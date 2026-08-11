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Vasseur: "Strijd tussen Leclerc en Hamilton is goed voor Ferrari"

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Vasseur: "Strijd tussen Leclerc en Hamilton is goed voor Ferrari"

De interne strijd tussen Charles Leclerc en Lewis Hamilton lijkt Ferrari volgens teambaas Frédéric Vasseur alleen maar sterker te maken. Waar Leclerc in 2025 duidelijk de bovenhand had, zijn de twee Ferrari-coureurs dit seizoen veel meer aan elkaar gewaagd. Ondanks de oproep van buitenaf om een duidelijke kopman aan te wijzen, ziet Vasseur juist voordelen in de onderlinge concurrentie.

Leclerc was vorig seizoen duidelijk de betere van de twee. De Monegask was in negentien kwalificaties sneller dan Hamilton en finishte in twintig races voor zijn teamgenoot. Ook in het kampioenschap was het verschil groot: Leclerc verzamelde 242 punten, tegenover 156 voor de zevenvoudig wereldkampioen.

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Vasseur ziet voordelen van Ferrari-strijd

Dit seizoen heeft Hamilton zich echter sterk herpakt. In zowel de kwalificaties als de races gaat het een stuk gelijkwaardiger tussen de twee, al heeft Leclerc door enkele uitvalbeurten wel punten laten liggen. Bij het ingaan van de zomerstop staat Hamilton daardoor 31 punten voor op zijn teamgenoot. Vasseur ziet daarin vooral een voordeel voor Ferrari.

"Een deel van de prestaties komt altijd voort uit de onderlinge vergelijking tussen coureurs. Dat zie je bij ons, maar ook bij McLaren en Mercedes. Bij Red Bull is dat iets minder het geval, al heeft dat weer andere redenen", vertelt Vasseur aan Auto Hebdo. Volgens de Ferrari-teambaas zorgt de strijd ervoor dat beide coureurs voortdurend het maximale uit zichzelf proberen te halen.

"Bij Mercedes, McLaren en Ferrari zie je hetzelfde patroon: de ene week is de ene coureur sneller en de volgende week draait het weer om. Dat hoort bij het racen", aldus Vasseur. Bij Red Bull ligt dat volgens hem anders, omdat Max Verstappen al jarenlang duidelijk de eerste coureur binnen het team is. Daardoor is er veel minder discussie over de onderlinge verhoudingen.

Ferrari profiteert van rivaliteit Leclerc en Hamilton

Vasseur benadrukt wel dat de rivaliteit alleen positief blijft zolang Leclerc en Hamilton het teambelang voorop blijven stellen. "Ze moeten het team respecteren en zich correct gedragen, net zoals wij hen respecteren. Ik zie dat ze goed samenwerken, maar elkaar tegelijkertijd ook voortdurend pushen om beter te worden", legt de Fransman uit.

Volgens Vasseur levert die concurrentie Ferrari op ieder moment van een raceweekend extra prestaties op. "Ze geven elke ronde alles wat ze hebben. Zelfs tijdens de vrije trainingen willen ze vooral sneller zijn dan hun teamgenoot. Die onderlinge strijd zorgt ervoor dat ze elkaar naar een hoger niveau duwen. Daar plukt Ferrari uiteindelijk de vruchten van."

Larry Perkins

Posts: 67.048

[i] Off-topic: [/i]
Daniel Ricciardo houdt nog steeds van Max…

[b] DANIEL RICCIARDO | BOX BOX WITH BELLA [/b]
(10,12 minuten)

urlr.me/rt87Fy

Ricciardo: "Ik heb via de telefoon het meeste contact met Max op het moment. Lando daarentegen is vreselijk in het uitwisselen van berichten. Hij... [Lees verder]

  • 1
  • 11 aug 2026 - 21:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.049

    Off-topic:
    Daniel Ricciardo houdt nog steeds van Max…

    DANIEL RICCIARDO | BOX BOX WITH BELLA
    (10,12 minuten)

    urlr.me/rt87Fy

    Ricciardo: "Ik heb via de telefoon het meeste contact met Max op het moment. Lando daarentegen is vreselijk in het uitwisselen van berichten. Hij vindt het gewoon saai worden na een paar berichten, dan stopt hij met reageren."

    • + 1
    • 11 aug 2026 - 21:50
    • Pietje Bell

      Posts: 36.160

      Hadden ze hier nu zoveel re.cl.ame voor gemaakt?!
      Wat een ontzettend flauw en inhoudsloos gesprek.
      Zal wel aan mij liggen.

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 22:05
    • Pietje Bell

      Posts: 36.160

      Zo, ik heb de autoplay en audiotrack op Japans gezet en nu is het
      wel te doen.

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 22:10
    • Larry Perkins

      Posts: 67.049

      Ja, prutvideo, helaas had ik de link al geplaatst tijdens het bekijken...

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 22:13
    • Pietje Bell

      Posts: 36.160

      Ik dacht echt dat het aan mij lag, want ik heb zijn grapjes altijd al flauw gevonden; hij lacht er zelf altijd het hardst om. Serieus, als je het geluid op Japans zet klinkt het best aardig en je verstaat meteen geen moer van dat flauwe gedoe.

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 22:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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