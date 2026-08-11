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Hamilton komt met schokkende onthulling: Ferrari-coureur werd gepest

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Hamilton komt met schokkende onthulling: Ferrari-coureur werd gepest

Lewis Hamilton heeft openhartig teruggeblikt op zijn jeugd. De zevenvoudig wereldkampioen vertelde dat hij vroeger werd gepest en dat karate hem hielp om daarmee om te gaan. Volgens de Brit leerde hij dankzij de sport discipline, zelfvertrouwen en hoe hij zijn energie op een positieve manier kon gebruiken.

Hamilton groeide op met enorm veel energie en zocht naar een manier om die kwijt te kunnen. Karate bleek daarin een belangrijke uitlaatklep. De Ferrari-coureur ziet de lessen die hij daar leerde bovendien als iets wat hem ook later in zijn leven en carrière hebben geholpen.

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Hamilton openhartig over pestverleden

"Karate is altijd een belangrijk onderdeel van mijn leven geweest. Ik heb er enorm veel discipline door geleerd", vertelt Hamilton. "Als kind was ik een normale jongen met ontzettend veel energie. Ik stuiterde door het huis, klom in bomen en moest die energie ergens kwijt. Anders had ik misschien het verkeerde pad gekozen in de omgeving waarin ik opgroeide."

Ook toen Hamilton later actief werd in de autosport, bleef hij met pestgedrag te maken krijgen. Volgens de Brit heeft karate hem geholpen om daar op de juiste manier mee om te gaan. "Toen ik op het circuit kwam, waren daar ook pestkoppen. Karate heeft me geholpen mezelf beter te begrijpen en de kracht in mezelf te ontdekken. Daardoor leerde ik die kracht op een positieve manier te gebruiken, in plaats van voor iets negatiefs."

'Belangrijker dan alleen maar over sport praten'

Hamilton werd vervolgens gevraagd of het belangrijk is dat coureurs en de Formule 1 ook vaker over onderwerpen buiten de sport praten. Daar hoefde de Brit niet lang over na te denken. "Ja, waarschijnlijk wel. Het is beter en belangrijker om over meer te praten dan alleen maar over sport", aldus Hamilton.

De Ferrari-coureur heeft zich de afgelopen jaren vaker uitgesproken over persoonlijke onderwerpen en maatschappelijke thema's. Ook zijn verhaal over zijn jeugd laat zien dat de persoon achter de Formule 1-coureur minstens zo interessant kan zijn als de prestaties op het circuit.

F1jos

Posts: 5.548

Zijn knecht Zwarte Piet die bestaat wel, die wordt gepest.

  • 6
  • 11 aug 2026 - 17:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.047

    Is misschien een onthulling voor die rotjeugd die de Formule 1 nog maar net volgt...

    Nog een onthulling: Sophie, de moeder van Max is een Vlaamse dame. Max is Max Verstappen, nog een onthulling.
    Bonusonthulling: Sinterklaas bestaat niet!

    • + 3
    • 11 aug 2026 - 17:33
    • F1jos

      Posts: 5.548

      Zijn knecht Zwarte Piet die bestaat wel, die wordt gepest.

      • + 6
      • 11 aug 2026 - 17:58
  • van lotje,g

    Posts: 1.266

    Ach gossie jonge toch.

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 19:12
  • snailer

    Posts: 34.296

    In REO was het atijd een gezegde: Meisjes plagen. Zoentjes vragen.

    Maar ja. Hamilton is een man.

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 21:01

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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