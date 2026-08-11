Lewis Hamilton heeft openhartig teruggeblikt op zijn jeugd. De zevenvoudig wereldkampioen vertelde dat hij vroeger werd gepest en dat karate hem hielp om daarmee om te gaan. Volgens de Brit leerde hij dankzij de sport discipline, zelfvertrouwen en hoe hij zijn energie op een positieve manier kon gebruiken.

Hamilton groeide op met enorm veel energie en zocht naar een manier om die kwijt te kunnen. Karate bleek daarin een belangrijke uitlaatklep. De Ferrari-coureur ziet de lessen die hij daar leerde bovendien als iets wat hem ook later in zijn leven en carrière hebben geholpen.

Hamilton openhartig over pestverleden

"Karate is altijd een belangrijk onderdeel van mijn leven geweest. Ik heb er enorm veel discipline door geleerd", vertelt Hamilton. "Als kind was ik een normale jongen met ontzettend veel energie. Ik stuiterde door het huis, klom in bomen en moest die energie ergens kwijt. Anders had ik misschien het verkeerde pad gekozen in de omgeving waarin ik opgroeide."

Ook toen Hamilton later actief werd in de autosport, bleef hij met pestgedrag te maken krijgen. Volgens de Brit heeft karate hem geholpen om daar op de juiste manier mee om te gaan. "Toen ik op het circuit kwam, waren daar ook pestkoppen. Karate heeft me geholpen mezelf beter te begrijpen en de kracht in mezelf te ontdekken. Daardoor leerde ik die kracht op een positieve manier te gebruiken, in plaats van voor iets negatiefs."

'Belangrijker dan alleen maar over sport praten'

Hamilton werd vervolgens gevraagd of het belangrijk is dat coureurs en de Formule 1 ook vaker over onderwerpen buiten de sport praten. Daar hoefde de Brit niet lang over na te denken. "Ja, waarschijnlijk wel. Het is beter en belangrijker om over meer te praten dan alleen maar over sport", aldus Hamilton.

De Ferrari-coureur heeft zich de afgelopen jaren vaker uitgesproken over persoonlijke onderwerpen en maatschappelijke thema's. Ook zijn verhaal over zijn jeugd laat zien dat de persoon achter de Formule 1-coureur minstens zo interessant kan zijn als de prestaties op het circuit.