", zo legt Wolff uit.

Hongarije is lastiger

Toch is de Hungaroring een lastiger verhaal voor Wolff. "Hongarije vormt een andere uitdaging dan de circuits waar we de afgelopen tijd hebben geracet. Silverstone en Spa zijn circuits waar de energie beperkter is; Boedapest is veel energierijker, wat de eisen aan de auto en de aanpak van het weekend verandert." De W17 heeft bewezen op ieder circuit tot nu toe goed zijn werk te doen.

De doelstelling blijft daarom hetzelfde: opnieuw strijden om de overwinning en zoveel mogelijk punten verzamelen. "Zoals altijd is het een competitief veld, en kleine details zullen het verschil maken. Ons doel is simpel: een foutloos en betrouwbaar weekend neerzetten en zoveel mogelijk punten scoren als de auto kan halen voordat de zomervakantie begint."