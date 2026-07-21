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Hadjar hoopt op terugkeer controversiële Red Bull-achtervleugel

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Hadjar hoopt op terugkeer controversiële Red Bull-achtervleugel

Isack Hadjar hoopt dat Red Bull de zogenoemde 'Macarena-vleugel' snel weer kan inzetten. De speciale achtervleugel werd na twee onverklaarbare crashes van Max Verstappen uit voorzorg van de RB22 gehaald. Volgens Hadjar levert de vleugel echter aantoonbaar meer prestaties op, waardoor hij hoopt dat het onderdeel snel terugkeert.

Het seizoen verloopt tot nu toe prima voor de Fransman. Hadjar weet zich knap te meten met zijn ervaren teamgenoot Verstappen en bezet momenteel de achtste plaats in het wereldkampioenschap. De achterstand op Verstappen bedraagt slechts 31 punten.

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Hongarije wordt nog beter

Red Bull kende een redelijk weekend tijdens de Grand Prix van België. Verstappen finishte als derde, terwijl Hadjar als zesde over de streep kwam. Daarmee liep de Oostenrijkse renstal in op McLaren, dat momenteel de derde plaats bezet in het constructeurskampioenschap. Hadjar verwacht dat de Grand Prix van Hongarije Red Bull zelfs nog beter zal liggen dan Spa.

"Op papier zou de Hungaroring beter moeten zijn dan Spa, dat is wat wij denken. Daarnaast proberen we de andere vleugel weer in te zetten. Als we dat voor elkaar krijgen, zullen we nog meer prestatievermogen kunnen benutten. Dus ja, waarom niet? Ik heb er vertrouwen in."

De Fransman weet niet zeker of de vleugel al komend weekend beschikbaar is, maar hij blijft optimistisch. "Eerlijk gezegd weet ik het nog niet zeker. Ik hoop het echt. Ik denk dat ze het kunnen. Er zijn nog een paar dingen die we moeten controleren, maar ik hoop het echt. Zelfs als het iets later komt, denk ik dat het meer prestaties oplevert", zo benadrukt de Fransman. 

Red Bull is druk bezig

Red Bull-topman Pierre Waché gaf tekst en uitleg over de situatie rondom de achtervleugel. Volgens hem werd het onderdeel uit voorzorg verwijderd, omdat de veiligheid niet volledig kon worden gegarandeerd. "We kijken naar de vleugel en we weten wat er is gebeurd. We weten hoe we het moeten oplossen. Het gaat er gewoon om ervoor te zorgen dat hij klaar is en waterdicht. Ik wil niet te precies zijn over wat we doen, want dat is juist een van de voordelen van deze vleugel: het gebruik ervan levert een prestatievoordeel op. Maar we nemen het serieus; we overleggen intern met de FIA, want het is onze plicht om de auto veilig te maken. We gaan het onderdeel sterker maken en jullie zullen deze vleugel binnenkort weer terugzien."

f(1)orum

Posts: 10.271

Volgens mij was het feit dat de vleugel toch nog kogels doorliet ook niet het probleem, @Pietje? ;-)

  • 1
  • 21 jul 2026 - 17:32
F1 Nieuws Isack Hadjar Pierre Waché Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • Dale U

    Posts: 1.996

    Als het tijdwinst betekent, dan is er haast geboden, veiligheid staat bovenaan dat voorop. Max maakt weinig fouten, zal wel aan die vleugel liggen........😉

    • + 0
    • 21 jul 2026 - 17:02
  • f(1)orum

    Posts: 10.271

    "Het gaat er gewoon om ervoor te zorgen dat hij klaar is en waterdicht."
    Ik geloof niet dat het niet waterdicht zijn het probleem was, Pierre.

    • + 0
    • 21 jul 2026 - 17:14
    • Pietje Bell

      Posts: 35.868

      Het probleem zit 'm in de vertaling:

      "We look at the wing and we know what happened. We know how to fix it.
      That is just to make sure that it's ready and bulletproof.

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 17:30
    • f(1)orum

      Posts: 10.271

      Volgens mij was het feit dat de vleugel toch nog kogels doorliet ook niet het probleem, @Pietje? ;-)

      • + 1
      • 21 jul 2026 - 17:32
    • Pietje Bell

      Posts: 35.868

      Ja hoor, de vleugel zat vol gaten!! :-))

      • + 1
      • 21 jul 2026 - 17:59
  • Larry Perkins

    Posts: 66.487

    Krijg nou tieten!

    Hadjar hoopt op dingen die het prestatievermogen van de RB22 verhogen, je verwacht het niet hè?

    Wie vertelt kabouter Isack dat mijn schoonmoeder op de achtervleugel wordt vastgeketend om de vleugel hermetisch dicht te krijgen?

    • + 0
    • 21 jul 2026 - 18:49

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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 103
  • Podiums 1
  • Grand Prix 33
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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