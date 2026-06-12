Red Bull-coureur Isack Hadjar heeft vol verbazing gereageerd op het besluit van de FIA over de krachtbronnen. De FIA wees Red Bull aan als de fabrikant met de beste krachtbron, maar daar snappen ze zelf niets van. Ook Hadjar moest even drie keer kijken toen de rankschikking op de mat viel.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en die zorgen op meerdere vlakken voor discussies. Zo ontvingen de teams afgelopen weekend de eerste bevindingen van de FIA over het ADUO-programma. Alhoewel er niets officieels naar buiten werd gebracht, lekte wel uit dat de FIA Red Bull had aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Dit zorgde voor veel verbazing, want op de baan is het Mercedes dat domineert. Bij Red Bull hebben ze de FIA dan ook gevraagd om nog een keertje naar de zaak te kijken.

'Hadden we de eerste zes races gewonnen?'

Max Verstappen gaf al aan dat hij het een vreemde situatie vindt, en zijn teamgenoot Isack Hadjar deelt die mening. De jonge Fransman reageerde in Barcelona bij de internationale media op de zaak. Hij probeerde er een grapje van te maken: "Ik was nog aan het checken of we de eerste zes races van het jaar hadden gewonnen, maar dat was helemaal niet zo!"

Hadjar benadrukt dat er nog niets officieels is gecommuniceerd door de FIA. De Franse Red Bull-coureur probeert de rust te bewaren: "Het is nog een voorlopige verwachting, daar is verder echt nog niets officieels aan. Het is nog even afwachten wat de officiële uitkomst gaat worden, en dan kijken we wel weer verder."

'Ik ben nog jong'

De motorsituatie bleef het nieuws domineren, want de FIA kondigde ook aan dat er een overeenkomst is bereikt over het aanpassen van de motorregels. De gelijke verhouding tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor gaat verdwijnen. Er zal geleidelijk aan worden gewerkt naar een 60/40-verdeling, die ingaat in 2028.

Hadjars teamgenoot Verstappen is hier heel erg blij mee, en de Fransman kan hier ook wel mee leven: "Het is een stap in de goede richting, we komen in ieder geval dichter bij de omstandigheden waarin we weer volop kunnen pushen. Ik ben nog jong, dus ik weet dat ik nog de kans ga krijgen om de betere motoren te proberen! Maar tot die tijd zijn we wel blij met de stappen die zijn gezet, en dat er snel is gehandeld."