De interne strijd tussen Charles Leclerc en Lewis Hamilton lijkt Ferrari volgens teambaas Frédéric Vasseur alleen maar sterker te maken. Waar Leclerc in 2025 duidelijk de bovenhand had, zijn de twee Ferrari-coureurs dit seizoen veel meer aan elkaar gewaagd. Ondanks de oproep van buitenaf om een duidelijke kopman aan te wijzen, ziet Vasseur juist voordelen in de onderlinge concurrentie.

Leclerc was vorig seizoen duidelijk de betere van de twee. De Monegask was in negentien kwalificaties sneller dan Hamilton en finishte in twintig races voor zijn teamgenoot. Ook in het kampioenschap was het verschil groot: Leclerc verzamelde 242 punten, tegenover 156 voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Vasseur ziet voordelen van Ferrari-strijd

Dit seizoen heeft Hamilton zich echter sterk herpakt. In zowel de kwalificaties als de races gaat het een stuk gelijkwaardiger tussen de twee, al heeft Leclerc door enkele uitvalbeurten wel punten laten liggen. Bij het ingaan van de zomerstop staat Hamilton daardoor 31 punten voor op zijn teamgenoot. Vasseur ziet daarin vooral een voordeel voor Ferrari.

"Een deel van de prestaties komt altijd voort uit de onderlinge vergelijking tussen coureurs. Dat zie je bij ons, maar ook bij McLaren en Mercedes. Bij Red Bull is dat iets minder het geval, al heeft dat weer andere redenen", vertelt Vasseur aan Auto Hebdo. Volgens de Ferrari-teambaas zorgt de strijd ervoor dat beide coureurs voortdurend het maximale uit zichzelf proberen te halen.

"Bij Mercedes, McLaren en Ferrari zie je hetzelfde patroon: de ene week is de ene coureur sneller en de volgende week draait het weer om. Dat hoort bij het racen", aldus Vasseur. Bij Red Bull ligt dat volgens hem anders, omdat Max Verstappen al jarenlang duidelijk de eerste coureur binnen het team is. Daardoor is er veel minder discussie over de onderlinge verhoudingen.

Ferrari profiteert van rivaliteit Leclerc en Hamilton

Vasseur benadrukt wel dat de rivaliteit alleen positief blijft zolang Leclerc en Hamilton het teambelang voorop blijven stellen. "Ze moeten het team respecteren en zich correct gedragen, net zoals wij hen respecteren. Ik zie dat ze goed samenwerken, maar elkaar tegelijkertijd ook voortdurend pushen om beter te worden", legt de Fransman uit.

Volgens Vasseur levert die concurrentie Ferrari op ieder moment van een raceweekend extra prestaties op. "Ze geven elke ronde alles wat ze hebben. Zelfs tijdens de vrije trainingen willen ze vooral sneller zijn dan hun teamgenoot. Die onderlinge strijd zorgt ervoor dat ze elkaar naar een hoger niveau duwen. Daar plukt Ferrari uiteindelijk de vruchten van."