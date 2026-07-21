Isack Hadjar hoopt dat Red Bull de zogenoemde 'Macarena-vleugel' snel weer kan inzetten. De speciale achtervleugel werd na twee onverklaarbare crashes van Max Verstappen uit voorzorg van de RB22 gehaald. Volgens Hadjar levert de vleugel echter aantoonbaar meer prestaties op, waardoor hij hoopt dat het onderdeel snel terugkeert.

Het seizoen verloopt tot nu toe prima voor de Fransman. Hadjar weet zich knap te meten met zijn ervaren teamgenoot Verstappen en bezet momenteel de achtste plaats in het wereldkampioenschap. De achterstand op Verstappen bedraagt slechts 31 punten.

Hongarije wordt nog beter

Red Bull kende een redelijk weekend tijdens de Grand Prix van België. Verstappen finishte als derde, terwijl Hadjar als zesde over de streep kwam. Daarmee liep de Oostenrijkse renstal in op McLaren, dat momenteel de derde plaats bezet in het constructeurskampioenschap. Hadjar verwacht dat de Grand Prix van Hongarije Red Bull zelfs nog beter zal liggen dan Spa.

"Op papier zou de Hungaroring beter moeten zijn dan Spa, dat is wat wij denken. Daarnaast proberen we de andere vleugel weer in te zetten. Als we dat voor elkaar krijgen, zullen we nog meer prestatievermogen kunnen benutten. Dus ja, waarom niet? Ik heb er vertrouwen in."

De Fransman weet niet zeker of de vleugel al komend weekend beschikbaar is, maar hij blijft optimistisch. "Eerlijk gezegd weet ik het nog niet zeker. Ik hoop het echt. Ik denk dat ze het kunnen. Er zijn nog een paar dingen die we moeten controleren, maar ik hoop het echt. Zelfs als het iets later komt, denk ik dat het meer prestaties oplevert", zo benadrukt de Fransman.

Red Bull is druk bezig

Red Bull-topman Pierre Waché gaf tekst en uitleg over de situatie rondom de achtervleugel. Volgens hem werd het onderdeel uit voorzorg verwijderd, omdat de veiligheid niet volledig kon worden gegarandeerd. "We kijken naar de vleugel en we weten wat er is gebeurd. We weten hoe we het moeten oplossen. Het gaat er gewoon om ervoor te zorgen dat hij klaar is en waterdicht. Ik wil niet te precies zijn over wat we doen, want dat is juist een van de voordelen van deze vleugel: het gebruik ervan levert een prestatievoordeel op. Maar we nemen het serieus; we overleggen intern met de FIA, want het is onze plicht om de auto veilig te maken. We gaan het onderdeel sterker maken en jullie zullen deze vleugel binnenkort weer terugzien."